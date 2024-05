Venturo, aperitivo mediterraneo italiano, colora d'azzurro lo Spritz

Novità assoluta presentata al Roma Bar Show nei giorni scorsi, Venturo è un aperitivo mediterraneo tutto italiano, che si nota subito per la sua particolare colorazione azzurra. Chiariamolo: la scelta del colore non stupisce, anzi. Il ritorno dei drink colorati è una delle più recenti tendenze in ambito mixology, riprendendo la moda imperante negli anni '90 ma con prodotti di qualità decisamente più elevata rispetto a quell'epoca, in linea con i gusti attuali di un pubblico più preparato ed esigente. Non sorprende quindi nemmeno che dietro Venturo ci sia nientemeno che il colosso Diageo. Che non nasconde grandi ambizioni per questo prodotto.

Come nasce e come si beve, Venturo, l'aperitivo mediterraneo

«La multinazionale britannica ha fatto un investimento molto importante in questo prodotto, caso piuttosto raro per un gruppo di queste dimensioni, per il quale di solito è più facile acquisire referenze già sul mercato piuttosto che svilupparne di nuove partendo da zero", spiega il Brand Ambassador Andrea Gasparri. Che in questa intervista sottolinea le particolarità di Venturo e anticipa le strategie previste da Diageo per il suo lancio».

Quando è arrivato ufficialmente sul mercato Venturo?

«Pochi giorni fa. L'Italia è il primo mercato su cui viene testato, dopo il grande lavoro svolto per realizzarlo: ci sono voluti quattro anni di studi e di prove per giungere alla formulazione finale, che prevede una base grano con scorze di limoni di Sicilia, rosmarino, sale marino di Trapani e camomilla blu, da cui deriva la particolare colorazione azzurra. Venturo è 100% italiano e 100% naturale, con l'unica eccezione del colorante utilizzato come stabilizzante del colore».

Oltre a poter essere bevuto liscio, quali sono i possibili impieghi di Venturo in miscelazione?

«Il tipico esempio è il nostro signature cocktail, uno Spritz con parti uguali di Venturo, soda e Prosecco o altro spumante brut. Ma Venturo si presta anche a un tonic, un Negroni, un Americano, un Margarita... naturalmente azzurri».

Quali iniziative sono previste per far conoscere questo nuovo prodotto?

«Diageo - e anche questa è una novità - lancia Venturo contemporaneamente in tutti i canali di vendita, a un prezzo consigliato inferiore ai 20 euro. A supporto, è previsto un piano di lancio ambizioso. Ci saranno degli spot televisivi, on air da luglio, e due tour, uno estivo e uno invernale in cui, per posizionare il prodotto, sarà proposto nei bar uno Spritz con Venturo a un prezzo superiore di circa due euro rispetto a quello "di linea", per sottolineare che è preparato con spirit premium».