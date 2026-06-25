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annata 2023

Pinot Nero Riserva Abtei Muri di Muri-Gries: finezza e struttura da Appiano Monte

Il Pinot Nero Riserva “Abtei Muri” 2023 di Muri-Gries nasce ad Appiano Monte da terreni calcarei ghiaiosi. Affinato 12 mesi in barrique, colore rosso rubino, aromi di ciliegia e prugna e un palato elegante

di Redazione Italia a Tavola
 
25 giugno 2026 | 12:26

Pinot Nero Riserva Abtei Muri di Muri-Gries: finezza e struttura da Appiano Monte

Il Pinot Nero Riserva “Abtei Muri” 2023 di Muri-Gries nasce ad Appiano Monte da terreni calcarei ghiaiosi. Affinato 12 mesi in barrique, colore rosso rubino, aromi di ciliegia e prugna e un palato elegante

di Redazione Italia a Tavola
25 giugno 2026 | 12:26
 

Pinot Nero Riserva Abtei Muri di Muri-Gries: finezza e struttura da Appiano Monte

Il Pinot Nero Riserva “Abtei Muri” 2023, premiato come primo classificato al Concorso nazionale del Pinot Nero di Egna e Montagna, esprime la perfezione dell'artigianalità e della storica tradizione vinicola del convento Muri-Gries. Le preziose uve crescono ad Appiano Monte, intorno i 600 m s.l.m., un terroir d'eccellenza caratterizzato da terreni calcarei ghiaiosi che donano una spiccata mineralità. Affinato 12 mesi in barrique, il vino si distingue per un colore rosso rubino e freschi aromi di ciliegia e prugna. Al palato convince con una struttura elegante, tannini morbidi e un finale potente e persistente. Un vino ricco di finezza e carattere.

Muri-Gries
Piazza Gries, 21 39100 Bolzano
Tel +39 0471 443 656

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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