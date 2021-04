Snobbata dal Governo, ma pronta a ripartire: la montagna programma l'estate 2021

Primo Piano del 16 aprile 2021 | 05:00

La montagna aspetta l'estate

In Val d'Aosta già le prime prenotazioni

Capitolo aiuti: pochi e ancora non pervenuti

Valeria Ghezzi

ualchenon può non arrivare, ma tutto sommato la scorza dura della gente diriesce a non farsi scalfire più di tanto, a rimboccarsi le maniche e a pensare come ripartire. Il Governo sembra stia puntando soprattutto sul mare per l’estate 2021 puntando soprattutto sulladelle, ma il turismo di montagna non resta a guardare e, sperando di ricevere sostegni, si dice tutto sommato fiducioso.Questa è la seconda puntata di un percorso cheha intrapreso per affermare la necessità di creare, semmai, delle località Covid-free e non delle isole. Questo perché il turismo italiano ha bisogno di ripartire in modo unito e omogeneo, dimenticandosi delledegli anni scorsi che tanto male facevano al settore e creando delle basi solide sul futuro che si fondino su scelte coerenti, ragionevoli e non su spot Nella prima puntata infatti abbiamo lanciato l’idea delleche quindi tutelino anche la campagna, la collina, la montagna, i piccoli borghi al fine di non lasciare indietro nessuno. Oggi diamo voce a chi ilin alta quota lo anima, a quegli addetti ai lavori feriti quasi a morte da un inverno completamente cancellato che, tuttavia, già programmano l’estate nonostante le poche certezze «Siamo speranzosi e convinti che l'estate possa ripartire - ha detto, direttrice dell’Ufficio regionale dei servizi turistici Val d’Aosta - la data ipotizzata da(quella del 2 giugno ndr.) permetterebbe alle strutture di organizzarsi per riaprire e noi di organizzare eventi, ma certo ora è tutto al buio. L'aggrava tutta la situazione generale, avere una data è importante, ma è fondamentale anche capire come si ripartirà, se vaccinati, tamponati o completamente liberi».Lanell’accelerazione della campagna vaccinale è tanta anche perché non è pensabile di saltare anche l’estate, se succedesse il comparto fallirebbe del tutto. «Noi - prosegue Morelli - stiamo lavorando per ripartire, non è pensabile saltare anche l'estate, a quel punto chiuderanno tutti. Non sarà facile ripartire però perché lesi trovano in grossa difficoltà a causa degli enormi sforzi fatti per far quadrare i conti nonostante le».Chiaro che un’estate, seppure, non può salvare l’impossibile anche perché il grosso dei fatturati si fa d’inverno da queste parti. «Il nostro inverno - spiega Morelli - è ricco diche arrivano per fare la settimana bianca; a livello di arrivi forse l'estate ne ha di più, ma non c’è paragone per permanenza e tasso di occupazione delle camere d’albergo. Anche gli impianti di risalita funzionano d’estate, ma i volumi sono principalmente spostati sull'».Qualche movimento però si è visto. «Da dopo- conclude la presidente - la richiesta di appartamenti è cresciuta in vista dell’estate. Gli hotel risentono della mancanza di una data per la ripartenza. Noi speriamo che nella tragedia di questo anno si possano creare nuove opportunità, come venire a scoprire la montagna in stagioni insolite, tipo».Dunque intraprendenza e fiducia che però non azzerano del tutto lo sconforto nel constatare tutte le volte come a livelloci siadella montagna, non sia percezione di quanto valga economicamente e di quanto sia sottovalutata. Chiudere impianti di risalita del resto è stata una scelta poco oculata, confusa e meschina. Soprattutto se si pensa che per certi versi latanto spinta dal Governo può essere considerata anche più rischiosa E gli aiuti non arrivano. L’ultimoha assegnato alla montagna 700 milioni di euro, ma non si è ancora visto nulla. Ad evidenziarlo è, presidente dell’, l’associazione che riunisce i gestori di impianti. «Non abbiamo ancora visto nulla - spiega - e ciò conferma che siamo messi in secondo piano, ma ci siamo abituati. Ora speriamo che le località montane continuino ad andare forte sul fronte vaccini perché è determinante per ripartire. A proposito di ripartenza bisogna dire che l’estate è importante per la montagna ma incide per il 10% sul bilancio annuale. Tuttavia rappresenta quest’anno un segnale emblematico che chiuderebbe l’epoca buia del aprirebbe le porte sul domani . L’importante è che i protocolli sugli impianti restino quelli dell’estate scorsa: igienizzazione costante, distanziamento e».Proprio l’ottimismo è alla base del programma estivo per il consorzio. «Abbiamo predisposto un programma in chiave ottimista - ha detto- sperando che la situazione tra vaccini e clima estivo contribuisca a migliorare l’andamento dell’. La nostra campagna sarà tutta incentrata sull'outdoor e quindi bicicletta e trekking, ma anche terrazze di rifugi. A questo proposito apriremo per la prima volta anche l’impianto che porta al Passo Contrabbandieri così da consentire di raggiungere ilpiù agevolmente da tutti».Dopo di che abbiamo in campo un progetto più ampio, ilideato come trasposizione estiva dell'; sarà organizzato sui laghi di montagna sia di sera che di giorno per adulti e famiglie. I punti clou saranno idi Valbiolo e Valbione».