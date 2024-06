Barolo e Barbaresco, zona di imbottigliamento nel disciplinare. No al versante nord

Barolo e Barbaresco provano a tutelarsi. Sono state infatti approvate dai produttori alcune proposte di modifica dei disciplinari di produzione di questi due vini presentate nei mesi scorsi dal Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani. Le modifiche, per essere valide, necessitavano del consenso di produttori che rappresentassero almeno il 66% della superficie vitata e il 51% della produzione imbottigliata nell'ultimo biennio.

Barolo e Barbaresco, sì alla zona di imbottigliamento e ai grandi formati

Tra le modifiche approvate, la più significativa riguarda la limitazione della zona di imbottigliamento che, per la prima volta, dovrà coincidere con la zona di vinificazione. La proposta ha ottenuto il 71,15% dei voti favorevoli per quanto riguarda la superficie vitata del Barolo e il 66,95% per l'imbottigliamento, mentre per il Barbaresco le percentuali sono state rispettivamente del 67,92% e del 63,97%. Questa specificazione non era prevista originariamente dal disciplinare perché ritenuta superflua: al momento del varo dello stesso, infatti, sembrava impossibile imbottigliare in zone diverse da quelle di produzione.

I produttori di Barolo e Barbaresco si sono espressi su alcune modifiche ai rispettivi disciplinari

Un'altra modifica approvata riguarda la possibilità di utilizzare grandi formati (oltre i 6 litri) per il Barbaresco. I produttori potranno utilizzare bottiglie fino a 18 litri anche per la vendita, mentre finora questo era consentito solo per scopi promozionali. La proposta ha ottenuto il 67,22% dei voti favorevoli per quanto riguarda la superficie vitata del Barbaresco e il 65,23% per l'imbottigliamento. Le modifiche approvate dai produttori saranno ora sottoposte all'iter procedurale per l'entrata in vigore.

Barolo e Barbaresco, no al versante nord e all’interscambiabilità

Tra le proposte bocciate, quella che ha suscitato maggiore dibattito è stata quella che consentiva l'interscambiabilità e reciprocità tra le zone di produzione di Barolo e Barbaresco. In pratica, i produttori avrebbero potuto vinificare e imbottigliare il Barolo nell'area del Barbaresco e viceversa, pur mantenendo la zona di produzione delle uve invariata. La proposta ha ottenuto il 58,9% dei voti favorevoli per il Barolo e il 55,21% per il Barbaresco, non raggiungendo il quorum.

Altro no secco all'eliminazione del divieto di impiantare vigneti di Nebbiolo per Barolo o Barbaresco nei versanti collinari esposti a nord. La proposta, che puntava ad ampliare la superficie vitata per queste denominazioni, ha ottenuto il 52,15% dei voti favorevoli per il Barolo e il 48,73% per il Barbaresco, ben lontana dai quorum necessari. Si tratta di un tema molto dibattuto: molti produttori temono infatti che un allargamento della superficie comporti un abbassamento del prezzo commisurato all'aumento di produzione, mentre altri vedono proprio su quest'ultimo aspetto come un fattore positivo per tutto il comparto.

