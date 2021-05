£$Giro del Vino, 5ª tappa$£. Da ruote frizzanti, tipo Lambrusco

Pubblicato il 12 maggio 2021 | 11:00

La 5ª tappa: Modena-Cattolica

La tappa di oggi: Piacenza-Sestola, 187 km



Lambrusco di Modena Doc:

Romagna Sangiovese Doc:

I primi 10 della classifica generale:

Filippo Ganna 4h29’53” Edoardo Affini a 13” Tobias Foss a 16” Evenepoel a 20” Almeida a 20” Cavagna a 21” Van Emden a 21” Walscheid a 22” Brandle a 25” Moscon a 26”

Il percorso completo

l Giro d'Italia è un viaggio alla scoperta del nostro Paese in grado di regalare ad ogni viaggiatore una visita costante delle meraviglie che rendono la nostra Penisola tra le zone più belle del mondo. Tra i simboli dell'Italia c'è senza dubbio il vino e i vigneti da cui nascono le bottiglie; sempre più spesso ormai gli organizzatori della Corsa Rosa cercano di legare le tappe a qualche vino simbolo del nostro patrimonio enologico. Ecco perchè noi di Italia a Tavola abbiamo deciso per questa edizione numero 104 di accompagnare i girini con alcune etichette a nostra scelta, simbolo delle zone attraversate dalla corsa. Da qui e fino alla fine della corsa percorreremo le 21 tappe in calendario analizzando alcune etichette emblema dei territori attraversati, tra nomi blasonati e qualche chicca.Ilriparte daper arrivare aAltra tappa che celebra l'Emilia-Romagna ma che strizza l'occhio aipuri e al mare dopo le emozioni di ieri a Sestola e i primi assaggi diSul primo arrivo in salita ha trionfato con una bella azione di forza l'americanodavanti al nostroche però si consola con la conquista della maglia rosa. Un premio alla carriera a lui che per la bicicletta fa tanto anche quando non è in corsa come abbiamo raccontato in questo articolo della scorsa estate Frazione interamente pianeggiante oggi, 177 chilometri che saranno vissuti in funzione solo ed esclusivamente delfinale. Per le ruote veloci un'occasione ghiotta da cogliere visto che in questo inizio di Giro tra crono e fughe arrivate è già sfuggito qualcosa.Una tappa per ruote che devono dimostrarsi vivaci nel finale come nel più particolare dei vini, ma soprattutto frizzanti. Ecco perchè abbiamo selezionato ile ilFrizzante, dall’invitante colore, profumi floreali, sapore delicato di frutta matura. Va bene in accompagnamento ai salumi.Un vino conviviale che riassume il carattere delle genti del territorio. Dalla leggenda che il nome Sangiovese venga dal Monte Giove, vicino a Sant’Arcangelo di Romagna, dove i monaci durante il Medioevo producevano un vino rosso che stregò persino papa Leone XII. Fresco dai classici profumi di frutta dal copro agile che gli permette di abbinarsi al pesce.