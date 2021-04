Bolzano, a tavola col green pass. Ma il Garante della Privacy lo ferma

Pubblicato il 26 aprile 2021 | 19:06

A Bolzano code per il green pass

Quali soluzioni per incassare il sì del Garante?

i ristoranti e i bar hanno riaperto oggi anche all'interno grazie al green pass, lanciato dalla Provincia autonoma di Bolzano con l'ambizione di diventare un modello per il resto d'Europa. Ma il: il Garante della Privacy infatti ha detto no al passaporto vaccinale perchè. Una brutta gatta da pelare per il Governo proprio ora che ci si sta avvicinando alle vacanze facendo affidamento proprio su questo strumento, l'unico che sembra poter dare sicurezza. A Bolzano però l'idea del pass è piaciuta almeno stando a quanto visto questa mattina con i centri tamponi di Bolzano presi d'assalto. Nel capoluogo e in 90 altri comuni altoatesini sono stati allestiti centri nei quali possono essere effettuati gratuitamente i cosiddetti "tamponcini", i test nasali fai da te.in una banca dati e il ristoratore con un codice QR lo può scannerizzare e appare una spuntina verde che dà accesso all'esercizio pubblico. Le altre due soluzioni per ottenerlo sono: certificare di aver ricevuto il vaccino o di essere guariti dal Covid non più di sei mesi fa.così da fungere da apripista anche per tutti gli altri ristoratori che, al contrario, possono tenere aperti solo all'aperto dovendo sfidare le intemperie che proprio oggi e per almeno una settimana imperverseranno sull'Italia.e complicato se il Governo non troverà una soluzione per il green pass. Perchè lo strumento, come è noto,. In più, potrebbe essere utilizzato per l’accesso a eventi, fiere, convegni, congressi, per far sì che si possano attestare la guarigione dal Covid, l’avvenuta vaccinazione o l’effettuazione del test del tampone nelle varie forme.