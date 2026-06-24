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rosso di montagna

Pinot Nero 2023 Pendici del Baldo Trentino Doc di Mori Colli Zugna

Dalle pendici del Monte Baldo nasce un Pinot Nero elegante e intenso, coltivato a 500 metri di altitudine. Un vino che racconta il carattere della montagna tra affinamento lento, note speziate ed equilibrio gustativo

di Redazione Italia a Tavola
 
24 giugno 2026 | 13:06

Pinot Nero 2023 Pendici del Baldo Trentino Doc di Mori Colli Zugna

Dalle pendici del Monte Baldo nasce un Pinot Nero elegante e intenso, coltivato a 500 metri di altitudine. Un vino che racconta il carattere della montagna tra affinamento lento, note speziate ed equilibrio gustativo

di Redazione Italia a Tavola
24 giugno 2026 | 13:06
 

Pinot Nero 2023 Pendici del Baldo Trentino Doc di Mori Colli Zugna

Pinot Nero 2023 Pendici del Baldo Trentino Doc

Il vitigno Pinot Nero è coltivato solo in zone particolarmente vocate di alta collina, alle pendici del Monte Baldo, a circa 500m di altitudine. La brezza quotidiana ed il sole che irradia i vigneti di montagna meglio esposti assicurano il compimento della completa maturazione di queste uve delicatissime dalla spiccata personalità, da cui nasce il Pendici del Baldo Trentino Doc 2023 di Cantina Mori Colli Zugna, miglior Pinot Nero del Trentino nel Concorso nazionale del Pinot Nero 2026.

Dalla vendemmia all’affinamento: il percorso del Pinot Nero di montagna

Le uve vengono raccolte verso la metà di settembre e dopo la pigiatura macerano in piccoli recipienti il tempo necessario per estrarne il colore e la fragranza che caratterizzano il prodotto. Dopo la fermentazione, l’affinamento procede in botti grandi per 12 mesi per poi perfezionarsi in bottiglia per altri 12 mesi. Il vino si presenta con un colore rosso rubino vivo dal bouquet complesso ed elegante con marcati sentori di mora, ribes nero e spezie. Sapido, morbido e armonico con persistenza di sapori con un finale fruttato e setoso. Gli accostamenti gastronomici consigliati sono i primi piatti e le carni bianche. Il vino va servito alla temperatura di 18 gradi.

Cantina Mori Colli Zugna
SP 90 Loc. Formigher, 2 38065 Mori (Tn)
Tel +39 0464 918154

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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