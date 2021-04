Ristoratori protestano all'Autogrill. Un'iniziativa spontanea che sa di autogol

Pubblicato il 01 aprile 2021 | 11:32

I

La protesta all'autogrill (foto: Il Resto del Carlino)

Il perchè della protesta

Protestare è lecito, ma no ai "cani sciolti"

Gli altri episodi

continuano ad esprimere la loro rabbia e preoccupazione alla luce delle disposizioni deldate per arginare la pandemia e ora alcuni di loro, provenienti da tutta Italia, bloccano l’autostradaper far sentire la loro voce.sono chiusi e, molto probabilmente, resteranno chiusi ancora dopo perché nel nuovo decreto sono previste deroghe in stile zona gialla, ma solo se i dati saranno molto positivi. Lo stato d’animo dunque, come ormai sosteniamo da un anno, è più che giustificato anche considerando i pochieconomici che arrivano dallo Stato. Ma queste proteste plateali, hanno senso?La protestasta andando in scena nella mattinata di giovedì, e prevede un corteo all’(Casalecchio di Reno, Bo), la stazione di servizio che precede il bivio autostradale della A1 che divide l’Autostrada Panoramica dalla Variante di Valico. Ad organizzarla non è nessuna associazione, nessuna parte, nessuna figura in particolare; tutto è stato organizzato grazie ad un “tam-tam” come è stato definito in una nota stampa d’annuncio. Il, i social, le telefonate saranno stati i mezzi con cui questo “tam-tam” si è diffuso, ma l’assenza di associazioni o parti politiche non è del tutto un vanto in questo momento.“Gli- si legge nella nota stampa - intendono sensibilizzare con un gesto plateale le loro legittime richieste, che risultano tuttora inascoltate, alla vigilia delle vacanze pasquali, che al contrario premieranno ristoratori e albergatori all’estero, con tanto di placet del. È dunque evidente che il governo non intende sostenere economicamente il settore ristorazione in maniera significativa, che il ministero della Sanità a distanza di più di un anno non ha ancora aggiornato piano pandemico e ad oggi non ha incrementato personale e terapie intensive, che il piano di vaccinazione non è ancora entrato a pieno regime come in altri paesi. Si è a un passo dai reali pericoli che rischiano di interessare l’intero settore e ripercuotersi negativamente sull’italiana”.“Con la manifestazione - si legge ancora - gli imprenditori intendono nuovamente esporsi, in modo ancor più incisivo, per chiedere allo Stato di attivarsi immediatamente per risarcire ifissi pagati dai ristoratori e dalle attività commerciali coinvolte nel comparto, come le varie utenze e tutti gli oneri da corrispondere entro un mese. Chiedono di valutare la possibilità didei locali in sicurezza così come è concessa agli Autogrill, ai locali situati in zone aeroportuali e alle grandi mense aziendali”.Che lee l’espressione di malumori - anche forti - sia lecita e comprensibile non v’è dubbio, ma nel raccontare la tragedia del settore, colpito quasi mortalmente dal, abbiamo espresso più volte lo scetticismo nel ritenere queste sporadiche dimostrazioni più dannose che potenzialmente in grado di ottenere qualcosa.E non perché, va ribadito una volta di più, non bisognao chiedere aperture, aiuti, sostegni, ma perché in una fase così delicata dove di mezzo c’è davvero la vita o la morte della ristorazione affidare le trattative, ie le richieste agli organi competenti - e quindi le associazioni, come la- sembra essere la via più sicura, certa, istituzionale.Proteste di questo stampo ce ne sono già state in quest’anno: isono scesi in strada , nelle piazze, davanti ai palazzi istituzionali , hanno anche riaperto illecitamente sotto l’hashtag #ioapro , ma a nulla è servito. Anzi, in un momento in cui anche l’immagine ha un forte impatto su chi prende le decisioni e sull’opinione pubblica, mostrarsi così “” non può essere un punto a favore. Anche perché, focus su cui accendere la luce, ogni tipo di ribellione prevede uno la creazione di una situazione potenzialmente pericolosa a livello di contagi perché lì di regole ce ne sono poche: e allora, protestare, rischia di rivelarsi il più goffo e svantaggioso degli