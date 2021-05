Impatto Covid peggio delle Torri Gemelle. Accoglienza, calo 8 volte superiore al 2001

Primo Piano del 03 maggio 2021 | 12:12

l mondo delè quello più colpito dalla crisi generata dal Covid. Lo conferma anche il rapporto di Confcommercio “La prima grande crisi del terziario di mercato” il quale ha calcolato una; dati che risultano essere 8 volte peggiori di quelli registrati nel periodo più buio per il comparto degli ultimi 50 anni ovvero quello subito successivo all'. La crisi è effetto del crollo dei consumi pari a 107 miliardi di euro, accumulati in "solo" quattro settori: abbigliamento, trasporti, tempo libero, alberghi e ristorazione.«Per la prima volta nella storia economica del nostro Paese - ha detto il presidente di Confcommercio,- il terziario di mercato subisce una flessione drammaticamente pesante. Occorre, quindi, che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dedichi maggiore attenzione e maggiori risorse a sostegno del terziario perché senza queste imprese non c’è ricostruzione, non c’è rilancio».Il rapporto di Confcommercio parte dal presupposto che fino all’avvento della pandemia, i servizi di mercato hanno continuato a dare il maggior contributo al Pil e all’occupazione del Paese rispetto alla manifattura e all’agricoltura confermando la, ma nel 2020 il Covid ha. Per la prima volta dopo venticinque anni di crescita ininterrotta infatti, si riduce la quota di valore aggiunto di questo comparto (-9,6% rispetto al 2019) al cui interno i settori delarrivano a perdere complessivamente il 13,2%.Come detto e purtroppo ribadito a più riprese , i maggiori cali si sono registrati nella(-40,1% per i servizi diseguita dal settore delle attività artistiche, di intrattenimento e divertimento (-27%) e dai trasporti (-17,1%); ma glicon quasi 130 miliardi di spesa persa di cui l’83%, pari a circa 107 miliardi di euro, in soli quattro macro-settori: abbigliamento e calzature, trasporti,. La situazione nel 2021 non sembra poter migliorare di molto visto che i ristoranti sono aperti a singhiozzo ora e non potranno riaprire al 100% fino a data da destinarsi (che per ora sembra essere il 31 luglio), mentre gli alberghi risentiranno di limitazioni ai viaggi ancora molto rigide Inevitabile che il crollo dei consumi ha causato il crollo degli incassi che, a sua volta, ha. Le conseguenze sull’occupazione sono state per questo devastanti: i servizi di mercato registrano lasu una flessione complessiva di 2,5 milioni dopo aver creato, tra il 1995 e il 2019, quasi 3 milioni di nuovi posti di lavoro; infine, per quanto riguarda l’evoluzione delle imprese per forma giuridica, negli ultimi 10 anni si è registrato un progressivo e costanterivelando una trasformazione del terziario di mercato da un grande comparto di piccole e piccolissime imprese a un grande comparto costituito sempre più da imprese piccole e medie.che si è consolidato nel mondo della ristorazione e del turismo con le conduzioni famigliari sempre più messe a dura prova o abbattute e l'arrivo di catene, grandi investitori (spesso stranieri) a sopraggiungere generando squilibri nel mercato e nelle nostre abitudini.Entrando nel dettaglio delle perdite fatte registrare nel terziario emerge che il segmento del commercio, in virtù della tenuta del dettaglio alimentare, ha in una certa misura contenuto le perdite, attestandosi a -7,3%. In doppia cifra, per contro, appare la(-17,1%); di eccezionale entità quella registrata nel comparto dei servizi di alloggio e ristorazione (-40,1%), una perdita di prodotto pari ad oltre otto volte quella più grave che si ricordi negli ultimi cinquant’anni per questo specifico settore, in corrispondenza degli impatti negativi suidel settembre 2001. La branca più penalizzata subito dopo i settori connessi ai movimenti turistici è risultata quella delle attività artistiche, di intrattenimento e divertimento, il cuia valori correnti lo scorso anno sono state pari a poco più di(-7,8% rispetto al 2019) quasi totalmente a causa del crollo dei consumi interni, inclusa la spesa degli stranieri, che ha raggiunto la cifra di circa 129 miliardi di euro (-11,7%). Le perdite di acquisti di beni e servizi sono concentrate su pochi settori di: vestiario e calzature, servizi di trasporto, ricreazione e cultura, alberghi, bar e ristoranti, fanno contare complessivamente contrazioni dei consumi per circa 107 miliardi di euro, pari all’83% dell’intero calo di questa componente della domanda.e valore aggiunto su pochi settori appare oggi come un elemento di debolezza del sistema e giustifica la richiesta di sostegni adeguati a transitare questa parte di tessuto produttivo dalla crisi pandemica al momento della ripresa.in modo confusionario, non omogeneo, tardivo e insufficiente.Fino al verificarsi della pandemia, che ha quasi azzerato pezzi considerevoli dei servizi market,in grado di inserire forza lavoro nei suoi processi produttivi, a differenza degli altri segmenti di agricoltura e industria che hanno migliorato il quoziente tra valore aggiunto e unità di lavoro prevalentemente in virtù di una riduzione delle seconde:, l’industria 877mila mentre l’Area Confcommercio ne ha guadagnate 2,9 milioni, determinando l’intera crescita dell’occupazione del sistema economico (+1,5 milioni circa).