Pinot Nero Riserva Abtei Muri di Muri-Gries: finezza e struttura da Appiano Monte

Il Pinot Nero Riserva “Abtei Muri” 2023, premiato come primo classificato al Concorso nazionale del Pinot Nero di Egna e Montagna, esprime la perfezione dell'artigianalità e della storica tradizione vinicola del convento Muri-Gries. Le preziose uve crescono ad Appiano Monte, intorno i 600 m s.l.m., un terroir d'eccellenza caratterizzato da terreni calcarei ghiaiosi che donano una spiccata mineralità. Affinato 12 mesi in barrique, il vino si distingue per un colore rosso rubino e freschi aromi di ciliegia e prugna. Al palato convince con una struttura elegante, tannini morbidi e un finale potente e persistente. Un vino ricco di finezza e carattere.

Muri-Gries Piazza Gries, 21 39100 Bolzano Tel +39 0471 443 656