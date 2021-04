Ristoranti, riapertura a maggio. Ma tavoli a due mertri di distanza

Pubblicato il 15 aprile 2021 | 10:36

Attesa per la decisione sulle riaperture. Prima data utile: maggio

La bozza delle Regioni: due metri fra i tavoli



Le parole di Sileri: vaccini e ricoveri i dati da monitorare



Il possibile calendario delle riaperture

el giorno in cui si attende il confrono fra(conferenza indetta a partire dalle 15 dopo l'incontro mattutino delle 11 fra i soli enti locali) sul tema delle riaperture , a seguito dei propositi del Governo espressi dal ministro alla Salute,, ribadite dal suo sottosegretarioe sostenute dal ministro allo Sviluppo economico,, iniziano a filtrare le prime indiscrezioni sullapreparata dai governatori. Punto di partenza, la programmazione della riprese delle attività economiche: maggio è il mese in cui locali e negozi potranno ripartire con maggiori libertà a livello operativo.Ilche il Governo vorrebbe attuare in collaborazione con le Regioni prevede un mese ditinteggiato da riaperture graduali. A guidarle, dellee deigià validati dai tecnici delle strutture sanitarie regionali e che oggi verranno presentati alla ministra per gli Affari regionali, Mariastella Gelmini. Lo scopo è quello di garantire le regole di sicurezza tali da permettere l'attività serale: essenziale per la sostenibilità economica della ristorazione e non solo.Primo passo, attuare una strategia die testing come misurazione della temperatura all'ingresso, divieto di assembramenti davanti ai locali, prenotazione,dei tavoli (due metri all'interno, un metro all'esterno), ecc. In questo modo di spera di permettere anche in zona rossa la ripresa delle attività di ristorazione. Anche se la vera svolta attesa è quella del. Per il resto le misure non cambiano: mascherine obbligatorie quando i clienti non sono al tavolo, menu digitale o in stampa plastificata, disinfezione delle superfici dopo ogni servizio, ecc. Ovviamente, sono favoriti icosì come è incentivato il ricambio d'aria all'interno dei locali (sebbene sia meglio non utilizzare la modalità di ricircolo per gli impianti di condizionamento). Infine, via libera al buffet; ma i clienti non devono toccare i cibi e devono indossare la mascherina al momento della scelta.«Possiamo programmare riaperture dai primi di maggio», sulla base deichiave che fotografano l'andamento dell'epidemia di Covid-19 in Italia ha fatto sapere il sottosegretaio Sileri ai microfoni di Radio Cusano Campus.«Il primo parametro da valutare è quello delle, su cui i dati mostrano un progressivo, seppur lento, miglioramento nei ricoveri per Covid. Questo è dovuto alle restrizioni maggiori durante le precedenti settimane, ma c'è anche la variabile della. Questa combinazione di chiusura e di progressione della vaccinazione sta influendo sui dati delle ospedalizzazioni e questo effetto continuerà a crescere», ha annunciato Sileri. Con questi ritmi, l'obiettivo è giugnere a metà maggio con più di tre quarti di over 60 protetti. Il che significa ridurre ildi eventuali ospedalizzazioni di pazienti deboli.Per quanto riguarda i vaccini, strumenti essenziali per il buon esito dei piani del Governo, Sileri ha fatto il punto sulle ultime vicende che vede coinvolto, da ultimo, il siero di. Sospeso in America, secondo Sileri «è verosimile che venga posto un limite di età simile a quello di AstraZeneca, visto che le complicanze si sono osservate in soggetti giovani. Ma si tratta di complicanze rarissime e sproporzionate rispetto al vantaggio che offre il vaccino, soprattutto per i soggetti sopra i 50-60 anni. Non credo che questo ostacolerà il processo di vaccinazione».Detto della ristorazione, per quanto riguarda le altre attività attualmente bloccate, i governatori spingono per la riapertura dianche in zona rossa (con 7 mq di spazio minimo in vasca per le prime e due metri di distanziamento per le seconde che si riduce a uno quando non si pratica attività fisica). Anche se in prima battuta il via libera potrebbe riguardare solo gli allenamenti individuali. I, invece, potrebbero presto tornare a operare in zona rossa. Infine,, come anticipato dal ministro della Cultura Dario Franceschini puntano a riaprire dove e quando tornerà la fascia gialla con 500 persone al chiuso e mille all'aperto presenti. Ma i presidente di Regione puntano a rendere utilizzabili questi spazi anche in caso di alto contagio mantenendo rigidi protocolli di sicurezza (compresa il distanziamento in sala e l'obbligo di conservare gli indumenti del guardaroba in sacchetti individuali per ogni capo e persona).[IN AGGIORNAMENTO]