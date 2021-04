Sicilia e Sardegna covid-free? Solo le isole minori danno garanzie

Pubblicato il 09 aprile 2021 | 11:32

a pianificazione delladedicata all’immunizzazione delleè solo agli inizi, ma ha già fatto scaldare gli animi di. Le due grandi isole del Mediterraneo non vogliono essere "discriminate" e chiedono che il piano del commissariotenga conto della vocazione turistica dei territori allargando anche a loro il piano che dovrebbe partire da fine aprile. Anche se, per il momento, i dati sulle somministrazioni consiglierebbero al commissario di agire da solo. In Sardegna a fronte di 402mila dosi consegnate, solo il 72% è stato somministrato. Poco meglio in Sicilia: 1,2 milioni di dosi consegnate con il 75% di somministrazione. Entrambe al di sotto della media nazionale del 77,5%.Il piano di immunizzazione delle isole minori, quindi, parte subito gravato da alte aspettative. E non potrebbe essere diversamente dal momento che, in attesa del green pass, il vaccino è l’unica garanzia per unain sicurezza. L’importante, però, è fare presto perché i competitor turistici dell’Italia si stanno muovendo rapidamente. Laha già raggiunto la completa vaccinazione delle isole con meno di mille abitanti, Sharm el-Sheikh ci arriverà a fine maggio. Seychelles e Maldive (grazie ai farmaci cinesi) sono a un passo dall'immunità di gregge e anche le Cayman battono il Belpaese.Secondo il piano del commissario Figliuolo, laitaliana dovrebbe partire da quelle isole che dispongono di unadeguato e, con ogni probabilità, anche una sala di. In questi luoghi sarà utilizzato il vaccinino monodose Johnson & Johnson che permette una maggiore facilità di stoccaggio e utilizzo.Comprese nell’elenco delle zone da vaccinare ci sarebbero innanzitutto lecome Capri, Ischia e Procida (in cui le somministrazioni, su spinta della Regione, inizieranno questo weekend e dovrebbero portare all’immunizzazione entro la fine del mese) ma anche Ponza, Lipari, Pantelleria, Tremiti e l'tra le altre. Proprio l’isola toscana potrebbe presto fregiarsi del titolo: «Noi abbiamo un orizzonte preciso e speriamo che l'obiettivo si possa realizzare: vaccinare entro la fine di maggio tutta la popolazione vaccinabile per rendere l'isola d'Elba sicura per i suoi abitanti e per i turisti» ha dichiarato il sindaco di Portoferraio,. In questo caso, la popolazione da vaccinare si aggira sulle 20mila persone.Nel caso andasse a buon fine questo progetto, la data del 2 giugno indicata dal ministro del Turismo Massimo Garavaglia come quella più probabile per l'inizio ufficiale della stagione estiva non sarebbe così improbabile. «Abbiamo bisogno diper essere veloci, altrimenti gli altri ci superano», ha detto il ministro Garavaglia, intervenendo a Omnibus. L'obiettivo è quello di «creareper cui sia semplice circolare. La direzione mi sembra abbastanza chiara». Un punto su cui si è soffermato anche il presidente del Consiglio Mario Draghi durante la conferenza stampa alla fine dell'incontro Stato-Regioni di giovedì 8 aprile: «Il ministro Garavaglia indica il 2 giugno per la ripartenza del turismo? E chi lo sa? Spererei anche prima. Certo la consapevolezza di ripartire c'è. La domanda non manca ma al momento è solo interna. Dobbiamo quindi preprare una campagna rapida, nel nostro interesse, per comunicare che siamo un Paese che accetta il. Ci sono ancora dei punti di debolezza per questo strumento, come quelli etici, ma li correggeremo. L'mportante è anche farfiere ed eventi. Dobbiamo dare un messaggio al Paese: stiamo guardando aldelle prossime settimane».Numeri e progetti che hanno fatto storcere il naso a Sardegna e Sicilia. In una nota congiunta, i presidenti di Regionehanno chiesto che i propri territori non vengano esclusi dalla campagna straordinaria in quanto destinazioni «a spiccata vocazione turistica, che possono garantireimportanti per la ripresa economica nazionale». La condizione di insularità, inoltre, secondo i due governatori renderebbe più semplice il successivosanitario dati i limitati punti di accesso (porti e aeroporti) e il precedente dello screening sardo, che ha già dato prova di affidabilità.A tendere l’idea di Solinas e Mesumeci è che «vaccinando l'intera popolazione potremoin piena sicurezza i turisti aprendo veri e propripreferenziali verso paesi e regioni che hanno già completato l'immunizzazione o utilizzando il modello dei voli e delle navi Covid-tested, che garantisce un'enorme attrattività internazionale». Obiettivo che i due governatori puntano a raggiungere anche acquistando a loro spese dosi supplementari di vaccini Pfizer, Moderna, J&J o Sputnik.In attesa che si dispieghi l'effetto della campagna di vaccinazione, che su territori e destinazioni di maggiore dimensione sta ancora annaspando, c'è chi ha proposto di attivare un'per i viaggiatori. È il caso del: «Stiamo pensando a qualcosa di simile a quanto previsto in alcune aree della Spagna, in Andalusia in particolare», ha spiegato l'assessore regionale competente. Sulla scorta del seguro turístico andaluso, l'idea è quella di prevedere una serie di interventi a sostegno dei turisti che dovessero contrarre il virus durante la propria vacanza sul territorio. Si va quindi dallaper coprire eventuali oneri medici, farmaceutici o di ricovero, alle operazioni di rimpatrio passando per la copertura delle spese di soggiorno obbligato causa quarantena.