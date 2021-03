Ristoranti chiusi dopo Pasqua? Fioccano proteste e aperture illegali

Primo Piano del 25 marzo 2021 | 18:19

I cuochi spingono per aprire dopo Pasqua

Bologna epicentro delle manifestazioni

Coi ristoratori anche commercianti, tassisti e rider

C'è chi apre nonostante i divieti

A Trento si spera nella zona gialla

Le destinazioni internazionali che riaprono

ltra batosta per i: anche doponon si riaprirà. Le indicazioni trapelate dall'intervento del Premier Mario Draghi a Camera e Senato e le indicazioni date dalvanno infatti nella direzione di un'Italia ancora colorata di rosso e di arancione dopo le festività. Proprio mentre sembrava che apparisse la luce in fondo al tunnel, tac, altra batosta. E allora, scoppiano - anzi, riscoppiano - le polemiche deie di tutta la filiera.Le prime manifestazioni scatteranno nella giornata di venerdì contemporaneamente in alcune delle principali città italiane e saranno coordinate da(Tni). Accanto all'associazione guidata daaltri esponenti, a Bologna in particolare parteciperà anche la. «Siamo in ginocchio - ha detto Naccari - è l'ora di unirsi e bloccare l'Italia». Gli fa eco, presidente del comitato tutela ristoranti di Bologna: «Siamo consapevoli della situazione e del fatto che è necessario agire con prudenza, tuttavia non è possibile non tenere in considerazione la situazione in cui versa gran parte del tessuto».Al coro si unisce anche la Fipe: «Il sostegno appena varato è insufficiente a far fronte alle gravi perdite registrare dalla categoria ristoratori in un anno di».Chi protesta chiede al Governo il risarcimento dei danni subiti dalle aziende del settore che sono state causate da ripetute chiusure e molteplici. Alla protesta parteciperanno anche tassisti, commercianti e anche i rider. Riders union ha organizzato un presidio in piazza del Nettuno (alle 18,30) e tende la mano «ad altre categorie e soggetti che sono in mobilitazione perchè stanno vivendo sulla propria pelle condizioni simili alle nostre«, come afferma uno dei portavoce dei fattorini,. L'appello dei rider in particolare punta ad intercettare altri scioperi e proteste annunciate sempre per venerdì nel mondo della logistica, dello spettacolo e della scuola. Nel caso dei riders si trtterà di un vero e proprio sciopero, confermato nonostante l'accordo per la legalità, contro il caporalato, l'intermediazione illecita e lo sfruttamento siglato alla presenza del ministro del Lavoroda Cgil, Cisl, Uil e Assodelivery.Purtroppo insieme a queste legittime proteste, verbali e dimostrative ma nel rispetto delle norme, se ne aggiungono altre più concrete che non badano a mezzi termini e hanno nell' apertura "illecita" dei locali il loro modo per protestare. Nei giorni scorsi ha fatto scandalo l'iniziativa di alcuni ristoratori diche hanno deciso di aprire canali Telegram clandestini per ricevere lì prenotazioni nonostante i loro locali dovessero rimanere chiusi perchè inA proposito di questo episodio laha voluto esprimere solidarietà all’inviato di Striscia la Notizia, Max Laudadio, da giorni bersaglio di insulti e invettive a opera di chi si proclama al fianco dei lavoratori del settore, ma in realtà fa un danno all’intera categoria. "Chi apreil proprio locale, per ospitare feste più o meno private in spregio alle più elementari norme sul distanziamento sociale e la protezione individuale - si legge in una nota ufficiale - commette un reato, mette a rischio la salute delle persone e, di certo, non aiuta una categoria massacrata dalledel Covid19"."Noi come Fipe-Confcommercio - prosegue la nota - viviamo ogni giorno il dramma della categoria ridotta al collasso, e chiediamo con forza una prospettiva di riapertura per le nostre imprese, ma con regole certe e protocolli sanitari che mettano clienti e lavoratori in sicurezza. Una riapertura che dovrà essere, unica via d’uscita da una crisi che ci ha visto perdere sin qui oltre 42 miliardi di euro, che rappresentano mediamente il 40% dicon punte che in alcuni territori e per alcune imprese superano anche l’80%. Davanti a una situazione del genere inon bastano. Bisogna riaprire al più presto e serve serietà da parte di tutti".Prima ancora ci aveva provato il movimento #ioapro con aperture illecite diffuse in tutta Italia e ora è Mio (Movimento imprese e ospitalità) a minacciare aperture a pranzo e a cena dal 6 aprile, qualunque siano le decisioni del Governo e in ogni colore nel quale le singole Regioni si troveranno. «Da un anno - ha detto il presidente,- i piccoli imprenditori dell'ospitaità a tavola sono costretti a chiudere-aprire-chiudere, in contrasto con le evidenze scientifiche, senza prospettive, programmazione, piani di rilancio, indennizzi. Di fronte al funerale certo di, il direttivo di Mio Italia ha deliberato una scelta obbligata: andare contro le norme e aprire a pranzo e a».Tralasciano le proteste c'è chi ancora punta ad un ragionamento più lucido che con fiducia attende un via libera delle istituzioni. Aad esempio lavorano contando su una zona gialla post-pasquale. Nelle intenzioni della giunta provinciale, oltre ad aiutare i ristoratori aggiungendo di tasca propria ciò che non è arrivato dallo Stato col decreto Sostegni, c'è anche l'idea di progettare unacquisti da spendere negli esercizie nei ristoranti.«Speriamo di passare in- ha detto, presidente dell'associazione ristoratori del Trentino - arrivare anche dopo Pasqua in zona arancione sarebbe insostenibile. Abbiamo ribadito al ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, la necessit di consentire l'apertura dei locali anche a cena dopo il 6 aprile, anche migliorando i controlli. La distanza deve restare di un metro, due assolutamente no (era stata l'Iss recentemente a suggerire di aumentare la distanza per contrastare le varianti ndr.) e poi lavorando su, misurando la temperatura e prevedendo solo pagamenti elettronici».Per Fontanari i ristori non sono più funzionali perchè il miglior ristoro ora è poter riaprire visto il gran bisogno diNel frattempo, in altri parti del mondo le logiche italiane appaiono del tutto superate. È il caso della lontanache, nel bel mezzo del Pacifico, sta correndo verso l'eliminazione di tutte le restrizioni riportando le persone in ristoranti, bar, sale da bowling e simili (una prospettiva che fa venire l'acquolina in bocca ai tanti viaggiatori in attesa di programmare le vacanze). Ma anche la "vicina"si prepara ad accogliere i primi turisti. Italiani per giunta. Otto persone, già immunizzate, si preparano a raggiungere l'isola di ghiaccio e vulcani grazie a un tour organizzato dal portale SiVola.it.