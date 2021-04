Tamponi gratis per tutti in settimana. Londra si prepara a riaprire anche i ristoranti

Primo Piano del 05 aprile 2021 | 11:52

test di massa per riaprire in fretta i ristoranti

Decisione rapida del governo di Londra

Boris Johson

Già 37milioni di dosi di vaccino in Gran Bretagna

Così si potranno avare locali covid-free

Draghi dovrebbe adottare l'idea con pragmatismo

Ovviamente ci sono anche gli oppositori...

ora ilvara il provvedimento forse più rivoluzionario per uscire il più in fretta possibile dai vincoli imposti dalla pandemia: controllo coi. Giusto ciò che Italia a Tavola sta proponendo finora inascoltata per garantire le vacanze estive in sicurezza e la riapertura di ristoranti, palestre e teatri., e cancellando definitivamente ogni stupidaggine sull’immunità di gregge da raggiungere “naturalmente” (iniziale progetto di un po’ tutti i sovranisti),. Fra una settimana si allenterà il lockdown e si riapriranno parrucchieri e pub. In vista di questo appuntamento storico (mentre decessi e ricoveri in ospedale sono crollati ai minimi storici grazie al successo della campagna vaccinale)per tutti i cittadini in Inghilterra. Una decisione presa in tempi brevissimi e senza le assurde liturgie italiane che avrebbero comportato passaggi fra Governo, Regioni, Cts, Parlamento, protezione civile e sindacati…Lo ha annunciato il governo britannico in una nota, precisando che in aggiunta alle scuole ed ai posti di lavoro in futuro saranno allestiti nuovi centri per condurre i test rapidi anticovid. Chiunque potrà essere sottoposto a tampone, con il risultato atteso in 30 minuti, anche in assenza di sintomi. «Mentre continuiamo a fare buoni progressi nel nostro programma di vaccinazione e procede la roadmap per allentare cautamente le restrizioni, test rapidi regolari sono anche più importanti per assicurare che i nostri sforzi non vadano sprecati», ha commentato il premier. Non si parla dei prossimi allentamenti, ma è sicuro che i pubblici esercizi e i locali di trattenimento e tempo libero saranno i primai ad essere beneficiati da questi pass. Anche perchèe quindi garantire anche ai clienti la certezza di stare in. E tuitto sarà certificato, probabilmente anche con un'app, che magari potrebbe essere utuilizzata (aggiungiamo noi) anche per viagguiare sui mezzi pubblici come si fa in Cina o in Corea.In Gran Bretagna sono state somministrate finora. In tutto le prime dosi sono 31,5 milioni mentre sono 5,4 milioni le seconde dosi. Metà della popolazione è praticamente vaccinata e, come detto, i risultati si vedono e con il tampone gratis sarà ora procedere speditamente verso la realizzazione di locali e aree covid free e dare il via alle certificazioni e al passaporto vaccinale per accedere praticamente ovunque in sicurezza.Il tampone gratuito è uno strumento formidabile, non ci stancheremo certo di ricordarlo, per permettere di garantirenei confronti di quanti non hanno ancora fatto il vaccino (giovani) o non lo possono fare (immunodrepressi o con patologie e allergie gravi). Ed è anche un modo perper paura o pregiudizio. Certo per la comunità è un investimento importante, ma sempre più sopportabile per avere terapie intensive al collasso per saturazione dei posti letto e tassi di mortalità alle stelle.E gli inglesi, con, badando al risultato più utile hanno scelto con decisione di aggiungere i tamponi gratuiti alla campagna vaccinale fatta senza risparmio di risorse., certamente i più serio e pragmatico premier degli ultimi anni,e invece che mediare fra le baruffe da cortile fra Salvini e Speranza scelga di gare tamponi gratuiti a tappeto per compensare il ritardo dei vaccini. E se queste basi permetta di riaprire ristoranti, bar, teatri e palestre.Il tutto ben sapendo che oltre ai no-vax ci sono anche i contrari ai test di massa. Se ne è già accorto anche Boris Johnson visto che anche a Londra c’è chi si oppone, come in Italia, ai tamponi gratuiti. E ovviamente ce ne esaranno tanti anch ein Italia... È il caso ad esempio di, professore di salute pubblica all'università Newcastle, secondo il quale i test di massa sarebbero una «scandalosa perdita di denaro. Quando il tasso di infezione Covid scende così tanto come ora, è probabile che una percentuale crescente di casi siano falsi positivi, il che significa si autoisoleranno inutilmente». Magari ha anche ragione,