Carpineto, Brunello di Montalcino Riserva 2018: eccellenza dalle vigne più alte

Dalle vigne più alte della denominazione, baciate da un clima fresco e ventilato, nasce il Brunello di Montalcino Riserva 2018 di Carpineto. Un vino di grande personalità, che rispecchia la tipicità del territorio e la tradizione della cantina e che ha ricevuto numerosi riconoscimenti: la medaglia d’oro ai Decanter World Wine Awards con 97 punti, e un rating di 96 e 94 rispettivamente da James Suckling e Wine Spectator.

Il Vigneto Paradiso di Carpineto

Brunello di Montalcino, un vigneto unico per un vino d'eccellenza

Le uve per la Riserva provengono unicamente dal Vigneto Paradiso, situato a circa 500 metri sul livello del mare, uno dei più alti della denominazione di Montalcino. Il terreno ben drenante e la posizione ventilata del vigneto hanno permesso anche in un'annata piovosa come il 2018 di ottenere uve perfettamente sane e con un'ottima maturità.

Caterina Sacchet e Antonio Michael Zaccheo di Carpineto

Caterina Sacchet, enologa e produttrice di Carpineto, è entusiasta di questa Riserva 2018: «Sono molto contenta e orgogliosa di come sta andando in degustazione la Riserva 2018, un’annata particolarmente piovosa che però, essendo il vigneto Paradiso su terreno ben drenante e ben ventilato, ha portato a raccogliere un’uva del tutto sana e con un’ottima maturità delle componenti nobili, dando così vini di grande personalità. Un’annata destinata a dare grandi soddisfazioni nel segno soprattutto della tipicità territoriale e della tradizione. Per questo quindi abbiamo deciso di fare anche la Riserva 2018. Il nostro esordio con la Riserva è stato con la 2015, poi la 2016, la 2017 e da ultimo la 2018».

Brunello di Montalcino, un microclima ideale

La Tenuta di Montalcino di Carpineto, situata in posizione privilegiata a Rogarelli, gode di un microclima unico, caldo di giorno e temperato e fresco di notte. Questo, unito alla notevole altitudine dei vigneti, permette una maturazione lenta e graduale delle uve, conferendo al Brunello profumi intensi e complessi, una bella freschezza, mineralità, eleganza, raffinatezza e grande longevità.

Il Brunello di Montalcino Riserva 2018 di Carpineto

Quelle che hanno dato vita alla Riserva 2018 sono uve raccolte unicamente da Vigneto Paradiso quelle della Riserva, uno dei più alti della denominazione, laddove lo sguardo si abbandona al respiro più vasto. «La freschezza di questo territorio alto e scosceso è testimoniata dal fatto che in larghi tratti del vigneto abbiamo addirittura il muschio che cresce sotto il filare, caratteristica questa da vigneto “di montagna”, se così possiamo dire», racconta Antonio Michael Zaccheo che con Sacchet rappresenta la seconda generazione di produttori della Cantina.

