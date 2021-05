Un... Giro di degustazioni. L'Oltrepò mette il suo top nel calice

Pubblicato il 27 maggio 2021 | 18:30

Sette masterclass con prodotti tipici in abbinamento

La tappa conclusiva

Pas Rosé, Spavaldo e Bonarda

Nero di Sclavi, Buttafuoco e Sange di Giuda

i è concluso il giro delledi vino nei sette comuni dell’che fanno da cornice al finale della tappa del Giro d’Italia ( Rovereto-Stradella ). Un Oltrepò Pavese che diventa “Divino” dunque, perché offre una varietà di vini incredibile che vanno dalalamabile. Ilha proposto un’attività di tasting dei prodotti d’ eccellenza enologica del territorio. Si tratta di unaproposti giorno per giorno, comune per comune (quelli), a seconda della tipologia abbinata al luogo degli eventi, sulle colline vitate dell’Oltrepò Pavese, storica zona vitivinicola che rappresenta il 60 per cento della produzione del vino lombardo e la terza area mondiale produttiva di Pinot nero.Le, organizzate in collaborazione con, collegano 194 Paesi e 22 network televisivi sul finale della 18ª tappa del Giro d’Italia 2021 . «In un periodo in cui, a causa delle restrizioni pandemiche, sonoè importante creare nuove occasioni di incontro con gli operatori e nuove forme di coinvolgimento per dialogare con un pubblico diverso e sempre più ampio», ha sottolineato, direttore del Consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese. Giorno dopo giorno glidella scuola alberghiera Santa Chiara, coordinati dai loro insegnanti, hanno offerto diversi, abbinati a vini tipici. Non solo nei pressi del Truck è stata allestita una area di intrattenimento dei visitatori e uno schermo per seguire le tappe del giro. Le degustazioni fanno avvicinare gli appassionati ai vini del territorio.L’iniziativa vuole fare scoprire un, fatto di zone boschive,su tratti collinari e zone pianeggianti, magnifici castelli, dove è piacevole pedalare e passeggiare. Una terra all’incrocio con quattro regioni, che si sta rilanciando anche attraverso il turismo di prossimità. Le tappe sono iniziate a Zenevredo (Giovedì 20–Metodo Classico), per proseguire a Montù Beccaria (Venerdì 21-Pinot nero vinificato in rosso), poi a Broni (Sabato 22-Barbera), in seguito a Cigognola (Domenica 23-Cruasé), per concludersi a Canneto Pavese (Lunedì 24–Buttafuoco), poi Castana (Martedì 25–Bonarda) e terminare mercoledì a Montescano –Riesling).Durante la tappa conclusiva la degustazione è iniziata con il). Un vino, prodotto da un’azienda familiare che ha ottenuto. L’azienda si trova in una splendida zona, che ha un piccolodove poter soggiornare e godere della natura. È seguito un(13 gradi) Doc “” creato da una azienda giovane, nata nel 2005, impegnata nella produzione di qualità: 42 ettari che producono 90mila bottiglie. Lo spavaldo è un Riesling renano che trova un terroir favorevole in questa zona calcareo-gessosa. Ha un bouquet piacevole, dal profumo di frutta, fiori ed erbe.Il terzo è una, uno dei vini più imbottigliati e più esportati all’estero perché molto apprezzati all’estero. Un vino che è espressione della gioia e della felicità.Segue il, un elegante Pinot nero, dal color rubino.Il quinto vino è il. Nasce in una azienda che ha scelto di usare un metodo agricolo a basso impatto ambientale: l’. La vendemmia è fatta a mano , in cassetta e i grappoli sono selezionati rigorosamente. Il Buttafuoco merita un posto privilegiato: troviamo solo 16 aziende produttrici, ma anche perché questo vino ha un carattere e profumo originale. Unche ha bisogno di tempo per raggiungere la perfetta armonia. La Masterclass si è conclusa con Sangue di Giuda un vino dolce, ottenuto dalla Creatina e Barbera. Si tratta di un vino piacevole dal(ciliegia e lampone) da assaggiare con il grana Padano, molto gradito all’estero (Usa e Spagna).