B&b in cerca di un'identità. Poche regole, mai nessun aiuto, dimenticati anche dal decreto Sostegni

Primo Piano del 23 marzo 2021 | 08:33

T

B&b in attesa di soldi e regole

B&b in cerca di regole

Norme in mano alle Regioni

Lotta annosa con gli alberghi

Poche centinaia di euro da inizio pandemia

agliati fuori da ogni tipo di Dl Sostegni compreso ) perchè tagliati fuori da ogni tipo dichiaro, sano, efficace. È il destino contraddittorio deiche da anni spopolano per numero di, ma che da anni attendono di essere inquadrati come attività serie, facenti parte di un sistema ricettivo italiano che avrebbe bisogno di svecchiarsi e allinearsi al resto d’ma che non riesce pur avendo, proprio nei b&b uno strumento efficiente per farlo.Qualcuno alzerà la mano per dire che queste sono strutture, che non pagano tasse, che non versano le tasse di soggiorno, che propongono servizi di scarsissima qualità, che rappresentano una macchia nel mondo delitaliano. Esistono anche questi casi, come in tutti gli altri settori, esistono gli abusivi che però sembra si stiano riducendo sempre di più. Chi resta ad “abusare” va condannato, ma di certo unaad hoc che inquadri i bed&breakfast e dia loro regole ben precise da seguire toglierebbe la voglia di sgarrare da parte di qualcuno.Prima di affrontare la questione dei mancati aiuti , un passo indietro per spiegare il perché di tanta confusione. I bed&breakfast sono gestiti a livello normativo dalle singolementre allo Stato spetta solo il compito di monitorare la fiscalità. Questo, già di per sé, genera caos perché ogni Regione decide per conto suo. Ad esempio: solodanno la possibilità ai gestori di bed&breakfast di aprire la loro attività come, cosa che nelle altre regioni non accade. Lì chi gestisce b&b lo fa come persona fisica e nel 730 (o modello unico) che redige ogni anno vede il reddito proveniente dall’attività di ricezione sommarsi ad un’eventuale reddito principale il che fa schizzare le aliquotea suo svantaggio e a favore delloE le Regioni non concedono di aprire partita Iva perchè ritengono i bed&breakfast delle attività occasionali, saltuarie che - secondo il regime fiscale - non possono incassare più di 5mila euro l’anno. Nei varipoi molteplici sono i paletti messi per poter dar vita ad un b&b. Ad esempio, è praticamente impossibile affittare camere in unperché i regolamenti condominiali lo proibiscono in quasi tutte le città.«Il problema - spiega, presidente dell’, affittacamere, case vacanza, locazioni turistiche - è che lo Stato dà peso più agli alberghi che alla ricettività e cede alle pressioni degli albergatori, infastiditi dalla presenza di imprenditori come lo sono i nostri associati. Del resto gli ultimi dati, relativi al 2018, dicono che sono attivi in tutto il Paese 30mila b&b e che le attività extralberghiere offrono più posti letto degli. Sarebbe utile creare un sistema integrato, se il turismo funziona, tutti lavorano».Ma c’è di più. «Le normative regionali - prosegue Gherardi - generano. Basti pensare ai tantiche vengono dati: b&b, affitta camere, locazioni turistiche, guest house, foresterie. Oppure alle classificazioni tra chi sceglie i leoni e chi i soli. Da anni attendiamo unauguale per tutti, ma ancora non si è arrivati ad una.Il tema ristori, purtroppo, si liquida in poche frasi. «Da inizio- spiega il presidente Gherardi - si sono viste alcune mance. Alcune Regioni hanno dato contributi, ma poca roba: penso alche ha versato 600 euro per ogni attività. Eppure noi abbiamo un codice Ateco specifico e da tempo non potevamo più essere considerate, ma primarie nel mondo del turismo».? «C’è da essere positivi per forza - conclude il presidente - altrimenti non si va avanti, ma è chiaro che la situazione è complessa. Qualche avvisaglia positiva ogni tanto compare all’, ma tutto dipende dallase parte massiccia».Neanche la pandemia ha scosso le menti delle istituzioni nonostante la situazione generale stia scivolando di mano sempre di più. «Stiamo combattendo unaal ribasso - dice Gherardi - sto vedendo alberghi da 4 stelle a, sul Lungarno, che propongono camere a 100 euro, prezzi ridicoli che vengono fissati per potersi almeno pagare le bollette. Noi intanto ci battiamo per ottenere di non pagare ilRai straordinario, che in alcuni b&b pesa fino a 400 euro l’anno, che la struttura sia aperta o che sia chiusa. Per questo abbiamo chiesto alche, se proprio non ci vogliono dare nulla, che almeno ci tolgano».