Concours Mondial de Bruxelles, Italia da record con 15 Gran Medaglie d'Oro

È terminato a Guanajuato, in Messico, il 31° Concours Mondial de Bruxelles che ha visto l'Italia grande protagonista. La sessione messicana del Cmb era dedicata a vini bianchi e rossi, dopo quella riservata ai rosé e in attesa dei prossimi appuntamenti: ad Alghero (Ss) dal 3 al 5 luglio per i vini effervescenti e a Bruxelles (Belgio) dal 30 settembre al 2 ottobre per i vini dolci e fortificati.

Concours Mondial de Bruxelles, come sono andati i vini italiani

I produttori italiani hanno portato a casa ben 15 Gran Medaglie Oro, il maggior numero di sempre per un singolo Paese, e 163 Medaglie d'Oro. Un trionfo che sottolinea l'eccellenza e la qualità dei vini italiani nel panorama enologico internazionale. Tra le regioni italiane premiate, la Toscana si distingue con 65 medaglie, seguita dalla Sicilia con 55 e dalla Lombardia con 38. Un successo che conferma la vocazione di queste regioni per la produzione di vini di altissimo livello.

Starderi 2020 , Foja d'Or Riserva 2017 e Marinele Bianco 2022

Per quanto riguarda le Rivelazioni, l'Italia conquista anche il Trofeo Sylvain, assegnato al vino barricato con il punteggio più alto, grazie allo Starderi 2020 di Collina Serragrilli (Barbaresco 100%). Inoltre, due vini italiani ricevono il Trofeo Rivelazione nazionale: il Foja d'Or Riserva 2017 di Franzoni Bottivino per i vini rossi (Barbera 45%, Marzemino 30%, Sangiovese 15%, Schiava 10%) e il Marinele Bianco 2022 di Sant'Egidio per i vini bianchi (Moscato Giallo 100%).

Concours Mondial de Bruxelles, le Gran Medaglie d'oro italiane

Rossi

Starderi 2020 - Collina Serragrilli (Trofeo Sylvain)

Foja d'Or Riserva 2017 - Franzoni Bottivino (Rivelazione italiana - rossi)

Per Lui Negroamaro 2019 - Leone De Castris

Eremo San Quirico 2019 - Nativ

Riserva Poggio ai Falchi 2020 - Terre del Bruno

Terraccia 2021 - Azienda Agricola Serracavallo

Passum 2020 - Cascina Castlèt

Montevolpe Rosso 2018 - Azienda Agricola Bertagna Gianfranco

Jessyflor Primitivo 2022 - Cantine Spelonga

Uggiano 2020 - Uggiano

Sottocastello Rosso Riserva 2017 - Vigna Traverso

Per Lui Negramaro, Eremo San Quirico, Riserva Poggio ai Falchi 2020 e Terraccia 2021

Bianchi

Marinele Bianco 2022 - Sant'Egidio (Rivelazione italiana - bianchi)

Satrico 2023 - Casale del Giglio

Giasira Grillo 2022 - Giasira - Azienda Agricola Giovanni Boroli

Fior d'Arancio Secco Bianco 2022 - Cantina Colli Euganei

Passum 2020, Montevolpe 2018, Jessyflor Primitivo 2022, Uggiano 2020

Concours Mondial de Bruxelles, un'edizione da record

Oltre al trionfo italiano, il Concours Mondial de Bruxelles di quest'anno ha visto la partecipazione di vini provenienti da 42 Paesi, con un totale di 7.500 etichette degustate da una giuria di esperti internazionali. Un'edizione da record che conferma il ruolo del Cmb come punto di riferimento per la qualità del vino a livello globale.

Sottocastello Rosso Riserva 2017, Satrico 2023, Giasira Grillo 2023, Fior d'Arancio Secco Bianco 2022

Tra le novità di questa edizione, la creazione di premi per i migliori vini analcolico o low alcol e biologici. Il premio per il miglior vino analcolico è andato al Divin - Sauvignon Blanc 0,0% 2022 dalla Francia, mentre il premio per il miglior vino biologico è stato assegnato al Merlot Agricultura Biológica 2019 prodotto in Navarra dalla cantina spagnola Arínzano.

Concours Mondial de Bruxelles, il ruolo di Cina e Messico

Il Concours Mondial de Bruxelles ha messo in luce anche la crescita di due importanti mercati vinicoli: Cina e Messico. I vini cinesi hanno ottenuto il 40% di medaglie, con 6 Medaglie Gran Oro e 83 Medaglie d'Oro, mentre i vini messicani hanno conquistato 152 premi, di cui 9 Medaglie Gran Oro.

Il successo di questa edizione del Concours Mondial de Bruxelles apre la strada alla prossima sessione Vini Rossi e Bianchi, che si terrà nel giugno 2025 a Ningxia, in Cina. Si tratta della seconda volta che il Cmb si svolge in Cina, dopo l'edizione del 2018.