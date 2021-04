L’industria crolla senza il turismo. A maggio si torna al ristorante anche a pranzo nelle zone gialle

Primo Piano del 12 aprile 2021 | 05:00

Senza lo sprint del turismo d’estate, l’economia si blocca

Se non riparte il “brand Italia” crolla tutta l’economia

Col turismo fermo, perso il 3% del Pil

L’ipotesi delle aperture per comparti: priorità ai ristoranti

Solo il 23 aprile qualche decisione col nuovo decreto

Ristoranti e bar: favoriti quelli con spazi ampi o all’aperto

Cinema e musei appena dopo e con mascherina Fp2



Le palestre resterebbero in coda

: se non mettiamo in sicurezza il, altro che ripresa, rischiamo di avere unoggi di dimensioni incalcolabile. A scendere in campo è stato anche ilche senza mezzi termini chiede di «ripensare in fretta le politiche per il turismo», bocciando con poche parole tutto quanto è stato fatto o immaginato finora. Ma a questo punto che cosa bisogna fare? E soprattuttoche ci dobbiamo attendere?Cerchiamo di vedere insieme unache potrebbe prevedere, a partire da maggio,, ribaltando un po’ le priorità che, in modo sconsiderato e sbagliando clamorosamente le date, avevano fissato i Ministri Franceschini e Speranza.Alla domanda principale sulla “data” nessuno si azzarda però oggi a dare una risposta e ilpiù che mail il problema dei problemi . In un Paese “normale” ci si potrebbe aspettare almeno una qualche indicazione a breve visto che mercoledì, in una piazza vicina al Parlamento, ci sarà il direttivo “open air” della più importante organizzazione dei pubblici esercizi (la Fipe) dedicato proprio al tema del riavvio del lavoro per bar e ristoranti. Ma è quasi sicuro che da Palazzo Chigi e dai diversi Ministeri non uscirà alcuna indicazione.A maggior ragione è più che mai importante l’intervento del leader degli industriali, perché rafforza la posizione dele ne conferma la. Per fine anno, avverte non a caso il leader degli industriali, non ci sarà una vera crescita (il Pil aumenterà del 4,1% dopo il crollo dell’8,9% del 2020) se andrà male il trimestre estivo. Come dire che se non cesserà il blocco per legge all’attività di ristoranti e hotel rischiamo di andare tutti a picco.Il ragionamento di Bonomi è molto pratico. A lui non interessa tanto il lavoro di ristoranti e hotel (anche se una parte di questi ultimi fa capo ad una sua federazione), quanto(dai trasporti ai fornitori) e più in generale al “brand Italia” che proprio nel turismo e nell’accoglienza ha uno dei suoi tratti distintivi e di forza a livello mondiale. Da qui l'imperativo categorico perchèE la prima leva da attivare per rimettere in moto il turismo è, ovviamente, la campagna vaccinale. Aree covid-free e passaporto vaccinale sono gli strumenti che ne seguono immediatamente e che possono ridare speranze per imprese che da sole valgono con l’indotto il 13% del Pil e il 14% degli occupati. Valori in realtà molto più alti se consideriamo anche tutta la filiera agroalimentare e il mondo del tempo libero e della cultura, che sono fermi, come ristoranti, bar od hotel.Il solo turismo è stato letteralmente devastato dal covid: -60% di fatturato, -53% di prenotazioni alberghiere, -51% di presenze e 192 milioni di turisti come evaporati.. Ed è da qui che si deve ripartire come priorità su tutto, anche se non sarà possibile tornare ai livelli pre covid prima del 2023 o del 2024…«Meglio sbrigarsi – dice Bonomi - per», così da agganciare la ripartenza. Priorità ben presenti al premier Draghi che, sull’esempio di Spagna e Grecia, ha annunciato di voler studiare il meccanismo delper favorire gli afflussi in sicurezza in fretta».Fin qui Confindustria e Fipe, ma alla fine cosa succederà? Secondo le ipotesi di fonte Cts. Anche perché se così non fosse, oggi come oggi si rischierebbe davvero uno scontro sociale dalle conseguenze imprevedibili. E nessuno se lo può permettere.Da maggio – sempre che il tasso di contagi continui a calare - dovrebbero quindi. Poi dovrebbe essere la volta di cinema e teatri, dei musei e delle palestre, sia pure con numeri ridotti.A questo puntano tutte le associazioni imprenditoriali, il centro destra ed i centristi, ed è difficile che la linea del blocco di Speranza possa reggere ancora. Se ne riparlerà comunque solo attorno al 20 aprile sui dati dei bollettini. In campo c’è anche la questione delle isole che vorrebbero essere dichiarate covid-free, ma sembra impossibile, stante la vergognosa gestione delle vaccinazioni, che Sicilia o Sardegna, possano raggiungere questo risultato viste le prove negative che stanno dando.fissando un percorso per le riaperture che dovranno comunque essere «graduali». E soprattutto dovranno tenere conto delle nuove linee guida che si stanno mettendo a punto per evitare che l’aumento degli spostamenti e i contatti troppo ravvicinati facciano rapidamente risalire la curva dei contagi. Il tutto magari sulla base di prenotazioni online obbligatorie.In cima alla lista delle attività da far ripartire ci sono i ristoranti. Come abbiamo più volte ricordato ilprevede di consentire la riapertura a pranzo anche in zona gialla , magari con un orario ridotto almeno nella prima fase, favorendo quei locali che hanno uno, con la sospensione della tassa per l’occupazione di suolo pubblico, oSubito dopo toccherà ai bar, anche in questo caso con alcune limitazioni in particolare per quanto riguarda la consumazione in piedi.Il ministro della Cultura, Dario Franceschini, che già ha incassato la smentita dei fatti al suo progetto di riaprire , sta tentando di accelerare i tempi per gli spettacoli, ma il nuovo Cts pare voler andare un po’ coi piedi di piombo. Franceschini vorrebbe poter(ma chi può garantirlo?) e un tampone effettuato nelle 48 ore precedenti. Via libera ovviamente ai vaccinati.Ovviamente anche i. I protocolli sono stati rafforzati e almeno per i primi tempi si pensa solo a presenze per lezioni (anche di gruppo), sempre con distanziamento e senza utilizzare gli spogliatoi (il che per le piscine resta un po’ un mistero…). Più difficile pensare nel breve periodo alla riattivazione dei giochi di squadra, anche se all’aperto, per l’impossibilità di evitare i contatti.