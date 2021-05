Ue, 7 focus per rilanciare il turismo. Green pass e sostenibilità al centro

Pubblicato il 04 maggio 2021 | 16:14

M

Le strategie per far ripartire il turismo in Europa

La crisi ha causato la perdita di 62 milioni di posti di lavoro

Sostenibilità oltre che sicurezza

L

obilità, gestione delle, trasformazione, transizione, investimenti e. Sono questi i pilastri sui quali si fondano leche riunisce i ministri al Turismo dell’Unione europea con quello italianoa capo. Spostarsi in modo sicuro per limitare al massimo la diffusione del coronavirus e ilsono i due focus sui quali si pone l’attenzione maggiore.Il settore è risultato tra i più colpiti dalla pandemia. Prima della diffusione del, dava lavoro a 330 milioni di persone e rappresentava il 30% delle esportazioni globali di servizi. Dopo il Covid invece glia livello globale nel 2020 e si sono registrati impatti senza precedenti sui gruppi vulnerabili e piccole e medie imprese con quasi, che rappresentano un calo del 18,5%, con una prospettiva che rimane altamente incerta. La ripresa dei viaggi e del turismo è cruciale per la ripresa economica globale.Ledel G20 sono state realizzate in collaborazione con l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. Già il 15 marzo scorso il Tourism working group aveva fissato le prime linee guida adottate oggi dalla ministeriale G20.La mobilità sicura, è cruciale per restituire lainternazionale e per l'economia in generale. Il G20 si impegnerà a sostenere, integrare e coordinare le principali iniziative internazionali attualmente in fase di sviluppo per una mobilità internazionale sicura; su tutti ilche dovrebbe iniziare ad essere sperimentato dal 10 maggio anche in Italia ed entrare a pieno regime in tutta l’Unione europea entro fine giugno. non potrà non farsi largo lungo tutta la filiera . Il G20 si concentrerà anche sulla trasformazione verde dell'industria del turismo e sulla necessità di orientare l'in una direzione sostenibile. I membri del G20 hanno riconosciuto la necessità di affrontare le strategie nazionali di gestione delle crisi incorporando la prospettiva del settore turismo nel proprio coordinamento e avvalendosi dei fori di governance globale esistenti. I membri G20 hanno anche convenuto sullae informazioni statistiche sulla resistenza agli shock del settore turistico sviluppando nuove metodologie statistiche. Commissione Ue propone agli Stati membri di allentare le misure anti-Covid al momento in vigore così da. Un segnale positivo dopo che nei giorni scorsi il Parlamento Ue aveva modificato le regole sulritardando l’entrata in vigore al 100% e smorzando un po’ il peso con il quale era stato lanciato. «È ora di rilanciare il turismo nella Ue» ha dichiarato anche la presidente della commissione