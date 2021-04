Estate 2021, meglio se appartata. I trend premiano il turismo diffuso

Primo Piano del 27 aprile 2021 | 12:58

I

Altro che turismo di massa, l'estate 2021 sarà all'insegna delle mete meno battute

I turisti premiano gli affitti a breve termine

Vacanze più lente e stop al turismo di massa

Dai territori alle città d'arte, ci vorrano tre anni per il ritorno alla normalità

Turisti stranieri, entro il 2022 si punta ai 148 milioni in Italia

Vaccini, coprifuoco e green pass gli strumenti per invertire la tendenza

Le scelte dei turisti premiano i borghi e i territori

affitti turistici a breve e medio termine, magari in zone meno battute, trainati dal ritorno degli stranieri nella Penisola. A differenza dello scorso anno, quando dopo il lockdown si era vissuta una stagione prevalentemente domestica,Strumenti necessari affinché l’intero settore possa riprendere a respirare: senza una netta inversione di tendenza, infatti,Innanzitutto,In Italia abbiamo già tantissime prenotazioni in, la meta di gran lunga più gettonata: Palermo e Cefalù in testa. Quest’ultima in particolare sta diventando un hub di turismo e sta facendo forte concorrenza a Taormina», ha affermato al Corriere della Sera, l’associazione di categoria del turismo residenziale che riunisce 25mila proprietari e 30mila immobili in tutta Italia.C’è poi la, con Alberobello in testa alle richieste degli stranieri (soprattutto inglesi): «In queste zonee una qualità della qualità della vita decisamente più alta. Per questo, sia per favorire la ripartenza del turismo sia per rivitalizzare molti borghi e paesini in abbandono, il governo dovrebbe approvare ad esempio sgravi fiscali per i pensionati stranieri che vengono a vivere da noi, strategia di grande successo in Portogallo», ha spiegato Bettanin.Insomma, l’idea è che la prossima estate siaUna buona notizia per tutti quei territori che non dispongono dell’attrattiva del mare o della montagna ma puntano sul territorio per rilanciare la propria attrattività. Ecco allora che il Veneto, con le sue ville palladiane, e la Toscana, con le sue colline coltivate a vigneti, diventano mete d’interesse. Con una ricaduta positiva anche sulle città d’arte che finora hanno sofferto pesantemente il crollo dei flussi.Secondo il dossier di Assoturismo intitolato Stagione Turistica 2021: sull’onda del vaccino,A mancare sono stati soprattuttoUn piccolo segnale positivo che non deve comunque illudere sulle tempistiche. Secondo Assoturismo, infatti, ci vorranno almeno tre anni per il ritorno alla normalità. Mentre dagli Usa arrivano segnali contraddittori sulle raccomandazioni ai propri cittadini: da un lato si invita a evitare il Belpaese, dall'altro c'è stata un'apertura a livello di destinazioni europee grazie all'intervento di Ursula Von der Leyen, presidente della Commissione Europea : «Gli americani usano vaccini approvati anche dall'Ema e questo li metterà in condizioni di viaggiare verso l'Unione europea».Condizione che, dopo i primi quattro mesi dell’anno, sembra però difficile da raggiungere: «La situazione del settore turistico resta drammatica.sul nostro territorio. Solo una piena riapertura in sicurezza già a partire da maggio, eliminando il coprifuoco e centrando il target delle 500mila vaccinazioni quotidiane, permetterebbe di ritornare almeno intorno alle 300 milioni di presenze, di cui 148 milioni straniere, per riavvicinare poi nel 2022 i livelli precedenti alla pandemia».Per accelerare la ripresa, Assoturismo propone l’adozione di alcune misure urgenti.Atteso per il primo giugno e a regime da inizio luglio, il certificato verde dell’Unione Europea dovrebbe permettere ai turisti stranieri di raggiungere l’Italia esibendo un documento cartaceo o elettronico che dimostri l’avvenuta immunizzazione del viaggiatore. Questo strumento permetterebbe, da un lato, di facilitare i viaggi transfrontalieri e internazionali (allineandosi così alle pratiche già messe in campo da diverse compagnie aeree); dall’altro, come punta a fare l’Alto Adige con il pass nazionale , garantirebbe anche all’indotto (bar, ristoranti, locali, cantine ma anche parchi divertimento, stabilimenti balneari, spa, ecc) di ospitare i turisti in tutta sicurezza.L’altro grande cambiamento richiesto da Assoturismo èche fa cessare ogni attività alle 22 con l’obbligo di aver già fatto ritorno al proprio alloggio per quell’ora. Una situazione che deprimerebbe ulteriormente tutto il settore turistico che vive anche di manifestazioni, sagre, eventi, concerti, ecc. «Abbiamo delineato degli scenari (di ripresa, ndr) sulla base delle tendenze attuali.che, così come sono, rischiano di far naufragare soprattutto la stagione turistica estiva: non si può pensare di fare venire i turisti e chiuderli in albergo già dalle 22.00», ha commentato