I tamponi devono essere gratuiti! Subito un [piano riaperture] aspettando il vaccino

31 marzo 2021

Passaporto vaccinale per evitare nuovi lockdown

In Italia tempi lunghi per le vaccinazioni, tra no-vax e "furbetti"

Tamponi gratuiti e test rapidi per tornare a viaggiare in sicurezza

a questione l’abbiamo posta da tempo e per primi. Ed è stata poi con più autorevolezza rilanciata da Fipe e Confesercenti:che con ampi spazi a disposizione per ogni posto a sedere possonocertificati. E a rafforzare questa exit strategy dalle chiusure generalizzate che stanno uccidendo il turismo e i pubblici esercizi abbiamo poi aggiunto la proposta diChe è poi quanto stanno facendo ino negli, dove i ristoranti e i teatri stanno riaprendo generando anche un miglioramento delle aspettative più generali dei cittadini. Ed è ciò che in modo sperimentale si sta facendo coi non vaccinati, ma tamponati,, dove il progetto (“”) punta a verificare se in attesa della vaccinazione di massa esista un modo per governare la pandemia con una soluzione diversa dai lockdown. La soluzione individuata da, leader dei Verdi (a breve forse il primo partito a livello nazionale), è quella di effettuare decine di migliaia diogni giorno sulla popolazione (a Tubinga abitano 89mila persone) e di permettere a chi esibisce un certificato con tampone negativo,in uno dei nove centri allestiti, di andare al ristorante, di infilarsi in un bar, di entrare in un negozio, di concedersi un parrucchiere, di tornare al cinema e di frequentare i teatri.Situazioni che ci portano a quel passaporto vaccinale , tanto contestato all’inizio da destra e da sinistra, che è ormai lo strumento su cui tutti, o quasi, puntano per uscire il più in fretta possibile dai lockdown più o meno annacquati con cui conviviamo dal febbraio dell’anno scorso.Alla faccia degli insulti e delle prese in giro che abbiamo subito per mesi, siamo fieri di aver creduto fin dal primo giorno in questo lasciapassare e di constatare che. Altro che aprire tutto e subito, come ha gridato per mesi Salvini, quasi che si trattasse di gabbie con prigionieri politici di un regime poliziesco. E altro che demonizzare i vaccini quasi fossero la mela avvelenata di un bieco capitalismo che oggi assume indifferentemente le vesti americane, russe, cinesi o indiane.Certo, potendo, tutti faremmo a meno di iniettarci sostanze sconosciute di cui in condizioni normali non avremmo bisogno. Ma l’di Stati Uniti, Israele e Gran Bretagna (e della Cina di cui nessuno parla) è lì a dimostrarci che si può convivere con il covid e lo si può disinnescare.annunciati demagogicamente dalla triade Conte-Speranza-Arcuri. Ma sembra che stiamo recuperando. Ci sono situazioni intollerabili come i(da sospendere dal lavoro almeno negli ospedali e nelle case di cura) o i(dagli avvocati toscani a giornalisti come Andrea Scanzi), ma le cose si stanno mettendo in ordine e con gradualità le vaccinazioni proseguono. Ed è tempo di sperimentare anche noi, come a Tubinga, nuove strade.E più aumenta il numero dei vaccinati, più è importante. Avessimo fatto funzionare l’app Immuni (altro drammatico insuccesso del governo Conte) avremmo oggi uno strumento formidabile per accedere nei locali oggi chiusi: chi è vaccinato o ha un test recente negativo viene registrato e dispone di un pass. Che è poi quello che quest’estate dovrebbe fare il green pass . Il tutto si potrebbe organizzare in pochi giorni, magari dando mandato a persone “sane” e credibili come il, il capo della protezione civileo il Ministro. Senza pasticcioni o faccendieri di partito però.Resta il tema di(pensiamo ai). Come abbiamo proposto si devono prevedere per permettere a tutti di viaggiare in sicurezza . È un investimento importante, ma che evita discriminazioni e ridà fiducia a tutti. In questo modo in poco tempo avremmo la possibilità di garantire lae il costo “pubblico” si concentrerebbe sui tamponi invece che su ristori o sostegni che deprimono anche chi li riceve.L’impegno di tutti dovrebbe essere concentrato per allestire (con protezione civile e autorità sanitarie) un sistema di, così da certificare chi è negativo in quel preciso momento. Costo medio: 15 euro per test. Ed è quello che provocatoriamente aveva già fatto qualche risorante anche in Italia, come La Parilla a Milano a San valentino. E così la logica deidiventa una realtà...Certo le riaperture generalizzate sarebbero possibili solo a vaccinazioni completate (negli Stati Uniti basteranno forse due mesi…), ma da qui alla ripresa si potrebberosenza dover necessariamente aspettare i tempi dei vaccini.E chi non vuole vaccinarsi o non vuole fare tamponi se ne faccia una ragione. La scelta di estrema libertà personale che vuole esercitare non è può e non deve confliggere con l’interesse di una comunità che a stragrande maggioranza vuole riprendere a vivere in sicurezza.. E non parliamo di ghettizzazioni o altre sciocchezze: non c’è nessun obbligo di andare al bar o al cinema...