Turisti di Altagamma, 60 miliardi di valore in Italia. Meta che piace, ma non convince

. Ma. A ricordarlo è l'approfondimento direalizzato in collaborazione conche ha misurato il potenziale inespresso di una nicchia che, sebbene interessi solo l'1% di imprese di soggiorno e occupi il 3% delle notti, genere il 15% del fatturato totale dell'ospitalità e attira il. Un "tesoro" che potrebbe essere ulteriormente sfruttato a fronte di investimenti e progetti di promozione del territorio e delle sue eccellenze verso i 100 miliardi di euro.Come ricordato dal«un ulteriore sviluppo del turismo di alta gamma può dunque portare a una crescita esponenziale dell'indotto e divenire una». Insomma c'è ancora spazio per(considerando tutto l'indotto). Soprattutto in vista della ripresa dei flussi turistici internazionali , con il ritorno di cinesi, russi, americani ed europei che generano il 60% delle vendite dei beni di lusso in Italia. Per questo, Lunelli ha chiesto «unBisogna proporre offerte adeguate per eseigenze specifiche. La chiave è la personalizzazione dell'offerta».Lesu quelle che dovrebbero essere le leve prioritarie del piano strategico di sviluppo del turismo di alta gamma sono contenute nel libro“Turismo di Alta Gamma. Leva strategica per l’Italia”:Nel caso l'Italia decidesse di seguire questa direzione, allora, secondo, riuscirebbe a innescare un. Già ora, se il turista normale spende il 58% in ristorazione e shopping, quello di fascia alta ben il 72%, con un incremento di valore per il territorio del 14%. A beneficiarne, nella top 5 delle città più scelte dai viaggiatori di élite nel mondo; la costiera amalfitana (al 4° posto delle mete balneari più richieste); Cortina e Madonna di Campiglio "solo" al 7° e 8° posto delle destinazioni montane.L’: prima è la Francia, seconda la Gran Bretagna, terzo il Belpaese. Tra i fattori critici: una minore percezionedi “standard di qualità” in strutture e servizi, la mancanza di un’offerta di intrattenimentoe un’agenda di eventi per un pubblico affluente globale, complessità logistica di un Paese ricco di bellezza diffusa sul territorio , la mancanza di pochi messaggi chiari alla massa critica.MaSi tratta di viaggiatori che spendono in media più di, trasporti sclusi, e oltre 15mila euro a persona in shopping di beni di lusso nel percorso di viaggio.per viaggi di più di 5 giorni (34% dei casi). A guidare le loro scelte d'acquisto,(23% dei casi), passaparola (18%)eblog di viaggi (18%), a riviste specializzate (17%), e pubblicità online(13%).Il peso degli Influencer è ancora più rilevante per Millennial e Generazione Z (26%) e per i cinesi (28%).Per ingaggiarli, e farli prenotare, il canale preferito è quello deie delle. Anche sesfruttano con disinvoltura anche il canale diretto e le piattaforme terze. E preferiscono ville e dimore private in affitto (31%). Set perfetti per la condivisione dell'esperienza di viaggio sui social media.Nel rapporto con l'Italia, secondo Bcg circae circa il 13% per almeno 4 volte negliultimi 5 anni (in prevalenza europei o russi). Il 14% ha scelto l’Italia per città d’arte, il 10% per città metropolitane e il 9% per località di mare, 9% di montagna, 9% di campagna. A livello globale, l'Italia è al, al 2° con montagna e grandi città,, che è peraltro la tipologia di meta preferita dal target (29% del totale dei giorni di vacanza).In termini dil’Italia risulta la meta preferita al mondo per l’enogastronomiae, l’arte e la cultura .Ha una(con ampi margini di miglioramento) mentre non è tra le mete preferite di chi ricerca esperienze legate a Spa/benessere, a sport e natura e al golf.