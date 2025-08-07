Rosati, Chianti e Brunello: dentro la galassia del vino firmata Frescobaldi

Tutto nasce per un invito di amici stretti, pensate un po', all'Enoteca Il Quartino di Marchesi Frescobaldi, ameno luogo di ristoro nel Casentinese, e più precisamente nel comune di Pelago, provincia di Firenze. Lamberto Frescobaldi qui è di casa, ma non è della cucina, orgogliosamente territoriale, che intendo parlare, bensì della tovaglietta di carta che accoglie i commensali al loro ingresso. Si scorrono elencati uno per uno i nomi di 12 aziende che compongono questa galassia di fama internazionale. E magari non sono nemmeno tutte. Le elenco così, nel loro ordine visivo: Castello Pomino, Castello di Nipozzano, Remole, Gorgona, Ornellaia, Tenuta Castiglioni, Tenuta Attems, Tenuta Perano, Tenuta Luce, Tenuta Castelgiocondo, Tenuta Calimaia e Tenuta Ammiraglia.

Lamberto Frescobaldi, presidente di Marchesi Frescobaldi

Di comune accordo con il public relation & communication director Andrea Orsini, optiamo per una degustazione trasversale come primo saggio del potenziale aziendale. Si percepisce perché Tenuta Ammiraglia rappresenti per Lamberto Frescobaldi motivo di particolare orgoglio. La firm maremmana della famiglia è in una terra riscaldata dal sole e mitigata dalle brezze marine, dove i vigneti prosperano, in un territorio incontaminato e ricco di biodiversità. E al centro c'è lei, l'avveniristica cantina d'autore dell'azienda che ha avuto origine dal progetto di Piero Sartogo e Nathalie Grenon e che oggi rappresenta un tempio di design al servizio della qualità produttiva e del rispetto dell'ambiente. 170 ettari vitati in 450 complessivi di tenuta con focus sui vini rosati.

Frescobaldi, la degustazione trasversale: dai rosati al Brunello

La nostra degustazione parte proprio da qui. Il Toscana Igt Rosato Alìe 2023 è un blend di Syrah e Vermentino, capace di evocare infallibilmente il terroir della Maremma. Naso con note di lampone rosso, tocchi di timo citrino e agrumati di cedro, con sentori di cannella. Alla beva croccante-iodato, con ritorno fruttato-officinale e bella succosità. Il Toscana Igt Aurea Gran Rosè 2022 è la perfetta espressione dell'equilibrio tra il calore del sole, i terreni argillo-calcarei dell'Ammiraglia, le brezze del vicino Mediterraneo e l'esperienza e la cura dell'uomo. Anche qui le uve utilizzate sono Sirah e Vermentino. Bouquet complesso e intenso. Tra i sentori più caratteristici emergono frutti rossi, la pesca e sentori agrumati che contribuiscono ad una vivace freschezza. Al palato la struttura è ampia. Bella la mineralità, buone persistenza e profondità.

Il Toscana Igt Rosato Alìe 2023 di Frescobaldi

Cuore della Uga di Gaiole, Tenuta Perano, naturale anfiteatro collocato tra i 450 e i 550 metri sul livello del mare, capace di regalare con la naturale esposizione rivolta a sud-ovest, sfumature peculiari al Chianti Classico, è l'avamposto di Famiglia Frescobaldi nel Chianti Classico, di cui abbiamo degustato l'annata 2021. Solido classico che beneficia della bella qualità della materia prima. Naso con note di corniolo, poi pepe bianco e tocchi di sottobosco, con sfumature di menta fresca. Al gusto è succoso-sapido, con tannini perfettamente integrati nel frutto e ritorno speziato-fruttato. Nipozzano è un'icona senza tempo, un luogo dove i Frescobaldi producono un vino dalla grande ricchezza aromatica e longevità, espressione di un territorio altamente vocato. Il Chianti Rufina Riserva 2021 è vigoroso e ben equilibrato dalla spiccata acidità. Il naso è un tripudio di profumi che spaziano dalla ciliegia alla viola, dal pepe all'umami. Il sorso, sostenuto dalla freschezza, chiude con una vena amaricante.

Il Caffetteria Stazione di Frescobaldi (credits: Signorvino)

Castelgiocondo è una delle più vigorose tenute di famiglia, una delle quattro da cui iniziò, nel 1800, la produzione del vino di Montalcino. Siamo nel quadrante sud-ovest della “collina”, con coltivazioni che si spingono fino ai 450 metri sul livello del mare, poco più di 800 ettari di tenuta, di cui 190 ettari vitati, dove il Sangiovese più raffinato, come da tradizione, è coltivato insieme a internazionali di altrettanta rinomanza. Il Brunello di Montalcino Castelgiocondo 2019 ha una speziata e balsamica eleganza. Naso raffinato, amarena, tocchi di ginepro, con finale sulle note di noce moscata. Palato di densità e bevibilità, con tannini iodati e ritorno fruttato. Frescobaldi. Essenza dell'essere Toscani.