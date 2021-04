Lipari vaccini per tutti: anche ai proprietari di seconde case

Pubblicato il 10 aprile 2021 | 11:34

Sono già 2.500 i vaccinati

Campagna vaccinale coordinata in tutte le Eolie

Vaccinazione anche per tutti i proprietari di casa sul territorio

etto, fatto.che sì, anche noi. Dando a tutti gli effetti al momento più garanzie di poter rispettare i piani di Sardegna e Sicilia . E, comeinsieme ai componenti maggiorenni del proprio nucleo familiare.In particolare,i: 1800 per la prima dose e 700 per il richiamo. I positivi sono scesi a 16 con un solo ricoverato a Messina.Nel contempo, è statacome previsto dal governo. «Grazie all'intesa tra l'Assessorato Regionale alla Salute e l'Asp di Messina e con il supporto del Comune di Lipari - dice Giorgianni - prende avvio nel nostro territorio la campagna vaccinale anti Covid -19 per gli abitanti delle isole minori. A partire da lunedì 12 aprile e sino a giovedì 22 aprile sarà possibile effettuare la prenotazione per ricevere il vaccino, registrandosi sul sito istituzionale del Comune di Lipari www.comunelipari.gov.it nella sezione dell'home page "Prenotazioni Anti-Covid": qui si compilerà un form con i propri dati e contatti, che sarà poi fornito dal Comune all'Asp e si riceverà subito un numero di prenotazione. Sarà la stessa Asp a contattare successivamente tutti coloro che hanno fatto richiesta per indicare il luogo, la data e l'ora della vaccinazione, seguendo l'ordine di prenotazione».(quindi anche Stromboli, Vulcan, Panarea, Filicudi e Alicudi) e non sarà dunque necessario lo spostamento obbligato a Lipari.È possibile effettuare la prenotazionea partire dai 18 anni di età,presso una delle isole del Comune di Lipari a partire dai 18 anni di età e perinsieme ai componenti maggiorenni del proprio nucleo familiare.La vaccinazione è operata su base volontaria e in forma gratuita e, compatibilmente con la disponibilità delle dosi necessarie da parte dell'Asp, potrà prendere avvio già entro il mese di aprile.