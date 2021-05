£$Giro del Vino, 18ª tappa$£ Qualcuno... Buttafuoco nel finale?

Pubblicato il 27 maggio 2021 | 11:00

I

La 18ª tappa

La tappa di oggi: Rovereto-Stradella 231km



Marzemino Doc:

Buttafuoco Doc:

Classifica generale:



Egan Bernal (IGD) in 71h32'05'' Damiano Caruso (TBV) +2'21'' Simon Philip Yates (BEX) +3'23'' Aleksandr Vlasov (APT) +6'03'' Hugh John Carthy (EFN) +6'09'' Romain Bardet (DSM) +6'31'' Daniel Martinez (IGD) +7'17'' Joao Almeida (DQT) +8'45'' Tobias Svendsen Foss (TJV) +9'18'' Giulio Ciccone (TFS) +11'06''

l Giro d'Italia è un viaggio alla scoperta del nostro Paese in grado di regalare ad ogni viaggiatore una visita costante delle meraviglie che rendono la nostra Penisola tra le zone più belle del mondo. Tra i simboli dell'Italia c'è senza dubbio il vino e i vigneti da cui nascono le bottiglie; sempre più spesso ormai gli organizzatori della Corsa Rosa cercano di legare le tappe a qualche vino simbolo del nostro patrimonio enologico. Ecco perchè noi di Italia a Tavola abbiamo deciso per questa edizione numero 104 di accompagnare i girini con alcune etichette a nostra scelta, simbolo delle zone attraversate dalla corsa. Da qui e fino alla fine della corsa percorreremo le 21 tappe in calendario analizzando alcune etichette emblema dei territori attraversati, tra nomi blasonati e qualche chicca.Ilripartee arriva a: è la tappa più lunga, 231 i chilometri da percorrere. Arriva dopo una giornata che ha dato unoalla classifica e ha riservato sorprese: la maglia rosaè andata in difficoltà sulla salita finale di Sega di Ala ene ha approfittato rosicchiando 53". Ora è terzo in classifica a 3'23", è candidato ad essere il rivale numero 1 del colombiano ma tra di loro c'è il nostroche ieri ha tenuto bene e ha anticipato di 3" Bernal sulla linea d'arrivo.dall'arrivo condi cui uno segnato come Gpm, quello di Castana di 4ª categoria. Qualcuno dei big tenterà un? O sarà? O qualcheandrà a caccia della tappa? Sicuramente non mancano i riferimenti al vino considerando sia la partenza che l'arrivo, nel cuore dell'ecco perchè scegliere i vini di oggi non è stato semplice ma ci siamo indirizzati verso illo ricordiamo nel Don Giovanni didal carattere vivace, un bouquet avvolgente a base di frutti rossi, prugna e fiori appassiti, tannini delicati. Ed allora “che si versi l’eccellente Marzemino” per brindare alla tappa.nasce in un’area collinare limitata della provincia di; un blend di Croatina (ovvero di Bonarda), Barbera, Ughetta di Canneto e Uva Rara. Un rosso corposo dal sapore rotondo con sentori di frutta rossa, talvolta anche speziati. Ottimo abbinato a carni rosse lesse e brasate e alla selvaggina da pelo.cita invece un aneddoto secondo cui nel 1859, durante la seconda guerra d’indipendenza, alcuniin navigazione sul Po, fecero razzia del vino prodotto nella zona, tanto che chiamarono successivamente una delle navi della flotta, proprio “Buttafuoco”. Per questo motivo il Club ha adottato ilcome proprio