Milano Wine Week, il digitale come plus per un'esperienza da wine lover a 360°

La grande novità dell’edizione 2021 della Milano Wine Week (in programma dal 2 al 10 ottobre)è rappresentata dalla nuova App - progettata e sviluppata da Softec - che permette ai visitatori di creare un itinerario su misura dei propri interessi, pianificato nei dettagli e capace di interagire con i luoghi e gli eventi della moda, del design, dell’arte e della ristorazione.

Wine lovers, create un itinerario ad hoc per i vostri interessi

Un'app per partecipare attivamente alla Milano Wine Week e alla vita da wine lover in città

«La Milano Wine Week è l’espressione di un nuovo modo di pensare il vino - spiega Federico Gordini, presidente della manifestazione - La app che abbiamo realizzato in collaborazione con Softec permette di vivere la Milano Wine Week come un’esperienza viva e in dialogo con le eccellenze della città. E, una volta concluso l’evento, rimane a disposizione come uno strumento attivo a cui fare riferimento per conoscere e addentrarsi nel mondo del vino».



«Per noi il digitale dev’essere utilizzato come un mezzo abilitante - spiega Massimiliano Molese, ceo di Softec e della capogruppo Fullsix - è dunque importante innovare i processi per rendere l’esperienza sempre più caratterizzante ed immersiva. La Milano Wine Week 2021 è il momento perfetto per applicare la nostra filosofia: il primo grande evento dedicato al vino dopo il periodo di grandi chiusure, far vivere una vera e propria “experience phigital” prendendo fisicamente e attivamente parte agli incontri in modo consapevole e ordinato. Un esempio è l’app B2C che abiliterà le funzionalità di Phygital Engagement: attraverso la nostra piattaforma proprietaria di gamification partirà un vero e proprio “game challenge” dove a sfidarsi saranno i visitatori che partecipando fisicamente all’evento ne diverranno ambassador e riceveranno attraverso i social, dei badge valoriali per poter vincere esclusive wine experience offerte dai consorzi vinicoli. Questa MWW sarà un susseguirsi di emozioni percepite attraverso il settimo senso, quello phygital. Digitale e fisico che si alternano, sublimano, accompagnano per creare una nuova dimensione sensoriale».

La nuova App di Milano Wine Week

Il digitale non come sostituto, ma come plus per vivere la manifestazione al meglio

Uno strumento indispensabile per vivere al meglio i nove giorni della manifestazione, dal 2 al 10 ottobre, con centinaia di appuntamenti ed incontri, sempre gestiti nel pieno rispetto delle norme a tutela della sicurezza dei partecipanti, a dimostrazione di come, il canale digitale e la tecnologia, non vogliano sostituire gli eventi fisici, ma rappresentino un valore aggiunto per viverli al meglio. Sono centinaia le attività trasversali che faranno parte della rete della manifestazione: dagli showroom di moda agli atelier d’arte e agli spazi dedicati al design.

L’innovazione guida a 360° la Milano Wine Week: grazie alla digitalizzazione di tutte le carte vino, Milano diverrà la prima città al mondo nella quale si potrà scegliere dove andare a cena in funzione dell’etichetta vinicola che si desidera consumare. Questo sarà possibile utilizzando la stessa App, che permetterà di usufruire dei tanti servizi della città: affittare una bici, prenotare la visita di una mostra, riservare un posto ad un evento o partecipare a uno dei Wine Tours, che durante i giorni della manifestazione, connetteranno Milano ai territori vinicoli situati a breve e media distanza.

La nuova App di Milano Wine Week

L'app per costruire una Milano Wine Week tailor-made

Tra le innovazioni della App Milano Wine Week c’è il dialogo con l’Ecosistema Digitale E015, una iniziativa promossa da Regione Lombardia per favorire la creazione di relazioni digitali tra soggetti diversi, pubblici e privati, e l’utilizzo dei Beacon, la nuova frontiera del marketing di prossimità, che saranno dislocati in tutta la città. Questo permetterà al visitatore di ricevere suggerimenti nel più breve raggio del luogo in cui si trova, grazie alla geo localizzazione, e di costruire una Milano Wine Week tailor-made sui propri gusti ed esigenze. L’utente che accumula almeno tre esperienze durante la manifestazione, tramite App, potrà anche partecipare ad un concorso per ricevere dei premi, come la partecipazione ad un party esclusivo o ad una degustazione. Una App che vivrà oltre l’evento, permettendo in futuro di prenotare un ristorante in base alla carta dei vini.

Il digitale come mezzo abilitante

Wine Business City App, tra operatori e aziende espositrici

Softec ha inoltre progettato la Wine Business City App, l’applicazione dedicata a Wine Business City - l’innovativo evento business di due giorni in programma al MegaWatt il 3 e 4 ottobre -, studiata per facilitare il contatto tra aziende e operatori presenti all’evento e ottimizzare l’esperienza e le agende degli appuntamenti. Una vetrina commerciale e relazionale per tutti gli addetti ai lavori che consentirà l’incontro tra aziende, operatori del settore Horeca e del retail fisico e digitale in un periodo dell’anno fondamentale, durante il quale vengono definiti gli acquisti per l’ultimo trimestre del 2021 e il primo trimestre del 2022.

Grazie alla profilazione dettagliata dei visitatori al momento della registrazione, l’App permetterà di creare un matching tra le necessità degli operatori e l’offerta delle aziende espositrici. Gli addetti ai lavori in visita, infatti, potranno crearsi percorsi personalizzati in base ai propri interessi all’interno del quartiere espositivo e delle aree tematiche. L’applicazione sarà rilasciata dal mese precedente alla manifestazione in modo da permettere di pianificare l’agenda degli appuntamenti all’interno di Wbc - Wine Business City con largo anticipo. Milano Wine Week si prepara quindi a cambiare radicalmente il modo di pensare la comunicazione e l’esperienza del vino, sia verso il consumatore sia verso gli operatori, in Italia e nel mondo. Da una parte mette quindi il visitatore al centro di una rete che rende la città un luogo di esperienza del vino, dall’altra rende le occasioni dedicate al mondo del business momenti di grande efficacia.



Un’esperienza guidata a 360° dall’innovazione e da un sistema tecnologico unico, che porta la manifestazione ad essere un nuovo inizio per il settore.



Per informazioni: www.milanowineweek.com