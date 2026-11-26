ENOLOGIA ALBANESE
La famiglia Çobo in Albania sta recuperando gli antichi vitigni autoctoni di Berat
Cobo Winery, storica cantina di Berat in Albania, guida la rinascita dell'enologia locale con i suoi vitigni autoctoni come Vlosh e Puls, unendo tradizione e ospitalità in un territorio unico tra mare e montagna
La viticoltura in Albania risale a 3mila anni fa, quando l’antica popolazione Illirica produceva vino, che usavano anche durante le cerimonie sacre; durante il passato anche gli antichi Romani ne apprezzavano la qualità. L’Albania vanta un clima mite e varietà di vitigni autoctoni, ma durante il periodo comunista (!944-!991) il settore è stato nazionalizzato e le produzioni private proibite, ma alcune famiglie hanno mantenuto in vita vitigni, oggi per fortuna riscoperti e rivalutati.
Da alcuni decenni il settore vinicolo in Albania sta dimostrando vivacità e investimenti, che poco alla volta stanno dando frutti. Cobo Winery si trova alle porte di Berat, la “città dalle mille finestre”, patrimonio Unesco, considerata una delle realtà della rinascita dell’enologia albanese. È una zona nel centro sud dell’Albania che si estende tra vigneti, uliveti e colline terrazzate.
Qui troviamo i 38 ettari di vigneti terrazzati della famiglia Çobo, tra i 50 e i 350 metri di altitudine, in una zona di equilibrio climatico, dove l’influenza del mare Adriatico incontra la montagna. Le brezze marine e le correnti del Tomorr favoriscono escursioni termiche e una maturazione lenta delle uve, dando origine a profili aromatici distinti e riconoscibili. La famiglia Çobo produceva vino già nei primi decenni del Novecento intorno alla città. Nei primi anni Novanta Enis Cobo, insieme ai figli Petrit e Muharrem, ha rifondato la cantina con l’obiettivo di recuperare i vitigni autoctoni e ricostruire una cultura del vino locale fondata su qualità, identità e continuità familiare.
Un salto nel passato e l’influenza trentina nella storia di Cobo Winery
Era il 17 marzo del 1991, quando nel porto di Brindisi arrivarono migliaia di albanesi su imbarcazioni e tra questi si trovava Muharrem Çobo. Il destino ha voluto che venne mandato a Trento, dove si è imbattuto nella cultura enologica, ha conosciuto esperti del settore e si è costruito una cultura del settore. Terminati gli studi in legge è ritornato in patria.
Muharrem e Petrit Cobo si sono dedicati esclusivamente allo sviluppo dell’azienda, guidandone investimenti, crescita e posizionamento. Oggi l’azienda vanta una superficie vitata di 38 ettari con vigneti prevalentemente autoctoni: Vlosh, Puls, Shesh i Zi, Shesh i Bardhë. Oggi l’azienda produce circa 80mila bottiglie, una vasta gamma (bianco, rosso, rosè, spumante e distillati, con una fascia di prezzo che va dai 10 euro ai 50. Il fatturato circa 1 milione di euro. Mercati e distribuzione: Albania, Italia, Belgio, Svizzera, Germania (1 Wine shop), Canada, Brasile.
Vigneti e terroir:
- Vlosh: 9 ettari terrazzati, circa 20.000 piante a circa 30 km dal mare, vitigno rarissimo, vinificato in purezza ed esclusivamente dalla famiglia Çobo
- Puls: vigneti a gradoni con un’altitudine compresa tra 50-60 e 350-400 metri dal livello del mare
- Shesh i Zi: primo vigneto storico dell’azienda, 1 ettaro impiantato nel 1992/93
- Kashmer: impianto datato settembre 2000
Filosofia produttiva: La filosofia aziendale privilegia da sempre la qualità rispetto alla quantità, con investimenti costanti in tecnologia (fermentazione controllata, grandi botti, refrigerazione) e un approccio rispettoso ai vitigni autoctoni.
Turismo del vino:
- Visite annue: circa 15.000 (dato da confermare)
- Pubblico prevalente: Polonia, Germania, Austria e Usa
- Crescente interesse dall’Italia, anche grazie al posizionamento dei vini come “vini alfieri” (in particolare Puls)
I vitigni autoctoni di Berat: da Vlosh e Puls a Shesh e Kallmet
Il cuore del progetto sono i vitigni storici del territorio: Vlosh, Puls, Shesh i Zi, Shesh i Bardhë e Kallmet, interpretati con un approccio rispettoso e contemporaneo. Il vino simbolo della cantina è E Kuqja e Beratit, rosso intenso da uve Vlosh, vitigno rarissimo coltivato esclusivamente in quest’area, nel 2024 è stato inserito da La Guida Vini dell’Espresso.
Dal Puls nasce Shëndeverë, spumante metodo classico dal profilo fresco, Accanto a questo, E Bardhë e Beratit offre una lettura luminosa del territorio, mentre Kashmer, blend di Cabernet Sauvignon, Shesh e Merlot, rappresenta il dialogo con un linguaggio più internazionale. L’approccio produttivo della cantina è orientato al rispetto dell’ambiente, con pratiche a basso impatto e interventi minimi in vigna e in cantina. Pur senza certificazioni, la filosofia è sostanzialmente biologica, intesa come espressione naturale del territorio.
Enoturismo e degustazione in cantina tra i filari di Berat
Degustazione in cantina e passeggiate tra filari: strategia di comunicazione Negli anni, Cobo Winery ha consolidato la propria presenza nei principali appuntamenti del settore, da Merano WineFestival a Vinitaly e Wine Paris. Il Wine tour è guidato esclusivamente dalla famiglia Çobo e anche il cibo proposto per le degustazioni segue questa filosofia: prodotti a filiera corta e le celebri olive di Berat, preparate secondo una tradizione familiare. Il percorso si sviluppa tra i filari e gli spazi di produzione, accompagnando l’ospite nella lettura del paesaggio, delle varietà autoctone e delle pratiche di cantina, fino alle fasi di vinificazione e affinamento. Le degustazioni diventano momenti di approfondimento guidato, in cui ogni vino è raccontato attraverso il suo legame con il paesaggio, le caratteristiche varietali e le scelte produttive dei Cobo.
Tra le esperienze proposte, le escursioni in quota tra i filari con vista panoramica, albe e tramonti e il light lunch in cantina rappresenta un momento di sintesi tra vino e territorio: una pausa conviviale che accompagna gli assaggi con prodotti della proprietà, come le olive coltivate nei terreni circostanti e il caciocavallo locale, espressione della tradizione casearia della zona. «L’esperienza che vogliamo far vivere è autentica e personale: non si tratta solo di degustare vino, ma di entrare davvero in contatto con il territorio, passeggiando tra i vigneti terrazzati e comprendendo da vicino come nasce ogni bottiglia» sottolinea Muharrem.
L’esplorazione del territorio si estende anche ai vigneti più alti, raggiungibili con escursioni in jeep tra le colline che circondano Berat: qui nascono il Vlosh, coltivato a circa 120 metri di altitudine e il Puls, che cresce fino ai 250 metri sul livello del mare, in un contesto influenzato dai venti che contribuiscono a definire il profilo aromatico dei vini. Sono luoghi in cui la luce cambia continuamente, ideali per osservare l’alba che illumina i terrazzamenti o il tramonto che avvolge le vigne in tonalità calde e sospese. Il Vlosh, vigneto vinificato in purezza su 9 ettari terrazzati, trova spazio in percorsi dedicati che ne valorizzano identità e rarità, offrendo un’esperienza di tasting più consapevole e mirata.
Gli altri vini della cantina sono il Puls su gradoni tra 50-60 m e tra 350-400 m sul livello del mare, Shesh i Zi (primo vigneto storico da 1 ettaro impiantato agli inizi degli anni ’90) e il Kashmer (un mix tra Shesh al 70%, Cabernet e Merlot piantato a settembre 2000). Alla base del progetto vitivinicolo della famiglia Çobo vi è però soprattutto il recupero e la valorizzazione dei vitigni autoctoni, come Puls, Vlosh e la varietà Shesh (Shesh i Zi e Shesh i Bardhë).
Abbiamo avuto il piacere di degustare durante un pranzo quasi tutta la gamma completa produttiva, dal Puls un bianco piacevole con note fruttate ideale da accompagnare un aperitivo, sono seguiti i rossi intensi e profumati, come il Kashmer, ideali per accompagnare piatti di carne.
I vini di Cobo Winery sono distribuiti in Italia in esclusiva da Proposta Vini