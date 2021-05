Turismo, il Sud può ripartire subito. Ma servono progetti, sanità e allungare la stagione

Primo Piano del 03 maggio 2021 | 12:00

F

Progetti, idee e grinta: il Sud può fare decollare il turismo

Torna il desiderio di viaggiare

Lo scenario più probabile è che si torni al 67% delle presenze del 2019

Ma ora occorre allungare il periodo delle “vacanze”

Vulcani, arte, cultura, enogastronomia: Taormina è un esempio di cosa offre il Sud

Ma i turisti oggi vogliono essere sicuri anche per l’assistenza sanitaria

Servono aziende di accoglienza più forti

Chi può offrire un mare come quello della Sardegna?

Più gioco di squadra fra turismo, cultura ed enogastronomia

inalmente un segnale positivo:, anche se per quest’anno sarà impossibile tornare ai livelli pre covid. E un segnale di conferma viene anche da un rapporto di Confimpresa sulle famiglie che per quasi la metà vogliono tornare a viaggiare (il 48,7%). Certo non è poca cosa passare dal baratro in cui siamo caduti a immaginare di tornare in positivo entro al massimo un paio d’anni. Ma serve uno scossone per risollevarci davvero.. Ma attenzione,nel medio periodo: soprattutto al Sud servono una struttura sanitaria efficiente, idee e progetti, nonché imprese dell’accoglienza capaci di pensare in grande, anche come dimensione. Il tutto per puntare su una destagionalizzazione che allunghi il periodo delle vacanze-ferie.A evidenziare uno scenario finalmente positivo (e che vale per hotel ristoranti, bar, agriturismi e accoglienza in genere) è fra gli altri osservatori, la società di studi e ricerche sul Mediterraneo di banca Intesa Sanpaolo che ha realizzato un’approfondita, che sono poi quelle più colpite dalla crisi del covid. Il dato di partenza è quello di un rinnovato desiderio di viaggiare e fare vacanze, su cui sono d’accordo un po’ tutti. Nel breve-medio periodo ci saranno ancora difficoltà negli spostamenti internazionali, specie per quelli intercontinentali - per i quali è previsto un periodo tra i due e i quattro anni per ritornare alla normalità - ma con adeguate garanzie sulla sicurezza sanitaria () sarà possibile avere buoni risultati in fretta. Sempre che le istituzioni, aggiungiamo noi, si muovano per tempo e non ci trascinino in fondo alla classifica con discussioni da bar, tipo quelle sul coprifuoco o sulle normative assurde come quella sull’ uso dei gabinetti per locali che lavorano solo con spazi all’aperto, che ha creato non poca ilarità in tutta Europa...Ma vediamo quali sono le previsioni di Intesa Sanpaolo.Ricordiamo che nel 2020 il turismo nel Mezzogiorno era crollato del 55,2% (con punte del 70% in Campania), contro un calo nella media nazionale del 52,4%.Se questa previsione si confermerà, al Sud ci sarà una: il 62,9% di quanto incassato nel 2019. Questo risultato si colloca a metà fra uno scenario più negativo (che parla di un solo 52,9% di presenze rispetto al pre covid) ed uno più positivo, che azzarda invece un +79,4%. Tutto dipenderà dal “sentiment” di italiani e stranieri a muoversi e da quanto Governo e Regioni sapranno fare in fretta per recuperare il tempo perduto edVa detto che molta parte di queste previsioni si basa anche su un possibile(ed anche a fine anno), sulla base del progredire delle vaccinazioni e di una maggiore sicurezza percepita. E. Per il direttore di Srm,, infatti, «l'analisi svolta si basa su tre scenari che sono connessi con l’avanzare del piano vaccinale. Lo scenario base è caratterizzato dalla maggiore probabilità e si basa sull'ipotesi che il piano vaccinale sarà rispettato».Ma anche nella migliore delle ipotesi, ci sono questioni di fondo che non possono non essere affrontare se non si vuole perdere il treno di una ripresa del turismo, soprattutto nella dimensione internazionale. E in gioco ci sono al primo posto il(che soprattutto al Sud in questi mesi ha mostrato tutte le sue endemiche carenze) e il. “Servizi” da vedere in una logica di concorrenza fra sistemi Paese.«La pandemia ha accelerato il processo di trasformazione del mercato turistico - precisa in proposito Deandreis - e già a partire dal 2021 si deve tener conto di nuovi elementi. Dal lato delle istituzioni segnalo il tema della qualità dei servizi sanitari di un territorio.È una domanda che in passato pochi si facevano prima di partire, oggi è ricorrente. Questo vuol dire che la concorrenza si gioca anche sulla qualità della Sanità. Poi c’è il tema sostenibilità e ambiente. L’Europa va in questa direzione e il turista medio è sempre più attento a questi aspetti».E non sono solo le istituzioni che devono adeguarsi ai nuovi mercati e alle richieste di turisti “più esigenti”.. E questo è un tema che ha a che fare con la dimensione, spesso piccola, dell’azienda e con l’esiguo numero di “catene” italiane, siano esse di ristoranti o di hotel, capaci di assicurare offerte e protocolli ai tour operator di tutto il mondo.- dice in proposito Deandreis - perché spesso sono troppo piccole per reggere l’urto delle crisi. È fondamentale rafforzarne la dimensione anche con partnership e aggregazioni. E poi diversificando l’offerta. Turismo, cultura ed agroalimentare sono tre ambiti naturalmente alleati. Vale per il pubblico, vale per i privati». E solo così può ripartire l'Italia. Una prospettiva, va detto, che non è ancora pienamente condivisa però dai politici italiani, a partire probabilmente dal ministro della Cultura,, che piuttosto che proseguire nel test di una combinazione turismo-filiera agroalimentare (sperimentata dall’ex ministro Gian Marco Centinaio), ha preferito sganciarsi dal Turismo, lasciandolo a un rinato Ministero ad hoc, orfano però di competenze e risorse.Eppure il problema della sinergia fra queste realtà è fondamentale e lo studio di Intesa Sanpaolo punta l’attenzione su alcuni campi d’azione che avrebbero il vantaggio di allungare la stagione e destagionalizzare il turismo. Pensiamo al cicloturismo , alal, al, all’, al, ecc. Tutti per molti versi scontati, e sui quali abbiamo più volte richiamato l'attenzione, ma che oggi sono ineludibili. E su questi si può costruire una nuova economia virtuosa e meno legata al peso secolare della criminalità.E guarda caso, soprattutto nelle regioni del Sud Italia, tutte queste opportunità sarebbero facilmente realizzabili (sanità, trasporti e criminalità permettendo...). C’è il mare e c’è l’arte, c’è la cucina e ci sono le montagne, vulcani compresi. Il tutto con millenni di storia e luoghi e monumenti che non hanno eguali in tutto il mondo.Che sia la volta buona?Ora abbiamo pure le risorse dele, se va bene, il generale Figliuolo ci darà una bella spinta per rimetterci in pista da subito.