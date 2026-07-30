Desiderio, emozione e una lieve ebbrezza sono gli ingredienti perfetti per una proposta di matrimonio in Toscana immersa nella natura. In un luogo dove non servono grandi allestimenti perché il paesaggio stesso diventa la scenografia più elegante: vigneti, boschi, prati fioriti e il riflesso dell’acqua creano un’atmosfera intima e romantica.

I vigneti della Tenuta Carpineto incorniciati come un dipinto: il paesaggio delle colline di Montepulciano diventa protagonista di un'esperienza romantica in Toscana

Il canto degli uccelli, il leggero movimento delle acque lungo le sponde del lago, le farfalle tra i fiori selvatici, il fruscio delle foglie mosse dal vento e il profumo dolce dei grappoli d’uva durante la vendemmia accompagnano un’esperienza pensata per celebrare un momento unico.

Una location romantica nel cuore delle colline di Montepulciano

A pochi passi da Montepulciano, una delle perle del Rinascimento italiano, la tenuta del Vino Nobile di Montepulciano Carpineto si raggiunge attraverso una strada bianca incorniciata da due filari di cipressi secolari. Ai lati del percorso si estendono vigneti a perdita d’occhio, con colori che cambiano seguendo il ritmo delle stagioni: dal verde intenso dell’estate alle sfumature dorate e rosse dell’autunno.

Oltre i vigneti si apre un piccolo lago naturale circondato da prati e pioppi, mentre un leggero saliscendi conduce verso un bosco di querce secolari e l’antico uliveto. Uno scenario autentico, dal carattere pastorale, dove ogni elemento contribuisce a creare una cornice speciale. Sullo sfondo dominano il Monte Cetona e, più lontano, il profilo dell’Amiata, dietro il quale il sole tramonta regalando una luce suggestiva sulle colline toscane. Una natura intatta, semplice e assoluta, capace di raccontare una storia d’amore attraverso la bellezza del paesaggio.

The Perfect Proposal: la proposta di matrimonio firmata Carpineto

La proposta di matrimonio in Toscana diventa un’esperienza esclusiva grazie al pacchetto The Perfect Proposal, ideato per trasformare un momento speciale in un ricordo destinato a durare nel tempo. Immersa tra le dolci colline di Montepulciano, la Tenuta del Vino Nobile di Montepulciano di Carpineto offre un ambiente autentico e suggestivo, dove vigneti, natura e tranquillità diventano la cornice ideale per vivere uno degli istanti più importanti della vita.

Il gazebo sul lago diventa la cornice esclusiva per una proposta di matrimonio in Toscana

Il gazebo affacciato sul lago, riservato in esclusiva per l’occasione, rappresenta il punto perfetto per sorprendere la persona amata in un contesto elegante, raccolto e romantico. Ogni dettaglio viene curato con discrezione e attenzione, lasciando che siano l’emozione e il paesaggio a diventare protagonisti.

La Proposal Experience tra vino, fiori e momenti esclusivi

L’esperienza The Perfect Proposal comprende: Utilizzo esclusivo del gazebo sul lago

Allestimento floreale dedicato

Bottiglia di spumante da lungo affinamento per il brindisi

per il brindisi Bouquet dedicato

Organizzazione e coordinamento dell’esperienza L’esperienza è disponibile in abbinamento a una delle Wine Experiences Carpineto, per completare la giornata con un percorso dedicato al vino e ai sapori della Toscana.

Brindisi, fiori e dettagli personalizzati per celebrare un momento speciale

Wine Experience Carpineto: degustazioni e percorsi tra le vigne

La proposta di matrimonio può essere arricchita con diverse esperienze enogastronomiche:

Wine Tasting Experience: una visita alla tenuta e alla cantina con degustazione guidata di tre vini selezionati , per scoprire le caratteristiche delle produzioni Carpineto.

una visita alla tenuta e alla cantina con , per scoprire le caratteristiche delle produzioni Carpineto. Tuscan Light Lunch: un percorso che unisce la visita della tenuta a un light lunch con prodotti tipici toscani e degustazione di tre vini.

un percorso che unisce la visita della tenuta a un e degustazione di tre vini. Tour della Toscana: una visita completa della cantina con degustazione di cinque vini provenienti dalle diverse tenute Carpineto , accompagnati da bruschette con olio extravergine di oliva di produzione aziendale.

una visita completa della cantina con degustazione di , accompagnati da bruschette con olio extravergine di oliva di produzione aziendale. Picnic Toscano tra i Vigneti: un’esperienza immersa nella natura con un cestino da picnic , prodotti tipici locali e una bottiglia di vino da condividere tra i filari.

un’esperienza immersa nella natura con un , prodotti tipici locali e una bottiglia di vino da condividere tra i filari. Carpineto CRU Experience: l’esperienza più esclusiva della tenuta: visita completa, light lunch e degustazione di cinque etichette CRU.

Un picnic romantico tra vigneti e natura toscana

Dopo la proposta, un momento di relax tra i filari o nel bosco può completare l’esperienza. Un cestino da picnic al braccio, una bottiglia selezionata e una combinazione di specialità dolci e salate trasformano una semplice pausa in un ricordo da condividere. La campagna toscana, soprattutto durante il periodo della vendemmia, offre uno scenario ideale per chi cerca un’esperienza romantica legata al vino, alla natura e alla bellezza dei luoghi.

Un picnic tra i vigneti per vivere la Toscana attraverso sapori autentici e natura

Personalizzare una proposta di matrimonio esclusiva