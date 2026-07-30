Il ciclo vegetativo della vite ha mostrato un'accelerazione sin dalle prime settimane della primavera, complice un inverno che aveva precedentemente garantito il necessario fabbisogno di ore di freddo. Il successivo rialzo termico primaverile ha favorito un germogliamento anticipato e uno sviluppo regolare della chioma, sostenuto da precipitazioni ben distribuite che hanno accompagnato una fioritura omogenea. I mesi estivi hanno tuttavia imposto una gestione attenta delle risorse idriche e della pianta: le elevate temperature registrate nel mese di giugno e la contestuale siccità estiva hanno spinto la vegetazione verso un ciclo fenologico molto rapido. In questo contesto, l'età delle piante si è rivelata il fattore discriminante per la tenuta qualitativa dei grappoli. «L’annata è stata caratterizzata da un anticipo netto dello sviluppo della vite a partire dalla primavera. - Afferma Roberto Paladin, titolare assieme al fratello Carlo - Il grande caldo di giugno ha avuto un ruolo importante nell’accelerazione delle fasi fenologiche e la prolungata siccità dello stesso mese ha sottoposto le piante a una dura prova. Dal punto di vista qualitativo saranno proprio le vigne vecchie a dare le soddisfazioni maggiori.»