La viticoltura in Albania risale a 3mila anni fa, quando l’antica popolazione Illirica produceva vino, che usavano anche durante le cerimonie sacre; durante il passato anche gli antichi Romani ne apprezzavano la qualità. L’Albania vanta un clima mite e varietà di vitigni autoctoni, ma durante il periodo comunista (!944-!991) il settore è stato nazionalizzato e le produzioni private proibite, ma alcune famiglie hanno mantenuto in vita vitigni, oggi per fortuna riscoperti e rivalutati.

Veduta serale di Berat, la "città dalle mille finestre" patrimonio Unesco, nel centro-sud dell’Albania

Da alcuni decenni il settore vinicolo in Albania sta dimostrando vivacità e investimenti, che poco alla volta stanno dando frutti. Cobo Winery si trova alle porte di Berat, la “città dalle mille finestre”, patrimonio Unesco, considerata una delle realtà della rinascita dell’enologia albanese. È una zona nel centro sud dell’Albania che si estende tra vigneti, uliveti e colline terrazzate.

vigneti terrazzati di Cobo Winery al tramonto sulle colline attorno a Berat: 38 ettari situati tra i 50 e i 350 metri di altitudine

Qui troviamo i 38 ettari di vigneti terrazzati della famiglia Çobo, tra i 50 e i 350 metri di altitudine, in una zona di equilibrio climatico, dove l’influenza del mare Adriatico incontra la montagna. Le brezze marine e le correnti del Tomorr favoriscono escursioni termiche e una maturazione lenta delle uve, dando origine a profili aromatici distinti e riconoscibili. La famiglia Çobo produceva vino già nei primi decenni del Novecento intorno alla città. Nei primi anni Novanta Enis Cobo, insieme ai figli Petrit e Muharrem, ha rifondato la cantina con l’obiettivo di recuperare i vitigni autoctoni e ricostruire una cultura del vino locale fondata su qualità, identità e continuità familiare.

Un salto nel passato e l’influenza trentina nella storia di Cobo Winery

Era il 17 marzo del 1991, quando nel porto di Brindisi arrivarono migliaia di albanesi su imbarcazioni e tra questi si trovava Muharrem Çobo. Il destino ha voluto che venne mandato a Trento, dove si è imbattuto nella cultura enologica, ha conosciuto esperti del settore e si è costruito una cultura del settore. Terminati gli studi in legge è ritornato in patria.

I fratelli Muharrem e Petrit Çobo

Muharrem e Petrit Cobo si sono dedicati esclusivamente allo sviluppo dell’azienda, guidandone investimenti, crescita e posizionamento. Oggi l’azienda vanta una superficie vitata di 38 ettari con vigneti prevalentemente autoctoni: Vlosh, Puls, Shesh i Zi, Shesh i Bardhë. Oggi l’azienda produce circa 80mila bottiglie, una vasta gamma (bianco, rosso, rosè, spumante e distillati, con una fascia di prezzo che va dai 10 euro ai 50. Il fatturato circa 1 milione di euro. Mercati e distribuzione: Albania, Italia, Belgio, Svizzera, Germania (1 Wine shop), Canada, Brasile.

Vigneti e terroir: Vlosh : 9 ettari terrazzati, circa 20.000 piante a circa 30 km dal mare, vitigno rarissimo , vinificato in purezza ed esclusivamente dalla famiglia Çobo

: 9 ettari terrazzati, circa 20.000 piante a circa 30 km dal mare, , vinificato in purezza ed esclusivamente dalla famiglia Çobo Puls : vigneti a gradoni con un’altitudine compresa tra 50-60 e 350-400 metri dal livello del mare

: vigneti a gradoni con un’altitudine compresa tra 50-60 e 350-400 metri dal livello del mare Shesh i Zi : primo vigneto storico dell’azienda, 1 ettaro impiantato nel 1992/93

: primo vigneto storico dell’azienda, 1 ettaro impiantato nel 1992/93 Kashmer: impianto datato settembre 2000

Vigneti e terroir: Vlosh: 9 ettari terrazzati, circa 20.000 piante a circa 30 km dal mare, vitigno rarissimo, vinificato in purezza ed esclusivamente dalla famiglia Çobo Puls: vigneti a gradoni con un’altitudine compresa tra 50-60 e 350-400 metri dal livello del mare Shesh i Zi: primo vigneto storico dell’azienda, 1 ettaro impiantato nel 1992/93 Kashmer: impianto datato settembre 2000

Filosofia produttiva: La filosofia aziendale privilegia da sempre la qualità rispetto alla quantità, con investimenti costanti in tecnologia (fermentazione controllata, grandi botti, refrigerazione) e un approccio rispettoso ai vitigni autoctoni.

Turismo del vino: Visite annue : circa 15.000 (dato da confermare)

: circa 15.000 (dato da confermare) Pubblico prevalente : Polonia, Germania, Austria e Usa

: Polonia, Germania, Austria e Usa Crescente interesse dall’Italia, anche grazie al posizionamento dei vini come “vini alfieri” (in particolare Puls)

Turismo del vino: Visite annue: circa 15.000 (dato da confermare) Pubblico prevalente: Polonia, Germania, Austria e Usa Crescente interesse dall’Italia, anche grazie al posizionamento dei vini come “vini alfieri” (in particolare Puls)

I vitigni autoctoni di Berat: da Vlosh e Puls a Shesh e Kallmet

Il cuore del progetto sono i vitigni storici del territorio: Vlosh, Puls, Shesh i Zi, Shesh i Bardhë e Kallmet, interpretati con un approccio rispettoso e contemporaneo. Il vino simbolo della cantina è E Kuqja e Beratit, rosso intenso da uve Vlosh, vitigno rarissimo coltivato esclusivamente in quest’area, nel 2024 è stato inserito da La Guida Vini dell’Espresso.

La celebrazione della vendemmia tra musica e abiti tradizionali albanesi

Dal Puls nasce Shëndeverë, spumante metodo classico dal profilo fresco, Accanto a questo, E Bardhë e Beratit offre una lettura luminosa del territorio, mentre Kashmer, blend di Cabernet Sauvignon, Shesh e Merlot, rappresenta il dialogo con un linguaggio più internazionale. L’approccio produttivo della cantina è orientato al rispetto dell’ambiente, con pratiche a basso impatto e interventi minimi in vigna e in cantina. Pur senza certificazioni, la filosofia è sostanzialmente biologica, intesa come espressione naturale del territorio.

Enoturismo e degustazione in cantina tra i filari di Berat

Degustazione in cantina e passeggiate tra filari: strategia di comunicazione Negli anni, Cobo Winery ha consolidato la propria presenza nei principali appuntamenti del settore, da Merano WineFestival a Vinitaly e Wine Paris. Il Wine tour è guidato esclusivamente dalla famiglia Çobo e anche il cibo proposto per le degustazioni segue questa filosofia: prodotti a filiera corta e le celebri olive di Berat, preparate secondo una tradizione familiare. Il percorso si sviluppa tra i filari e gli spazi di produzione, accompagnando l’ospite nella lettura del paesaggio, delle varietà autoctone e delle pratiche di cantina, fino alle fasi di vinificazione e affinamento. Le degustazioni diventano momenti di approfondimento guidato, in cui ogni vino è raccontato attraverso il suo legame con il paesaggio, le caratteristiche varietali e le scelte produttive dei Cobo.

La sede di Cobo Winery immersa tra gli ulivi e le colline di Berat

Tra le esperienze proposte, le escursioni in quota tra i filari con vista panoramica, albe e tramonti e il light lunch in cantina rappresenta un momento di sintesi tra vino e territorio: una pausa conviviale che accompagna gli assaggi con prodotti della proprietà, come le olive coltivate nei terreni circostanti e il caciocavallo locale, espressione della tradizione casearia della zona. «L’esperienza che vogliamo far vivere è autentica e personale: non si tratta solo di degustare vino, ma di entrare davvero in contatto con il territorio, passeggiando tra i vigneti terrazzati e comprendendo da vicino come nasce ogni bottiglia» sottolinea Muharrem.

La cantina di affinamento di Cobo Winery

L’esplorazione del territorio si estende anche ai vigneti più alti, raggiungibili con escursioni in jeep tra le colline che circondano Berat: qui nascono il Vlosh, coltivato a circa 120 metri di altitudine e il Puls, che cresce fino ai 250 metri sul livello del mare, in un contesto influenzato dai venti che contribuiscono a definire il profilo aromatico dei vini. Sono luoghi in cui la luce cambia continuamente, ideali per osservare l’alba che illumina i terrazzamenti o il tramonto che avvolge le vigne in tonalità calde e sospese. Il Vlosh, vigneto vinificato in purezza su 9 ettari terrazzati, trova spazio in percorsi dedicati che ne valorizzano identità e rarità, offrendo un’esperienza di tasting più consapevole e mirata.

I vini di Cobo Winery

Gli altri vini della cantina sono il Puls su gradoni tra 50-60 m e tra 350-400 m sul livello del mare, Shesh i Zi (primo vigneto storico da 1 ettaro impiantato agli inizi degli anni ’90) e il Kashmer (un mix tra Shesh al 70%, Cabernet e Merlot piantato a settembre 2000). Alla base del progetto vitivinicolo della famiglia Çobo vi è però soprattutto il recupero e la valorizzazione dei vitigni autoctoni, come Puls, Vlosh e la varietà Shesh (Shesh i Zi e Shesh i Bardhë).

Abbiamo avuto il piacere di degustare durante un pranzo quasi tutta la gamma completa produttiva, dal Puls un bianco piacevole con note fruttate ideale da accompagnare un aperitivo, sono seguiti i rossi intensi e profumati, come il Kashmer, ideali per accompagnare piatti di carne.