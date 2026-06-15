L'Italia scala il mercato della tequila: import +46%, ora è sesta al mondo

La tequila continua a guadagnare spazio nei consumi italiani. Nei primi cinque mesi del 2026 le importazioni della storica bevanda messicana hanno superato i due milioni di litri, con una crescita del 46,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Un andamento che consente all'Italia di scalare due posizioni nella graduatoria internazionale dei principali Paesi importatori, passando dall'ottavo al sesto posto. I dati diffusi dal Consiglio regolatore della tequila, l'organismo che certifica origine e qualità del distillato, fotografano un mercato in espansione anche nel nostro Paese, dove la categoria continua a consolidare la propria presenza sia nel canale horeca sia nel mondo della miscelazione.

Importazioni di Tequila, l'Italia entra tra i primi sei mercati mondiali

Italia tra i mercati più dinamici

L'incremento registrato tra gennaio e maggio colloca l'Italia tra le realtà più dinamiche a livello mondiale. In termini di crescita percentuale, il mercato italiano occupa il terzo posto, preceduto soltanto da Porto Rico e Giappone. Il dato conferma una tendenza che negli ultimi anni ha visto aumentare l'interesse verso i distillati premium e verso prodotti caratterizzati da una forte identità territoriale. In questo contesto la tequila sembra aver trovato spazio anche tra consumatori sempre più attenti all'origine delle materie prime e ai processi produttivi.

Cala il primato nella tequila 100% agave

Se i volumi sono in aumento, cambia però la composizione delle importazioni. L'Italia perde infatti la leadership mondiale nella quota di tequila prodotta esclusivamente con agave blu. La variante premium rappresenta oggi l'84,7% delle importazioni complessive italiane.

L'Italia ha perso la leadership mondiale nella quota di tequila prodotta esclusivamente con agave blu

Una percentuale ancora elevata ma inferiore a quella registrata da Porto Rico, dove il prodotto ottenuto interamente da agave blu raggiunge il 95,4% degli acquisti provenienti dal Messico. Si tratta di un indicatore osservato con attenzione dagli operatori del settore perché riflette il posizionamento qualitativo dei diversi mercati e la crescente attenzione verso le produzioni considerate di fascia più alta.

Gli Stati Uniti restano il riferimento mondiale

Nonostante la crescita di numerosi mercati internazionali, gli Stati Uniti continuano a rappresentare il principale sbocco commerciale per la tequila. Le importazioni hanno raggiunto 140,5 milioni di litri, una quantità nettamente superiore rispetto a qualsiasi altro Paese. Alle spalle degli Usa si collocano Spagna, Canada, Regno Unito e Germania, mentre l'Italia consolida la propria presenza tra i primi mercati mondiali, confermando il crescente interesse verso una categoria che continua a evolvere e a differenziarsi. L'espansione delle importazioni suggerisce inoltre come la tequila stia progressivamente superando il ruolo tradizionalmente legato alla mixology, trovando spazio anche in occasioni di consumo più ampie e in una fascia di pubblico sempre più diversificata.