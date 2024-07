Il rum venezuelano Pampero passa da Diageo al Gruppo Montenegro

Gruppo Montenegro, leader italiano nei distillati premium e prodotti alimentari premium, ha ufficializzato l'acquisizione del rum venezuelano Pampero da Diageo, colosso britannico delle bevande alcoliche. L'operazione rafforza così il portafoglio di Montenegro, che vanta già marchi iconici come Amaro Montenegro, Select Aperitivo, Vecchia Romagna e Rosso Antico. Pampero, primo rum venezuelano invecchiato oltre due anni, vanta una storia di 85 anni e rappresenta il primo rum per volume in Italia con una forte presenza in Europa.

«Siamo lieti di annunciare l'acquisizione di Pampero, un rum che rafforzerà in modo significativo la nostra strategia di crescita sia in Italia che all'estero - ha commentato Paul Douek, executive board member di Gruppo Montenegro. L'eccezionale patrimonio e le qualità uniche di Pampero arricchiranno notevolmente il nostro portafoglio spirits. Siamo particolarmente soddisfatti che questo traguardo sia stato raggiunto dopo la nomina del nuovo amministratore delegato di Gruppo Montenegro, Sergio Fava. Questa acquisizione apre una nuova fase cruciale per l'azienda, impegnata a rafforzare la propria espansione globale con il nostro nuovo leadership team».

Per il presidente di Diageo per l'Europa, John Kennedy, «la vendita di Pampero dimostra il nostro approccio oculato e strategico nell'allocazione del capitale. Ci permetterà di concentrarci sulle aree di forza del nostro business e di accelerare sul nostro obiettivo: essere una delle aziende di prodotti di consumo più performanti, affidabili e rispettate al mondo. Pensando al futuro - conclude John Kennedy - Pampero è ben posizionata per fare un passo in avanti verso l'ulteriore crescita del brand. Siamo certi che Gruppo Montenegro saprà mantenere e sviluppare l'autenticità di Pampero e la sua posizione di leadership in Italia e in Europa».