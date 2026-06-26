Mori Colli Zugna, la cantina sotto terra dove il vino nasce “per caduta”

Cantina Mori Colli Zugna è una realtà che unisce tradizione, innovazione e sostenibilità nel cuore della Vallagarina, in Trentino a Mori (Tn). La sua missione è chiara: creare vini che non siano solo prodotti di qualità, ma autentiche espressioni del territorio, capaci di raccontare una storia di dedizione e impegno, che affonda le sue radici nel 1957 quando nasce il progetto cooperativo.

La varietà Pinot nero trentina

La varietà Pinot nero trentina

Sostenibilità e viticoltura di montagna al centro del progetto Mori Colli Zugna

La sostenibilità è al centro della strategia della Cantina e pervade ogni sua attività: dalla gestione delle pratiche agronomiche sui vigneti e delle tecniche di difesa dalle avversità secondo i criteri della produzione integrata, alle tecnologie innovative utilizzate per il conferimento e la vinificazione delle uve; dall’ottimizzazione delle risorse energetiche attraverso l’impianto geotermico e fotovoltaico all’attuazione del ciclo produttivo “per caduta” (o per gravità, è una tecnica enologica che sfrutta il dislivello naturale tra i piani della cantina per trasferire uve, mosto e vino, ndr) secondo i migliori criteri enologici.

Una vista aerea della Cantina Mori Colli Zugna di Mori (Tn)

Una vista aerea della Cantina Mori Colli Zugna di Mori (Tn)

La cantina non è solo il cuore della produzione, ma anche uno spazio da vivere: visite guidate alla struttura ipogea, interamente realizzata sotto il livello del terreno, degustazioni ed eventi offrono l’opportunità di conoscere da vicino il nostro lavoro e la passione che guida l’azienda.

Il Pinot Nero del Monte Baldo tra altitudine, eleganza e affinamento

Tra le etichette più rappresentative della cantina spicca il Pinot Nero 2023 Pendici del Baldo Trentino Doc, un vino che nasce esclusivamente da vigneti situati nelle zone più vocate dell’alta collina, alle pendici del Monte Baldo, a circa 500 metri di altitudine. Qui il microclima di montagna, caratterizzato da una costante ventilazione e da un’esposizione solare ottimale, accompagna la lenta maturazione di uve particolarmente delicate e ricche di personalità.

Pinot Nero 2023 Pendici del Baldo Trentino Doc

Pinot Nero 2023 Pendici del Baldo Trentino Doc

La vendemmia avviene generalmente nella seconda metà di settembre, mentre dopo la pigiatura le uve affrontano una breve macerazione in piccoli recipienti, utile a preservare ed esaltare colore e componente aromatica. Terminata la fermentazione, il vino prosegue il suo percorso con un affinamento di 12 mesi in botti grandi, seguito da un ulteriore anno di riposo in bottiglia, fase che contribuisce a definirne equilibrio, profondità ed eleganza.