Arte e cultura ambasciatori strategici per rilanciare il territorio della Bergamasca

Pubblicato il 30 maggio 2021 | 11:30

L

Vigneti di Valcalepio

, come soggetto di marketing territoriale, è già concentrata sulla ripresa delle attività dopo l’emergenza sanitaria e con la prospettiva che i prossimi appuntamenti che ricadranno sul territorio, grazie al riconoscimento di, debbano avere come focus arte e cultura quali ambasciatori strategici per rilanciare il territorio stesso.Il 24 maggio si è tenuta la consueta assemblea della Strada del Vino Valcalepio e dei Sapori della Bergamasca, quest’anno in forma online. È stato il momento per presentare la pubblicazione annuale “ La Strada Racconta ”, raccolta di eventi con varie testimonianze e saluti come quello degli assessori regionali Lara Magoni e Fabio Rolfi, nonché del presidente della Camera di commercio Carlo Mazzoleni, del Presidente della Provincia Gianfranco Gafforelli e di tutti i sindaci che sostengono le attività associative.Tra gli appuntamenti più significativi dello scorso anno troviamo lain stretta collaborazione con Visit Bergamo, con la presenza anche del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana. A seguire gli appuntamenti con ilin collaborazione con Slow Food Bergamo e, non appena è stato possibile riprendere l’attività a giugno, insi è tenuto l’incontro con Paolo Morbidoni, presidente della Federazione nazionale delle Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori, in modo da approfondire le tematiche comuni per lo sviluppo del settore.L’8 settembre scorso un centinaio di soci, tra istituzioni, enti, associazioni e produttori, ha partecipato all’che si è tenuta nella sala consiliare del Comune di Scanzorosciate (Bg) per adeguare il nuovo statuto nel rispetto della riforma del terzo settore e per programmare le attività future. L’occasione è servita per tracciare un bilancio delle numerose attività portate avanti nel 2019 e allo stesso tempo è stato dato un segnale forte sulla ripartenza del lavoro post emergenza sanitaria.Sempre a settembre, nell’ambito della fiera virtuale, il segretario Giorgio Lazzari ha moderato la Conferenza sull’enoturismo, un momento per confrontarsi sul panorama del reparto, sulle prospettive future e sulle occasioni di crescita.Per la Strada il 2021 sarà un altro anno ricco di attività, sempre finalizzato aPer informazioni: www.stradadelvalcalepio.com