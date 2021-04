Green pass, a maggio prove in Italia. Operativo in tutta l'Ue dal 30 giugno

Pubblicato il 30 aprile 2021 | 12:54

Il pass per viaggiare perde la sua importanza?

Ieri il via libera

Dal 10 maggio, sperimentazioni in 15 Paesi

A pieno regime forse un po' tardi

Ponza e Ventotene, obiettivo isole Covid-free

’Unione europea continua a lavorare sul “”, ma ie la sua efficacia e affidabilità sembra sempre più debole. Fonti del Parlamento hanno fatto sapere che il certificato (ribattezzato) diventerà pienamente operativo in tutti i Paesi il, ma dal 10 maggio parte la. Il certificato, lo ricordiamo, è lo strumento che certifica l'avvenuta guarigione dal Covid, un test negativo effettuato, o il ciclo completo di vaccinazione effettuato.Dopo che ieri Bruxelles aveva dato il via libera allo strumento assicurando tuttavia che non sarà considerato in nessun modo un documento di viaggio e che quindiquesta mattina sono arrivati due aggiornamenti. Da una parte quello secondo cui il certificato vaccinale sarà operativo in tutti i Paesi dell’Ue il 30 giugno stando ad una fonte Ue che lavora sul dossier.(per verificare l’autenticità dei certificati) già il primo giugno. Seguirà una serie di test che coinvolgeranno alcuni Paesi del blocco, tra cui l’Italia, e tutto il sistema sarà operativo dal 30 giugno.. Il sistema di gestione dei nuovi certificati digitali Covid Ue infatti sarà operativo dal primo giugno dopo una fase di sperimentazione che inizierà dal dieci maggio con un primo. Il passaggio successivo prima dell’entrata in vigore del nuovo sistema di pass sarà l’approvazione da parte degli Stati membri, prevista per la fine di giugno, ma quando arriverà la firma del Consiglio Ue l’I certificati,, saranno prodotti grazie ai. I codici saranno protetti grazie ad un sistema di doppia chiave crittografica, e saranno leggibili solo dalle autorità degli Stati membri o delle istituzione che verrano dotati di. Non servirà necessariamente un'app o uno smartphone: il codice potrà essere ricevuto via email o stampato. In alcuni Stati, come ad esempio la Francia,. Un eventuale uso del certificato per l'accesso a luoghi o eventi all'interno dei Paesi dovrà essere specificato dalle autorità nazionali.Il sistema del certificato digitale Covid Ue permetterà facilmente la partecipazione dei Paesi terzi, che intendono accettare il sistema per permettere l'ingresso nel loro territorio.. L'integrazione al sistema del pass però dovrà essere convalidata da un accordo legislativo, già presente nel caso della Svizzera, Un percorso che avrà sicuramente un fondamento tecnico , burocratico, anche doveroso se vogliamo per assicurarsi che tutto funzioni al meglio,. Giugno è già tempo di vacanze estive, se lo strumento non sarà pienamente operativo in tutti i Paesi significa sia caos che, con alcune mete avvantaggiate rispetto alle altre. Del resto lo avevamo già scritto ieri alla notizia dell’approvazione ma con il potere del “pass” che era stato smorzato. Il green-pass - con i dovuti(il Garante ha aperto un'istruttoria sull'attuazione del pass da parte della Provincia autonoma di Bolzano) o all’evitare che diventasse- avrebbe comunque fatto ordine. Sei vaccinato, testato, guarito? Puoi viaggiare ovunque. Non lo sei? Non viaggi. Così invece ogni. Insomma, organizzare un viaggio spulciando tra gli elenchi stilati dal Governo sui Paesi più o meno a rischio per capire dove si può andare e poi capire quali regole rispettare arrivati in quel Paese e quali rispettare per il rientro farebbe passare la voglia di partire per l’estero. Chiaro, per certi versi in questo modo, a patto che non si crei questa confusione anche per il passaggio tra regioni in questa estate che ancora non si sa cosa ci riserverà.Nel frattempo però leprovano a farsi largo tra gli ingarbugliati fili del meccanismo vaccini. La filosofia delle isole Covid-free - che come Italia a Tavola non condividiamo appieno perché preferiamo parlare di località Covid-free che dunque non dimenticano anche montagna, collina, campagna - continua ad essere uno strumento politico forte. Capri ieri ha annunciato di voler vaccinare l’80% della popolazione entro il 2 maggio. Il presidente del Lazio,, sul Canale 5 nella mattinata di giovedì ha rilanciato: «Il tema è questo e il generale Figliuolo ha cominciato a dirlo, a mio avviso giustamente: quando si è vaccinata la fascia alta d’età, gli over 60-65, si potrà cominciare con target diversi, come le isole».