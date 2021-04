Il coprifuoco danneggia il turismo. Primo maggio, prenotazioni al palo

Pubblicato il 30 aprile 2021 | 12:06

In vacanza? Meglio controllare l'orario: alle 22 tutti in albergo

Salvini rilancia cul coprifuoco: cancelliamolo a maggio

La road map per la revisione del limite orario

In Veneto a rischio l'arrivo di tedeschi e austriaci per la Pentecoste

Calisei (Federalberghi Ravenna): «Senza libertà non c'è turismo»

Primo maggio, manifestazione nella Valle dei Templi

Premiati gli agriturismi

C'è anche il problema della quarantena

on l’apertura del Governo. Una decisione che farebbe felici tutti: ristoratori, albergatori ma anche cinema, teatri eper poter programmare la stagione e dare risposta ai propri clienti ancora preoccupati da possibili stravolgimenti dell’ultim’ora che potrebbero mandare all’aria le tanto agognate vacanze. A partire da quelle per il Primo Maggio (primo weekend in zona gialla per l'Italia).A ribadire l’intenzione di voler cancellare il coprifuoco è stato«Entro maggio il ritorno al lavoro e alla vita penso sia un obiettivo assolutamente raggiungibile.. E per sostenere la tesi sostenuta a Radio Capital, Salvini punta sulla scienza: «I numeri parlano. Ieri in Lombardia ci sono state 115mila vaccinazioni. Siamo vicini a quota 500mila». Il leader della Lega rilancia il tema caldo degli ultimi giorni che ha rischiato, a causa di un ordine del giorno presentato alla Camera da Fratelli d’Italia, di spaccare la maggioranza poi salvata dall’asse creatosi con Mattero Renzi, leader di Italia Viva, che ha condiviso la proposta di Salvini smarcando così la battaglia sul coprifuoco da ogni attestazione politica particolare.Se i dati sulla discesa della curva dei contagi e quelli relativi alla campagna vaccinale saranno soddisfacenti, una prima modifica al coprifuoco potrebbe arrivare già da lunedì 17 maggio con lo spostamento del limite orario dalle 22 alle 23. Ma basterà? A sentire gli operatori dei vari settori coinvolti dalle ricadute di questa restrizione pare di no.Prendiamo, ma nonostante l’annuncio dell’allentamento delle restrizioni sia arrivato già venerdì 23 aprile non ha destato l’interesse sperato nei clienti. Tanto che le prenotazioni sono rimaste al palo (anche a causa di un meteo ballerino che mette in difficoltà anche la ripresa, solo all’esterno, dei ristoranti) e c’è preoccupazione anche per l’imminente stagione estiva Ha due alternative vicine, o viene nell'Alto Adriatico, con i ristoranti che chiudono alle22, con in più l'obbligo di mangiare all'aperto, cosa difficile in caso di pioggia, o va in Croazia, dove i locali sono aperti tutta la notte. Secondo voi cosa sceglie? Lo stesso ragionamento lo fa un piemontese che invece di andare in Liguria se ne va in Costa Azzurra. Così ci mettono nella condizione di non poter lavorare», ha affermato all’Agi, che rappresenta 17 mila imprese del settore. Una bella grana per un territorio che vive del turismo proveniente dai Paesi del centro e nord Europa dove la(il 23 maggio) dà avvio alla stagione vacanziera.Dello stesso avviso ancheche sulle pagine del Resto del Carlino sintetizza il tema:. E sebbene il weekend alle porte abbia dato qualche segnale di miglioramento non è «nulla che ci faccia pensare a un numero confortante se la linea non troverà conferma nei prossimi giorni». Insomma, previsione grigie: «Le temperature ancora non incoraggiano più o meno lunghe permanenze, se poi ci mettiamo che alle 22 i titolari delle strutture si trovino costretti a chiudere i propri clienti in camere, va da sé che l’incentivo a restare non sia tantissimo», ha concluso Calisesi.A chiamare in causa direttamente il coprifuoco come problema dei problemi è la. La manifestazione, organizzata da alcuni imprenditori locali attivi tanto nell’ospitalità quanto nel mondo degli spettacoli, ha raccolto anche il supporto della Federalberghi locale e altre sigle del settore.- La logica conseguenza è che chi già in queste ore sta pensando ad organizzare le proprie vacanze estive sta già rivolgendo lo sguardo, ad esempio, verso Spagna e Grecia, dove le riaperture sono vere e non di facciata come in Italia. Non a caso Ryanair, primo vettore aereo italiano, ha già annunciato il raddoppio dei voli fra Milano e la Grecia. Il risultato, come già avvenuto a Pasqua, sarà di penalizzare le imprese italiane a favore di quelle straniere senza neppure potere sperare di trarne un vantaggio in merito alla mitigazione dei contagi. Il Governo deve immediatamente annunciare un dietrofront. È necessario che la Politica, quella con la “P” maiuscola sul coprifuoco faccia sentire la propria voce».Chi, invece, sembra aver colto maggiormente le possibilità del weekend del Primo Maggio sononegli oltre diecimila agriturismi con attività di ristorazione presenti nelle regioni gialle dove è possibile il servizio al tavola all'aperto si è registrato, secondo, un boom di prenotazioni. E per chi non dovesse trovare posto, sono pronti i cestini per le "agriscampagnate" da consegnare anche a domicilio e con la possibilità di asporto.Anche iha lanciato, in un’intervista all’Ansa, l’allarme sulle difficoltà imposte al settore dalle regole decise dall'esecutivo: «Va bene ed è meglio di prima che gli italiani si possano muovere da una regione all’altra. Avere la maggior parte delle regioni in giallo e potere andare da una all’altra ci consente diimmaginare una ripartenza. Almeno per il turismo interno, ma non è affatto così per quello straniero.ginocchio».Il tema della quarantena sollevato da Bocca richiama anche quello dello strumento ideato in seno all'Unione europea per facilitare gli spostamenti internazionali in sicurezza potendo dimostrare di essere immuni al Covid (grazie a tampone, vaccino o guarigione dalla malattia). Peccato che la sua entrata in vigore rischi di arrivare troppo tardi e in una veste depotenziata rispetto alle aspettative perché possa essere sfruttato come leva per attirare i turisti. Sebbene le prime sperimentazioni partiranno in 15 Paesi (Italia compresa) dal 10 maggio, il green pass non sarà a regime prima del 30 giugno.