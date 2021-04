Per far ripartire il turismo serve uno spirito imprenditoriale

Pubblicato il 06 aprile 2021 | 10:07

Serve una nuova politica che guarda alla ripresa con spirito imprenditoriale e non solo assistenziale

La svolta del 20 aprile

Per il turismo serve una visione da imprenditore

, sparito il bianco e il giallo, da oggi in Italia siamo (più o meno) metà rossi e metà arancio . Forse stiamo intravedendo una piccola luce in fondo al tunnel, anche se i dati su cui riflettere sono sempre da incubo:, su tutto il territorio nazionale (è come se fosse scomparsa Bergamo) di cui 31200 nella sola Lombardia., ma adesso la macchina sembra piano piano rodare Uscirne è l'imperativo d'obbligo, con la massima prudenza. Domani riprendono le, a metà settimana la cabina di regia stabilirà se dal 20 in poi potranno ripartire molte attività . Certo, per il secondo anno consecutivo, quel che hanno perso nella stagione invernale e nelle festività pasquali ristoratori e operatori del mondo turistico è difficilmente quantificabile e non saranno certo i ristori a ricompensare settori che sono tutt'ora in ginocchio.Serve, soprattutto a livello centrale. da parte del neo ministro Massimo Garavaglia una nuova politica,Verso l'estero, ad esempio, è ipotizzabile una vera efacendo perno su ambasciate, consolati, Ice ed Enit.Unitariamente, abbandonando spocchiose campagne campanilistiche. Non solo spot e cartoline illustrate, è indispensabile lavorare tutti nella stessa direzione, anche perché fra due mesi arriva l'estate