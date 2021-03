La Sardegna bisticcia già sui test per sbarcare. A Dubai l'offerta viaggio più vaccino

Pubblicato il 03 marzo 2021 | 16:54

Dall'8 marzo, test a chi arriva negli aeroporti e porti della Sardegna

n attesa che l’faccia le proprie mosse, il tema delsi fa sempre più d’attualità; sia in Italia che nel mondo. Dalla Sardegna alla Campania, finendo a Israele, Emirati Arabi, Stati Uniti, India, ecc. non mancano le fughe in avanti che rischiano di far scadere, ancor prima della sua presentazione attesa per il 25 marzo , la proposta di legge dell’Ue.

In Sardegna al via i test dall'8 marzo

«Dalla prossima settimana iniziamo a testare chi entra in Sardegna», ha annunciato su Rai Radio Uno il presidente della Regione Sardegna (appena passata in zona bianca), Christian Solinas. Dopo aver conquistato la zona bianca, l’isola viaggia verso la programmazione della prossima stagione con l’obiettivo di evitare quanto verificatosi lo scorso anno. Per questo, a partire da lunedì 8 marzo, «a chi sbarca chiederemo qualche minuto del suo tempo per sottoporsi a un test rapido: se il risultato è di negatività si accede tranquillamente, in caso di positività scattano i protocolli previsti», ha spiegato Solinas. Strumenti e metodi dettati dalla «difesa della salute pubblica» che ricalcano quanto già proposto da Solinas lo scorso anno ma con meno successo – visti i risultati dell’estate 2020.

Federalberghi: metodo sbagliato

Eppure, nonostante i buoni propositi, non tutti sembrano d’accordo con le proposte di Solinas. «È impossibile controllare tutti i vacanzieri in arrivo. Un aereo a pieno carico trasporta 180 passeggeri, quante batterie di test vogliamo mettere? Dieci? Con dieci medici? Bene: tra test e risultato passano dieci minuti, significa che l’ultimo passeggero dovrà attendere tre ore», ha protestato Fausto Mura, presidente di Federalberghi Sud Sardegna. Insomma, un problema più pratico che altro. D’altronde, sulla necessità del controllo sono tutti d’accordo ma sulla sua realizzazione le posizioni divergono. «Se entro aprile non ci sarà uno standard europeo per accertare i possibili casi positivi, i turisti dovranno venire già con una certificazione. Può essere quella di un ospedale, di una clinica privata o di un medico», ha scritto lo stesso Mura sul proprio profilo Facebook.

De Luca: pronti a stampare 4 milioni di card

Certificati che presto potrebbero essere nelle mani dei residenti in Campania. Il governatore Vincenzo De Luca, infatti, si è mosso da tempo proponendo una card che attesti l’avvenuta vaccinazione: «Ne abbiamo già distribuite 100mila e ne stamperemo altri 4 milioni. Credo possa essere una cosa importante dare una garanzia, dimostrare che abbiamo zone, comuni, operatori turistici che possono garantire sicurezza. È una carta in più», ha affermato De Luca intervenendo agli Stati generali del Turismo tenutisi a Sorrento.

Viaggio e vaccino, le proposte per la stagione 2021

Allargando lo sguardo oltre confine, la declinazione dell’accoppiata viaggi-vaccini sembra aver già superato la necessità di un passaporto vaccinale (peraltro sostenuta in prima battuta da Italia a Tavola come strumento per rilanciare tutto il mondo dell'accoglienza). O meglio, anche senza passaporto si può viaggiare. Ma dove? Beh, ovunque ci sia la possibilità di vaccinarsi. Ed ecco che alcuni tour operator si stanno già organizzando sfruttando le pieghe e le storture dei vari sistemi nazionali. In Florida, per esempio, è previsto che tutte le persone over 65 vengano immunizzate. Una possibilità che ha attirato oltre 50mila “intrusi” e che ora il governo locale sta cercando di normare senza discriminare gli anziani che da queste parti sono solidi svernare provenendo da diverse parti degli Stati Uniti.

A Dubai, negli Emirati Arabi, le alternative sono due. Ottenere la residenza aprendo una società con sede nel Paese arabo (per un costo introno ai 5.000 euro); oppure affidarsi a un intermediario che propone pacchetti viaggio con iniezione. Ovviamente con tutti i costi di vitto e alloggio che questo comporta. Cifre che potrebbero essere più basse a Cuba dove è in corso anche la sperimentazione di diversi prodotti contro il Covid, compreso il vaccino Soberana 2 che, al termine delle verifiche del caso, dovrebbe essere prodotto in 100 milioni di dosi e utilizzato come acchiappa-turisti.

Anche Israele, che procede speditissimo verso la totale immunizzazione dei propri cittadini, punta a diventare una meta per il turismo anti-Covid. Il tour operator Memories Forever Travel Group, per esempio, offre viaggi di andata e ritorno dagli Usa a partire da 900 euro a cui sommare i 4.000 euro necessari per passare due mesi nel Paese in attesa di quarantena, vaccino e richiamo. Proposte simili ci sono anche per l’India e la Russia. In ogni caso, il rischio frode è sempre dietro l’angolo.