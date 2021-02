L'appello di Fontana al Governo: Riaprire i ristoranti fino alle 22

Pubblicato il 05 febbraio 2021 | 12:12

Attilio Fontana

La crisi politica non ostacoli le riaperture

Si attende ancora la risposta del Cts

ale il pressing per convincere ila riaprire ianche a, almeno nelle regioni che si trovano attualmente in zona gialla. Stavolta tocca al presidente della Lombardia,che, insieme all’assessore allo Sviluppo economico,ha inviato una lettera all’Esecutivo nella quale si chiede che i ristoranti e le attività assimilabili possano svolgere la loro attività fino alle ore 22.Secondo quanto si legge nell’appello dellaè “importante che tale decisione venga presa al di là della crisi politica in atto” e ciò in relazione “alla situazione di estremain cui versa un’intera categoria”.L’idea che lelocali si stiano muovendo a favore della ristorazione è sicuramente confortante e dà speranza ai pubblici esercizi. Resta però il grande punto di domanda proprio sulla crisiin atto. La Regione ha scritto al Governo, sì ma quale Governo?Nel frattempo, se non altro, è arrivato il parere positivo del Comitato tecnico scientifico che era stato chiamato in causa da Fipe e Fiepet per poter aprire bar e ristoranti anche a cena per le regioni ine almeno a pranzo in quelle in zona arancione. Risposta che si è fatta attendere, ma è arrivata ed è estata positiva. Glidunque hanno battuto un colpo e pure importante, anzi due considerando il via libera all’ apertura degli impianti da sci in zona gialla dato ieri. Tornando alla questione lombarda la Regione nello specifico fa riferimento ai dati dell’andamentoconfortanti e alla campagnaormai entrata nel vivo, nonché della necessità di scongiurare la crisi del settore dei pubblici esercizi Il presidente e l’chiedono “di estendere il periodo di attività fino alle ore 22”. Infine, Fontana e Guidesi invitano il Governo a “intraprendere ogni utile azione affinché sia concesso al mondo dellaquesta ulteriore facoltà, nel rispetto, ovviamente, delle misure di contrasto e contenimento dell’epidemia”.