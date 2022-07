Vini dolci e fortificati, ultimi giorni per iscriversi al Concours Mondial de Bruxelles

Si terrà a Marsala (Tp) dal 20 al 23 settembre la sessione dei Vini dolci e fortificati del Concours Mondial de Bruxelles. Come i nostri lettori più attenti conoscono già, il Concours Mondial de Bruxelles (Cmb), uno dei più autorevoli e partecipati al mondo, di cui chi scrive ha l’onore di essere in giuria dal 2014, da quest’anno si è diviso in quattro sessioni: vini Rosé, vini Effervescenti, vini Rossi e Bianchi, già conclusi ed infine vini Dolci e Fortificati.



Assegnati anche speciali riconoscimenti

Quest’ultima è aperta a tutti i vini dolci (semidolci, dolci e passiti) nonché liquorosi e fortificati, qualunque sia il dosaggio zuccherino e il colore. Oltre alle tradizionali medaglie d'oro e d'argento, sarà assegnato un trofeo speciale nelle seguenti categorie: Rivelazione vino semi-secco, Rivelazione vino liquoroso bianco, Rivelazione vino dolce rosso, Rivelazione vino liquoroso, Rivelazione vino fortificato bianco, Rivelazione vino fortificato rosso.



In giuria esperti internazionali

Come al solito le giurie saranno formate da esperti internazionali quali enologi, importatori/distributori, giornalisti, docenti universitari per garantire la maggior autorevolezza globale.



Marsala, città simbolo

Questa sessione si terrà per la prima volta e per l’occasione è stata scelta una location che per queste tipologie di vini è tra le più importanti al mondo: Marsala, la cittadina del trapanese specialmente famosa per l’omonimo vino Doc.



Iscrizioni entro il 1°agosto

Appare superfluo descrivere i vantaggi per una medaglia ottenuta al Cmb, ne abbiamo scritto tante volte in questo giornale. I produttori e imbottigliatori, in questi giorni di calma che precede la tempesta della vendemmia, hanno tempo fino al 1° agosto per iscriversi e al 15 agosto per far pervenire i campioni agli organizzatori. Qui trovate tutte le istruzioni.

Invitiamo pertanto gli italiani, che possono vantare eccezionali Moscati, Passiti, Malvasie, Marsala, Vin Santo, ecc. a partecipare in massa per valorizzare tipologie di vini che attualmente non godono del favore delle mode e che invece nella realtà sono richiesti specie dal mondo femminile, che poi è quello che orienta l’intero mondo.