£$L’Italia del vino$£: tre grandi rossi veronesi a base di Corvina

La Corvina Veronese è uno dei vitigni autoctoni a bacca nera più rappresentativi della viticoltura veneta. Colonna portante dei celebri Amarone della Valpolicella, Ripasso, Recioto, ma anche di Bardolino e Chiaretto, è conosciuta per la sua capacità di donare ai vini freschezza, fruttuosità, ma anche corpo, struttura e longevità.

Le colline veronesi, culla della Corvina Veronese e di alcuni tra i più grandi rossi italiani

Una storia millenaria: dalle origini alla classificazione

Le prime tracce scritte della Corvina risalgono al 1627, grazie al medico veronese Alessandro Peccana, che nel suo testo Dè problemi del bever freddo descrive le qualità dei “vini corvini”. Questo contributo ha aperto la strada alla futura classificazione ampelografica del vitigno.

Corvina Veronese vinificata in purezza: eleganza, freschezza e identità territoriale

Nel corso dei secoli, la Corvina è stata anche chiamata Corbina, Corvina Gentile e Corvinona, ma da non confondere con il Corvinone, riconosciuto solo nel 1993 come varietà distinta.

Le caratteristiche del vitigno Corvina Veronese

Il profilo organolettico della Corvina si distingue per un vino succoso, fruttato, vivace, ma allo stesso tempo in grado di offrire profondità e complessità. La sua buccia spessa la rende particolarmente adatta alla tecnica dell’appassimento, utilizzata per i grandi vini della Valpolicella.

Corvina, protagonista assoluta dell’Amarone, uno dei vini italiani più iconici

Il disciplinare dell’Amarone prevede che la Corvina sia presente dal 40% all’80% nell’uvaggio, a dimostrazione del suo ruolo determinante nella creazione di uno dei vini italiani più celebri nel mondo.

Appassimento: una tecnica antica ancora attuale

L’appassimento è una pratica dalle radici antichissime, risalente ai Reti, perfezionata nel tempo e già citata da Plinio il Vecchio nella Naturalis Historia, dove parla del passum, vino dolce ottenuto da uve essiccate. Un manoscritto del XII secolo conservato nella Basilica di San Zeno fa riferimento a un vinum dulce et pretiosum, prodotto con tecniche simili.

L’appassimento delle uve Corvina: una tecnica secolare che concentra profumi e sapori

Nel XIV secolo, Pier de’ Crescenzi, massimo agronomo medievale, descrive nella sua Ruralium Commodorum la pratica di far appassire le uve in ambienti ventilati, tecnica consolidata nelle zone intorno a Verona.

Corvina vinificata in purezza: nuove espressioni del terroir

Oggi la Corvina Veronese si afferma anche fuori dagli uvaggi, grazie alla sua versatilità e personalità. Vinificata in purezza, regala interpretazioni eleganti e contemporanee, capaci di esaltare al massimo le peculiarità del vitigno e il legame con il territorio.

Produzioni attente e selezionate mostrano quanto la Corvina sia un vitigno capace di parlare molte lingue, pur restando fedele alle sue origini.

Cresasso Corvina Veronese Igt - Zenato

Una Corvina Veronese in purezza, fortemente identitaria, cru dell’azienda, che trae linfa dai suoli calcareo morenici, ricchi di creta e scheletro, del vigneto di Tenuta Costalunga, nel comune di Sant’Ambrogio Valpolicella, evidenziando un godibile lato gastronomico e una propensione all’invecchiamento. 35 preziosi ettari vitati che si estendono sui pendii del Monte Costalunga, dove nascono le varietà Corvina, Rondinella, Oseleta, con cui si producono il Cresasso appunto, ma anche l’Amarone, l’Amarone Riserva Sergio Zenato, il Ripasso, in un luogo significativo per la famiglia Zenato, propaggine in Valpolicella della storica azienda veronese, fondata da Sergio Zenato a San Benedetto di Lugana, nel 1960.

Cresasso Corvina Veronese Igt - Zenato

La fermentazione avviene a contatto con le bucce, per circa 15 giorni, a temperatura controllata intorno ai 25°C., per poi proseguire con 24 mesi di affinamento in tonneaux di rovere francese e un ulteriore anno in bottiglia. Eleganza a piene mani e sorso appagante, tutto corpo e piacevolezza, con la parte olfattiva ricca di concentrazioni, che caratterizzano sentori di ciliegia matura, ribes nero, prugna California e lievi spezie. In bocca caldo, voluttuoso, sapido, acido, minerale, alternando note fresche a note mature di frutta disidratata, una buona corrispondenza al naso e una finissima trama tannica, che conferisce lunghezza e un gratificante finale.

Varietà: Corvina veronese 100%

Forma di allevamento: Guyot

Prezzo medio: €33/€38

Abbinamento consigliato

Costine di maiale. La struttura ricca e il sorso avvolgente del Cresasso Corvina Veronese Igt di Zenato si sposano perfettamente con il gusto intenso e speziato delle costine di maiale alla griglia. I sentori di ciliegia matura, prugna e spezie del vino valorizzano la marinatura e la croccantezza della carne, mentre la trama tannica fine e la freschezza minerale bilanciano la componente grassa del piatto, regalando un abbinamento elegante e appagante.

Zenato Azienda Vitivinicola Via San Benedetto 8 37019 Peschiera del Garda (Bs) Tel +39 045 7550300 dal Lunedì al Sabato 8.30 - 12.30 14.00 - 18.00

Corvina Veronese Igt Jema - Cesari

Un brand fondato nel 1936, che ha saputo portare l’Amarone e la Valpolicella oltre i confini nazionali, fino in Gran Bretagna, al cospetto della Regina Elisabetta II° e negli Stati Uniti, dove Cesari è stata una delle primissime aziende ad esportare. Due cantine di nuova concezione in terra veneta, quella di Fumane e quella di Cavaion Veronese. Nella prima, completata nel 2021, c’è il fruttaio, dove hanno luogo i processi di appassimento, la pressatura, la fermentazione, l’affinamento iniziale. Nella seconda, realizzata nel 1997, il vino riposa lungamente protetto da barrique e tonneaux, complice il tempo.

Corvina Veronese Igt Jema - Cesari

Da quasi cento anni Cesari, si dedica a produzioni che esprimono i caratteri della Valpolicella, senza tradire la sua identità rossista, come Jema, che significa “gemma”, una Corvina Veronese in purezza, le cui uve si originano nell’area vocata di Sant’Ambrogio in Valpolicella, per poi sottoporsi a venti giorni di appassimento, alla vinificazione e fermentazione malolattica; a un anno di acciaio, a diciotto mesi di affinamento in barrique e legno grande di rovere francese. Una Corvina di carattere con un colore più scuro, che non disattende e al naso esprime un avvolgente florilegio di sentori erbacei, floreali, fruttati, dove spiccano i frutti rossi, la marasca, il legno, la vaniglia, il pepe nero. In bocca l’ingresso è tannico, strutturato, acido, intenso, vellutato, con gradevoli note di caffè moka, cacao, tabacco, palissandro, alternando sensazioni ad alto tasso di piacevolezza, a persistenza e lunghezza.

Varietà: Corvina veronese 100%

Forma di allevamento: Guyot

Prezzo medio: €18/€25

Abbinamento consigliato

Guanciale di vitello brasato, sedano rapa e tartufo nero. Il Jèma di Cesari risponde perfettamente alla complessità del guanciale di vitello brasato e del tartufo nero: la sua struttura avvolgente e i sentori intensi di spezie, frutta matura e cacao amplificano le note umami e terrose del piatto. La tannicità elegante e l’acidità vivace bilanciano la grassezza e valorizzano la purea di topinambur, creando un connubio armonico di profondità, eleganza e persistenza.

Ca’ Nova Corvina Verona Igt Rosso - Gorgo

Cantina Gorgo, un brand fondato nel 1975 a Sommacampagna, tra Verona e il Lago di Garda, grazie ad Alberta e Roberto Bricolo, che ne hanno fatto in pochi anni un punto di riferimento. Fondamentale l’ingresso in azienda della figlia Roberta, che dopo gli studi classici e aver iniziato la carriera di avvocato, sceglie di continuare nell’azienda di famiglia. La riconversione al biologico nel 2014, finalizza a produzioni di pregio, con i più classici vini veronesi, indicando una visione, che si basa sulla naturalità, sull’ecosostenibilità e sull’incontro in cantina, con i winelovers e gli appassionati. 53 ettari vitati certificati, mettendo al primo posto l’identità territoriale e la valorizzazione delle varietà tipiche, come la Corvina Gorgo Ca’ Nova, che considero una delle più interessanti etichette del brand.

Ca' Nova Corvina Verona Igt Rosso - Gorgo

Tutte le fasi di lavorazione lasciano trasparire attenzione e cura, dalla pigiatura soffice dei grappoli interi, alla fermentazione in acciaio inox a temperatura controllata, fino alla lunga macerazione a contatto con le bucce e all’affinamento che prevede 18 mesi in barrique, prima di proseguire in bottiglia. Il risultato è un’esperienza notevole, alla scoperta di una Corvina dell’area di Custoza, espressiva di una virtuosa realtà familiare. Al naso sentori di macis, cannella, erba luigia, violetta, mora, ciliegia di Vigoleno. Al palato un sorso caldo, avvolgente, fresco, sapido, maturo, morbido, fruttato, con una lieve acidità e una interessante persistenza.

Varietà: Corvina veronese 100%

Forma di allevamento: Gujot

Prezzo medio: €10/€17

Abbinamento consigliato

Pappardelle con ragù di guancia di vitello e profumo d’arancia, un piatto che trova nel Gorgo Ca’?Nova Corvina IGT Rosso un compagno perfetto: la sua freschezza sapida e i sentori speziati e fruttati esaltano la complessità del piatto, offrendo un sorso avvolgente e persistente che accompagna con eleganza ogni boccone.