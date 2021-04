Nuovo strappo alle regole di IoApro. Dal 26 aprile, locali tutti aperti

Pubblicato il 23 aprile 2021 | 16:51

P

Aperture nonostante il Decreto

Aperture senza green pass, all'aperto e al chiuso

Dimostrazione pacifica per arrivare al Governo

Il miglior aiuto è lavorare

rima gli; poi le primecontro le disposizioni governative, quindi lecon qualche tafferuglio contro la polizia e. Il percorso del movimentoe, anzi rilancia: i commercianti di tutta Italia che si sono riuniti sotto a questo hashtag hannoche come primo "decreto" ha stabilito che, rispettando i protocolli di sicurezza, ma senza badare al colore delle regioni, al green pass e ai posti all'aperto o al chiuso.«Abbiamo istituito questo Governo - spiegauno dei leader del movimento - perché crediamo che il Governo Conte e il Governo Draghi non siano stati in grado di dare risposte concrete ai cittadini, anzi stanno mandando Paese al tracollo. 110mila attività che aderiscono all'hashtag #ioApro dal 26 aprile apriranno perchè è una necessità.».Aperture che arrivano dopo settimane di manifestazioni in piazza, a Roma conplacati dalla polizia e qualche episodio che poco ha a che fare con i diritti della ristorazione.che ha previsto aperture dal 26 aprile solo all'aperto e dal 1 giugno anche al chiuso, ma solo a pranzo. In più col coprifuoco alle 22 fino al 31 luglio, aspetto che taglia le gambe anche al mondo del turismo Tra i sostenitori del movimento e volto noto delle dimostrazioni pubbliche c'è: «Il mio appello che deve arriva forte ai palazzi non passa più attraverso le manifestazioni ma facendo capire che dobbiamo ripartire convivendo con questa situazione. Dobbiamo stare attenti, nelle attività e nelle nostre case, ma noi continueremo. Personalmente sono disposto a tutto in maniera pacifica per portare avanti questo ideale».La decisione cavalca il concetto portato avanti da molti ristoratori nell'ultimo periodo ovvero quello per cui piuttosto che aspettare aiuti economici irrisori e tardivi ci si salva lavorando. «Sarà compito nostro dimostrare che se si è arrivati ad un gesto così estremo lo si è fatto per necessità perché l’alternativa è morire di fame», ha concluso#IoApro non è ovviamente l'unico movimento che si è dato da fare per smuovere le acque negli ultimi tempi . Sugli scudi c'è anche Tni che però per il 26 aprile ha scelto una dimostrazione completamente opposta rispetto a quella dei colleghi: «Il 26 aprile - ha annunciato il presidente di Tni Italia,- i ristoranti saranno tutti chiusi, in segno di solidarietà nei confronti di quei colleghi che non hanno tavolini all'aperto. La categoria deve stare unita., dentro e fuori, dal 1 maggio, perché sia davvero la Festa dei lavoratori».Un'iniziativa, quella di fondare questo Governo, chee sopra le righe, forse non così utile per smuovere le acque nelle stanze del Governo quello vero. Anche sulle aperture non consentite è vero che si promette di mantenere il rispetto dei protocolli, ma andare così apertamente contro al decreto, quello vero,, già abbastanza compromessi a dire la verità.