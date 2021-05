Turisti pronti a tornare nei musei e nei siti storici, anche al chiuso

Pubblicato il 24 maggio 2021 | 16:38

Il 38% dei turisti pronti a visitare le attrazioni culturali si dirigerà verso un sito storico

Siti storici, musei e gallerie d'arte, attività turistiche le destinazioni preferite dai turisti

Quasi la metà dei turisti vuole cancellazione gratuita e rimborso delle spese garantite

Biglietto digitale o fisico? Una sfida a pari merito

La domanda se l’è posta, piattaforma nata nel 2014 con l’obiettivo di, che ha sondato quasi 1.400 utenti. Il risultato parla chiaro:E contando il via libera alle riaperture scattato il 26 aprile, la data X per i primi pienoni potrebbero essere vicini.Per cercare di mappare i comportamenti dei turisti , Tiqets ha rivoltoai propri utenti direttamente dalla propria pagina Facebook. Detto della propensione sulle tempistiche per tornare ad ammirare quadri e opere d’arte, il sondaggio restituisce un’indicazione su cosa aspettarci per l’estate e l’autunno 2021. Fra chi tornerà a breve a visitare le attrazioni artistiche,. Inoltre, la maggior parte dei partecipantiha dichiarato che si sentirà, dando una speranza a tutti quei siti culturali costretti finora a rimanere chiusi a causa dell’organizzazione della loro struttura.il 48% di loro ha indicato che effettuerà le proprie prenotazioniche garantiscano facilmente la, in modo da salvaguardarsi in vista di possibili nuove restrizioni. Nonostante questo, la voglia e il desiderio di tornare a viaggiare ci sono, sia da parte dei turisti che da quella del Governo. «In Europa il trend generale sarà molto simile a quello prospettato in Italia: anche qui si spingerà molto su quelle che non sono le solite destinazioni turistiche, lontane dalle grandi città e dalle località più note.», ha affermatoSempre per quanto riguarda le precauzioni, da sottolineare– settore in cui è attiva anche Tiqets che lo scorso anno ha ricevuto un finanziamento da 60 milioni di dollari da Airbnb.Ma gli affezionati all’acquisto fisico rimangono comunque consistenti: il 37,4%. Solo il 25,1%, invece, si appoggerà a terze parti come le agenzie di viaggio.«Abbiamo condotto questo sondaggio per scoprire quanto gli italiani siano desiderosi di tornare alle attrazioni culturali. Migliaia di persone in tutto il mondo hanno risposto al nostro sondaggio. E. Sapevamo che i musei e le attrazioni con cui lavoriamo hanno sentito la mancanza dei loro visitatori, ma abbiamo così scoperto che anche le persone hanno sofferto la mancanza di musei e attrazioni alla stessa maniera.», ha commentato Le parole di Mario Draghi a margine della riunione del G20 sul Turismo , relative all’imminente lancio di un green pass nazionale che permette a turisti internazionali vaccinati di visitare di nuovo l’Italia, suonano come un messaggio di estrema speranza per tutto il nostro comparto. Siamo fiduciosi che azioni come questa possano permettere, a un numero sempre crescente di persone, di tornare a visitare le meraviglie del nostro Belpaese e rilanciare un’economia ormai in ginocchio dopo oltre un anno di quasi completa stasi», le ha fatto eco Fantone.