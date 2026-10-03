Terremoto finanziario nel mondo vitivinicolo e imprenditoriale bresciano. Il gruppo Terre Moretti di Erbusco (Bs), la società fondata da Vittorio Moretti, avrebbe accumulato un consistente debito costringendo la proprietà a valutare la cessione di alcuni gioielli di famiglia.Secondo quanto pubblicato dal Sole 24 Ore e dai quotidiani locali, il gruppo franciacortino che controlla le etichette Bellavista, Contadi Castaldi, Sella & Mosca nel ramo del vino, L'Albereta e la tenuta la Badiola con il resort di lusso L'Andana in Toscana, nel settore dell'ospitalità, avrebbe fatto registrare complessivamente un rosso tra i 100 e i 170 milioni di euro. E la prima operazione finanziaria di risanamento per un valore di oltre 30 milioni, riguarda la prestigiosa tenuta a Castiglione della Pescaia. Operazione che sarebbe già giunta in porto, con la cessione dell' asset alla famiglia De Santis, proprietaria due hotel sul lago di Como. Trattative in corso anche per la vendita della cantina Contadi Castaldi al fondo Clessidra di Italimmobiliare, del gruppo Pesenti. Insomma, a Erbusco vi è l'urgente necessità di rientrare dall'eccessiva esposizione finanziaria nei confronti delle banche

Contadi Castaldi, debiti per 37 milioni: sul tavolo l’ipotesi di cessione

I conti della holding Terra Moretti

Il tema al centro delle operazioni è la struttura finanziaria del gruppo. Secondo i dati del bilancio 2025 della holding riportati dal Corriere della Sera, Terra Moretti presentava 26,7 milioni di euro di debiti a breve termine, a fronte di 3,7 milioni di ricavi, con un patrimonio netto di 88,6 milioni e un utile di 1,9 milioni, dopo la perdita di 20,7 milioni registrata nel 2024. Nel bilancio viene indicata anche la necessità di «ottimizzare la gestione finanziaria» attraverso la razionalizzazione delle società controllate.

I numeri delle principali controllate mostrano una situazione finanziaria articolata. Bellavista, nel settore vitivinicolo, presenta 58,5 milioni di euro di debiti a fronte di 26,5 milioni di ricavi e un utile di 4,2 milioni. Contadi Castaldi registra invece 37,4 milioni di debiti, 14,8 milioni di ricavi e 2,1 milioni di utile. La società attiva nell'edilizia presenta 16 milioni di debiti, 1,9 milioni di ricavi e una perdita di 6,5 milioni. Considerando i dati delle diverse società e al netto delle partite infragruppo, il debito complessivo supera 100 milioni di euro, anche se l'assenza di un bilancio consolidato rende necessario leggere separatamente i risultati delle singole società, e c'è chi stima che il rosso potrebbe arrivare a 170 milioni di euro.

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Futuro incerto per Contadi Castaldi

Più incerto è invece il dossier relativo al vino. Le indiscrezioni riportate dal Corriere della Sera indicano una possibile trattativa per la cessione di Contadi Castaldi al fondo Clessidra di Italmobiliare, società di investimento riconducibile alla famiglia Pesenti. La società, tuttavia, ha smentito l'ipotesi. Contadi Castaldi è una delle due realtà del gruppo presenti in Franciacorta, insieme a Bellavista.

La cantina, nata alla fine degli anni Ottanta dal recupero di una fornace dismessa ad Adro, produce Franciacorta Metodo Classico ed è parte del portafoglio vitivinicolo di Terra Moretti. Se l'operazione venisse confermata, rappresenterebbe un passaggio rilevante per la struttura del gruppo, perché riguarderebbe direttamente uno degli asset del comparto vino. Per ora, però, la cessione resta un'indiscrezione e non un'operazione annunciata.

L’Andana passa alla famiglia De Santis

Nel frattempo, una prima operazione già emersa riguarda L’Andana, il resort di Castiglione della Pescaia inserito nella tenuta La Badiola. La struttura sarebbe passata alla famiglia De Santis, che amplia così la propria presenza nell’hotellerie italiana dopo l’acquisizione e la gestione di Grand Hotel Tremezzo e Passalacqua sul lago di Como. L’Andana, aperto nel 2004, fa parte di un complesso di circa 500 ettari e rappresenta uno degli asset dell’area hospitality di Terra Moretti.

L'Andana sarebbe passata alla famiglia De Santis

Secondo le informazioni pubblicate sul passaggio di proprietà, il resort ha registrato perdite negli ultimi esercizi: la società di gestione avrebbe chiuso il 2025 con una perdita di circa 1,7 milioni di euro su 6,1 milioni di ricavi, dopo perdite ancora maggiori negli anni precedenti. È prevista una fase di ristrutturazione della struttura. Il valore dell'operazione non è stato ufficializzato. Le indiscrezioni riportate dal Giornale di Brescia parlano di oltre 30 milioni di euro, ma si tratta di una cifra non confermata dalle parti.

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Contadi Castaldi, l’ipotesi di una seconda cessione