L’enoturismo può salvare l’Italia puntando su innovazione e strategia

Il ruolo chiave dell'enoturismo

Il vino perno della ripartenza

L’importanza della legge nazionale

Una guida anche per gli imprenditori

Presentato “Turismo del vino in Italia” il primo manuale dopo la emanazione della normativa nazionale

Assodato il ruolo strategico dell’enoturismo anche per i piccoli borghi

Serve organizzazione e visione univoca

Servono nuove politiche d’impatto

Tanti concetti utili per riportare in Italia gli stranieri

(Ed. Edagricole, News Business Media) del senatore, presidente della Commissione Politiche dell’Unione Europea del Senato della Repubblica e di, fondatrice del, è stato presentato nella Sala Caduti di Nassirya di Palazzo Madama. Con gli autori erano presenti il ministro della Cultura Dario Franceschini, quello del Turismo Massimo Garavaglia, tefano Patuanelli, ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali e Riccardo Cotarella, presidente mondiale degli Enologi, che ne ha scritto la prefazione. Il dibattito è stato coordinato dal giornalista Federico Quaranta.e la presenza dei tre ministri dimostra - come ha sottolineato Stefàno - il coinvolgimento del mondo delle istituzioni in un progetto unitario per una strategia congiunta di rilancio del Sistema Paese.contestualizzato all’interno di un giacimento vitivinicolo unico al mondo con una varietà ampelografica di alto valore paesaggistico, naturalistico ed economico dopo il varo del decreto del 12 marzo 2019 che ne ha disciplinato il settore.«Non è stato semplice - ha detto Stefàno - arrivare a questo risultato a livello nazionale anche per mancanza di dati, di un osservatorio, ma ci è stato molto utile un rapporto elaborato dall'Università di Salerno. Non volevamo ripetere, così come avvenuto anche sull' oleoturismo , scommesse vinte con la politica. Facciano fatica a comprendere il valore identitario che ha il vino in tutte le regioni d'Italia e dopo questa legge è stata una tappa obbligata quella di condividere l'esperienza con Donatella Cinelli Colombini, animatrice culturale del sistema vino-turismo. Questo libro vuole essere uno strumento in più in questa direzione e ci auguriamo che possa servire soprattutto alle nuove generazioni».per collocare la propria cantina tra le wine destination più ricercate e, tenendo comunque presenti tutte le prescrizioni di sicurezza necessarie in tempo di Covid19.Per Donatella Cinelli Colombini che ha inventato il movimento del Turismo del Vino in tempi in cu il progetto poteva apparire visionario, bisogna«Ma questa tipologia di turismo è cambiata con la pandemia - ha detto - perché non basta entrare in una cantina e bere: si cercano esperienze. Questo nostro manuale deve aiutare la diversificazione, valorizzare la tutela dell'ambiente. Ma abbiamo bisogno di tecnologia digitale, di connettività, di simboli nei codici stradali perché i turisti arrivano sempre più last minute e dobbiamo essere pronti. E perché non usare le strutture dei consorzi per rivitalizzare i piccoli borghi nei territori del vino? Sarà questo il locomotore del turismo».Nell'auspicata ripresa post Covid - è stato sostenuto in tutti gli interventi -e le 25/30mila cantine italiane aperte al pubblico dove si insegnano«Il vino è una bella storia italiana - ha detto il ministro Franceschini - e, insieme alle altre eccellenze, è la motivazione di un viaggio, al centro del turismo esperienziale, quello del futuro . Di questo forse non c'è una consapevolezza a livello nazionale, che invece c'è localmente. C'è l'orgoglio che si manifesta in tante iniziative e feste delle tradizioni locali, con la possibilità di un cambio di saperi tra le generazioni. Noi puntiamo proprio anche alla valorizzazione dei borghi, che raccontano la storia, nonché al recupero di casali abbandonati».Sullasi è soffermato il ministro Garavaglia. «Il ministero del Turismo - ha detto- ha un onere da portare avanti e dobbiamo sfruttare l'opportunità che ci offre questo settore perché non abbiamo ancora un piano strategico per l'enogastronomia. Consideriamo questo libro un seme da cui partire per mettere tutto a sistema, consapevoli della nostra potenzialità, e oggi la sfida è di chi va più veloce».Per il ministro delle Politiche Agricole Patuanelli «il vino non è solo un comparto che funziona, ha anche bisogno di sostegno e la nostra priorità è laperché nel vino c'è il passato, il presente e il futuro del nostro Paese. Le eccellenze non sono soltanto i nostri 600 vitigni ma anche chi li trasforma fino alla bottiglia e se la digitalizzazione è stata amplificata dalla pandemia poi il. Questi tempi hanno avuto l'effetto di acceleratore della percezione di nuove possibilità e dobbiamo imparare a fare nuove politiche di impatto»., che ha subìto una brusca frenata con le limitazioni agli spostamenti. L’enoturismo nell’anno del Covid19 ha fatto riscoprire agli italiani il turismo di prossimità, ma le presenze nazionali sono solo una piccola parte di un pubblico ben più ampio a cui si era abituati in tempi pre-epidemia. Non mancano in questo volume sulla storia dell'enoturismo e sul suo inquadramento concettuale e normativo i concetti utili per riportare velocemente inprima e, con la ripresa dei voli, gli americani e gli asiatici in esperienze sempre più diffuse e destagionalizzate.