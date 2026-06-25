Dall'ospitalità ai vini d'altura: la Valpantena secondo La Collina dei Ciliegi

Tra le colline della Valpantena, a pochi chilometri da Verona, c’è un luogo dove il vino non si limita a essere degustato, e diventa il filo conduttore di un’esperienza più ampia fatta di cucina, ospitalità e paesaggio. La Collina dei Ciliegi, nel borgo di Erbin (Grezzana, Vr), è oggi una delle realtà più interessanti del panorama enogastronomico veneto: una destinazione immersa nella natura dove la Valpolicella mostra il suo volto più autentico.
Vini d’alta quota e terroir unico: l’identità della Valpantena
Qui tutto parte dalla terra. I vigneti si arrampicano fino a 650 metri di altitudine tra boschi, prati e suoli calcarei ricchi di fossili marini, dando vita a vini di forte identità. Accanto alle grandi etichette della tradizione, Amarone, Ripasso e Valpolicella Superiore, il progetto “Alta”, sviluppato insieme agli esperti di terroir Lydia e Claude Bourguignon, esplora le potenzialità dei vigneti d’alta quota attraverso vini verticali, minerali ed eleganti come Prea Bianco e Prea Rosso.
Il modo migliore per scoprire questo mondo è sedersi al Ristorante de La Collina dei Ciliegi. Dalle sale interne alla terrazza affacciata sui vigneti, il paesaggio entra nell’esperienza gastronomica. I piatti firmati da Giuseppe Lamanna e Lina Maffia, raccontano la Valpantena con tecnica, equilibrio e sensibilità, in dialogo con i vini della cantina: materie prime locali, stagionalità e influenze mediterranee si intrecciano in menu che valorizzano la semplicità apparente degli ingredienti.
Wine resort tra vigne, relax e esperienze panoramiche vicino Verona
Dopo la cena, un soggiorno nel Wine Resort ricavato da un antico borgo in pietra, con camere immerse nel silenzio della collina, picnic tra le vigne, trasforma La Collina dei Ciliegi in una destinazione da vivere lentamente.
Il Wine resort La Collina dei Ciliegi
La cantina de La Collina dei Ciliegi
Le colline del veronese dove sorge il Wine resort La Collina dei Ciliegi
Il racconto può continuare con la visita in cantina e diverse esperienze: e-bike, passeggiate a cavallo e persino tour panoramici in elicottero. Una Valpantena meno conosciuta, lontana dai circuiti più affollati, ma capace oggi di offrire una delle esperienze wine & food più complete e sorprendenti del territorio veronese. Di tutto questo, a seguire, parliamo con Massimo Bullo, direttore generale Marketing and Sales La Collina dei Ciliegi.
Massimo Bullo: «Con il progetto Alta raccontiamo una Valpantena autentica tra vino e ospitalità»
Il progetto “Alta” nasce dai vigneti d’alta quota della Valpantena: quali caratteristiche riescono a esprimere questi terreni e in che modo cambiano il profilo dei vostri vini rispetto alla Valpolicella più classica?
“ Tutto ha avuto inizio nella primavera del 2016 quando Massimo Gianolli, Presidente de La Collina dei Ciliegi, insieme a Christian Roger, analizzarono i vini prodotti fino a quel momento nelle aree vicine e le caratteristiche pedoclimatiche che rendono unico il territorio di Erbin in Valpantena. Si comprese subito il potenziale de La Collina dei Ciliegi come progetto vitivinicolo innovativo e si decise di coinvolgere fin dall’inizio Lydia e Claude Bourguignon, agronomi ed esperti di terroir di fama internazionale con cui è nata la realizzazione di un vigneto progettato per valorizzare il territorio della nostra collina di Erbin e la creazione di vini unici in grado di trasferire nel bicchiere le peculiarità dei terreni e del territorio della Valpantena.
Le attività di carotaggio e le analisi stratigrafiche dei suoli hanno evidenziato come i terreni di Erbin, e più in generale quelli dell’alta Valpantena, siano di origine giurassica. Mai sottoposti a sfruttamento intensivo, conservano un patrimonio straordinario di sostanza organica, calcare attivo e minerali, elementi che ne definiscono una naturale vocazione per la produzione di grandi vini bianchi.
Lydia e Claude confermarono inoltre che i migliori interpreti del terroir sono i vitigni autoctoni della Valpantena come sottozona della Valpolicella: la Garganega per i bianchi e la Corvina per i rossi. Ci indicarono un modello viticolo preciso: un sesto d’impianto di 100x130 cm, con una densità di circa 7.700 ceppi per ettaro; portainnesti selezionati per privilegiare la qualità rispetto alla vigoria e alla produttività; e un approccio all’irrigazione limitato esclusivamente agli interventi di soccorso, quando realmente necessari. A quote comprese tra i 550 e i 700 metri, l'altitudine e le forti escursioni termiche favoriscono una maturazione lenta delle uve, permettendo di preservare freschezza, eleganza e complessità aromatica unica. Questa è l'essenza del progetto Alta: raccontare una Valpantena diversa attraverso vini che siano la massima espressione dei nostri terroir collinari. Ne sono un esempio il nostro Amarone Il Ciliegio, il Prea Bianco Verona IGT e Prea Rosso Verona IGT, il cui nome, "pietra" in dialetto veronese, richiama proprio la natura dei suoli da cui nascono ”
Massimo Bullo, direttore generale Marketing and Sales La Collina dei Ciliegi
Alla Collina dei Ciliegi vino, cucina e ospitalità sembrano parlare la stessa lingua: come si costruisce concretamente un’esperienza capace di mettere in dialogo paesaggio, cantina e ristorante?
“ A La Collina dei Ciliegi, vino, cucina e ospitalità nascono davvero dallo stesso sguardo sul territorio. Il punto di partenza è sempre la Valpantena: il paesaggio, le altitudini, i vigneti e le persone che lo vivono ogni giorno. Il dialogo tra cantina e ristorante si costruisce in modo molto concreto, a partire da una scelta condivisa delle materie prime e da una visione comune.
I vini raccontano le diverse anime della valle attraverso i nostri vigneti di collina, mentre la cucina ne segue il ritmo naturale, lavorando su stagionalità, filiera corta e collaborazioni con produttori e allevatori locali. Anche il nostro orto diventa un ponte diretto tra terra e cucina. Tra i simboli più identitari c’è l’allevamento della Pecora Brogna, razza autoctona della Lessinia, che rappresenta bene questa idea di radicamento e che trova spazio nella proposta gastronomica come espressione autentica del territorio.
Tutto questo si riflette anche nell’ospitalità e nelle esperienze che proponiamo: non sono elementi separati, ma parti di un unico racconto che accompagna l’ospite dal calice, fino alla tavola. L’obiettivo è creare un’esperienza immersiva e coerente, in cui ogni gesto contribuisce a far vivere la Valpantena nella sua forma più vera e autentica ”
Dalla cantina al Wine Resort: esperienze che raccontano l'anima della Valpantena
La Valpantena viene spesso raccontata come una zona più riservata rispetto ad altre aree della Valpolicella. Quanto è importante oggi valorizzare questo lato meno conosciuto del territorio e che tipo di viaggiatore sceglie questa esperienza?
“ Se pur raggiungibile in poche decine di minuti dal centro storico di Verona, la Valpantena conserva ancora oggi un carattere più riservato rispetto ad altre aree collinari, ed è proprio questa sua autenticità uno dei suoi valori più forti. È una valle ancora profondamente legata ai suoi ritmi naturali, ai piccoli produttori e a un paesaggio che si è mantenuto integro nel tempo. Valorizzare questo lato meno conosciuto significa offrire un’esperienza diversa: più intima, più vera e più contemporanea, in cui il vino, il cibo e l’ospitalità diventano un mezzo per entrare in relazione diretta con il territorio e con chi lo abita.
È una destinazione scelta da un viaggiatore curioso e consapevole, che cerca autenticità e profondità nell’esperienza di enoturismo. La Collina Dei Ciliegi, con i suoi vini, il ristorante e il Resort, mira proprio ad offrire questa esperienza profonda del lusso autentico del prendersi cura del proprio tempo riprendendosi i propri ritmi per vivere al meglio atmosfere, luoghi e sapori unici, ricercati e dedicati ”
La Collina Dei Ciliegi mira a offrire un lusso autentico per vivere al meglio atmosfere e sapori unici, ricercati e dedicati
Dal Wine Resort ai picnic tra le vigne fino ai tour in elicottero, l’offerta va oltre la degustazione tradizionale: quali esperienze sorprendono maggiormente gli ospiti e quali aspetti restano più impressi dopo il soggiorno?
“ Molti ospiti restano sorpresi dalla dimensione immersiva e dalla ricchezza delle esperienze possibili in Collina Dei Ciliegi: visite private della cantina e degustazioni, poter soggiornare tra i vigneti, cenare nel nostro Ristorante o Bistrot con vista sulle colline della Valpantena, vivere la giornata tra picnic in vigna, tour in e-bike sui percorsi tracciati della nostra collina o fare passeggiate a cavallo. Sono esperienze diverse, ma tutte costruite per far entrare davvero nel paesaggio, non solo per osservarlo.
Tra le altre proposte che colpiscono ci sono sicuramente il tour panoramico in elicottero e il Glamping Wine Lodge, perché offrono punti di vista anche inediti e molto emozionali sulla collina e sui vigneti. Alla fine, però, quello che resta più impresso non è una singola esperienza, ma l’equilibrio tra natura, ospitalità e attenzione al dettaglio. È una sensazione diffusa di armonia, che molti ospiti descrivono dicendo che La Collina dei Ciliegi, in qualche modo, entra per sempre nel cuore ”
Località Erbin 36, 37023 Grezzana (Vr)