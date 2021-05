Ripartono 170mila bar e ristoranti. L'Italia in giallo fa bene all'accoglienza

Pubblicato il 10 maggio 2021 | 13:23

ondecisa venerdì 7 maggio, dal 10 giugno solo Valle D'Aosta, Sardegna e Sicilia rimangono in zona arancione E questo significa, secondo i dati, che salgono a. Una buona notizia? Sì, ma solo a metà. I fatturati, infatti, sono sostanzialmente dimezzati per effetto del coprifuoco, dell'impossibilità di lavorare al chiuso e delle restrizioni che ancora impediscono alle attività di somministrazione in zona arancione di dispiegare tutte le proprie capacità di accoglienza.Innanzitutto, gli aspetti positivi. Con gli allentamenti delle varie restrizioni a partire dal 26 aprile e il progressivo miglioramento dei contagi,. A partire dal ritorno al ristorante; sebbene ancora solo all'aperto. Una situazione che, tuttavia, penalizza ancora l'offerta dal momento che, secondo i calcoli Fipe, circa la metà dei pubblici esercizi italiani non dispone di uno spazio all'esterno. Problema più acuto in città, fra parcheggi e limiti nei centri storici, che in campagna. Non è un caso, allora, che. Le oltre diecimila strutture presenti in Italia possono contare su Campagna Amica, la piattaforma di promozione dell'attività di ristorazione presente negli agriturismi ideata da Coldiretti che mette a disposizione degli utenti diverse esperienze: dalla cena nell'uliveto a quella in mezzo alle vigne, per non parlare dei vari orti da cui potersi rifornire.A preoccupare tutti: alle 22 tutti a casa; al momento. Una discussione sul tema è in corso da tempo e dovrebbe vedere un. Dopo il monitoraggio di venerdì 14, infatti, il Governo dovrebbe prendere in considerazione una modifica al divieto di circolazione notturno. Le opzioni sul tavolo sono tre: spostamento alle 23.00, allungamento di due ore alle 24.00 oppure una cancellazione tout court della misura restrittiva.Modifiche che potrebbero poi spingere verso nuove riaperture. , per esempio, a Domenica In del 9 maggio ha parlato di modifiche imminenti: «Resistiamo ancora qualche settimana e riapriremo anche i locali e i ristoranti la sera, anche al chiuso. Se continuiamo con questi numeri sui vaccinati,». Lo stesso Sileri è poi intervenuto sulla questione mascherine all'aperto durante la puntata di 24 Mattino su Radio 24 del 10 maggio: «, bisognerà aspettare 3 settimane per avere una buona protezione, allora è chiaro che anche la mascherina all'aperto dove non c'è assembramento credo sia sensato mettersela in tasca e rimettersela in faccia quando c'è assembramento e rischio».In gioco, come ricorda Coldiretti, non c'è solo l'attività di ristoranti e bar ma anche quella diche sta alle spalle e che, durante i lunghi periodi di chiusura e i vari stop&go dell'ultimo anno e mezzo hanno registrato qualcosa come 1,1 milioni di tonnellate di cini e vini invenduti. Complessivamente poi, nell’attività di ristorazione sono coinvolte 70mila industrie alimentari e 740mila aziende agricole lungo la filiera impegnate a garantire le forniture per un totale di 3,6 milioni di posti di lavoro. «Si tratta dima è anche una realtà da primato per qualità, sicurezza e varietà a livello internazionale».La necessità di rivedere il limite del coprifuoco, inoltre, si salda conche, nonostante le difficoltà economiche legate ai contraccolpi della pandemia, vede nel turismo enogastronomico una delle facce più innovative e solide del comparto.A ribardirlo è stato anche la presentazione del Rapporto sul turismo enogastronomico italiano : «L’impatto della pandemia pesa sul numero di esperienze fruite, che diminuiscono in media del 27% rispetto al 2019, e sul potere di spesa, con il 31% che afferma di aver destinato un budget inferiore rispetto al 2019, mentre il 27% dispone di maggiori risorse», ha affermato, curatrice del Rapporto e. Ma «se la pandemia ha frenato la possibilità di vivere esperienze, la globalità dei dati ci mostrae anche un nuovo profilo del turista», ha aggiunto Garibaldi.L'importanza dei flussi turistici enogastronomici è ulteriormente sottolineata, per contrasto, anche dalla stessa Coldiretti secondo cui «c’è ilche» per mancanza di turisti. Un patrimonio di tipicità da salvare che non ha solo un valore economico ma anche storico, culturale ed ambientale e che garantisce la sopravvivenza della popolazione anche nelle aree interne più isolate proprio nel momento in cui con il Covid pone l’esigenza di cambiare la distribuzione demografica della popolazione e ridurre la concentrazione nei grandi centri urbani ai quali, comunque, non bisogna far mancare l’attenzione per evitare che i centri storici si desertifichino.