Dall'ospitalità ai vini d'altura: la Valpantena secondo La Collina dei Ciliegi

“ Tutto ha avuto inizio nella primavera del 2016 quando Massimo Gianolli, Presidente de La Collina dei Ciliegi, insieme a Christian Roger, analizzarono i vini prodotti fino a quel momento nelle aree vicine e le caratteristiche pedoclimatiche che rendono unico il territorio di Erbin in Valpantena. Si comprese subito il potenziale de La Collina dei Ciliegi come progetto vitivinicolo innovativo e si decise di coinvolgere fin dall’inizio Lydia e Claude Bourguignon, agronomi ed esperti di terroir di fama internazionale con cui è nata la realizzazione di un vigneto progettato per valorizzare il territorio della nostra collina di Erbin e la creazione di vini unici in grado di trasferire nel bicchiere le peculiarità dei terreni e del territorio della Valpantena.

Le attività di carotaggio e le analisi stratigrafiche dei suoli hanno evidenziato come i terreni di Erbin, e più in generale quelli dell’alta Valpantena, siano di origine giurassica. Mai sottoposti a sfruttamento intensivo, conservano un patrimonio straordinario di sostanza organica, calcare attivo e minerali, elementi che ne definiscono una naturale vocazione per la produzione di grandi vini bianchi.

Lydia e Claude confermarono inoltre che i migliori interpreti del terroir sono i vitigni autoctoni della Valpantena come sottozona della Valpolicella: la Garganega per i bianchi e la Corvina per i rossi. Ci indicarono un modello viticolo preciso: un sesto d’impianto di 100x130 cm, con una densità di circa 7.700 ceppi per ettaro; portainnesti selezionati per privilegiare la qualità rispetto alla vigoria e alla produttività; e un approccio all’irrigazione limitato esclusivamente agli interventi di soccorso, quando realmente necessari. A quote comprese tra i 550 e i 700 metri, l'altitudine e le forti escursioni termiche favoriscono una maturazione lenta delle uve, permettendo di preservare freschezza, eleganza e complessità aromatica unica. Questa è l'essenza del progetto Alta: raccontare una Valpantena diversa attraverso vini che siano la massima espressione dei nostri terroir collinari. Ne sono un esempio il nostro Amarone Il Ciliegio, il Prea Bianco Verona IGT e Prea Rosso Verona IGT, il cui nome, "pietra" in dialetto veronese, richiama proprio la natura dei suoli da cui nascono ”