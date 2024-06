Alla scoperta del Ruchè di Castagnole Monferrato e della Barbera d’Asti Superiore

Nel cuore pulsante del Piemonte, dove le colline si dipingono con il verde intenso dei vigneti, sorgono due espressioni vinicole di straordinaria eleganza: il Ruché di Castagnole Monferrato Docg e la Barbera d'Asti Docg nella sua nobilissima versione Superiore. Questi vini non sono solo il frutto di una terra generosa, ma anche simboli di una tradizione vinicola che ha saputo evolversi mantenendo intatte le sue radici più profonde.

I vigneti di Castagnole

La Barbera d'Asti Docg Superiore, con un minimo di 14 mesi di invecchiamento, di cui almeno 6 in legno, incanta per la sua complessità e la profondità aromatica. Questo vino si distingue per equilibrio e struttura, rendendolo ideale per accompagnare piatti ricchi e speziati, da brasati a formaggi stagionati, fino a esotiche preparazioni internazionali come curry di agnello o piatti a base di funghi e tartufo.

Parallelamente, il Ruché di Castagnole Monferrato Docg, vitigno autoctono delle colline astigiane, offre un bouquet olfattivo in cui emergono note di rosa appassita, spezie e un retrogusto di frutti rossi. Questo vino, morbido e bilanciato, esprime la sua versatilità negli abbinamenti culinari, spaziando dai piatti locali a quelli più audaci e internazionali.

Entrambi i vini, custoditi e valorizzati dal Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato, raccontano una storia di passione e dedizione, offrendo esperienze sensoriali uniche e facendo dialogare il Piemonte con il mondo. Il Ruché di Castagnole Monferrato Docg e la Barbera d'Asti Docg Superiore non sono solo vini: sono un viaggio attraverso la storia di una terra ricca, un ponte tra generazioni di viticoltori e un dialogo aperto con palati di tutto il mondo. Nel degustarli, si celebra non solo il sapore, ma anche l'identità di un territorio che continua a sorprendere e affascinare.

