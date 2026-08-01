Il Lago di Garda, diciamocelo tranquillamente, evoca sci d’acqua, graziose località affacciate sulle sue sponde e un turismo internazionale abituato alla bellezza discreta. Rispetto al più mondano Lario (Lago di Como), il Benaco (Lago di Garda) mantiene un apprezzabile understatement. È in questo equilibrio tra paesaggio e turismo internazionale che si inseriscono armoniosamente i vini della denominazione Garda Doc: accessibili, versatili, e però non ancora percepiti come i vini che... bisogna conoscere, bisogna saper degustare, bisogna saper consigliare agli amici, bisogna saper abbinare durante le cene conviviali.

La denominazione Garda Doc, una serie di vini che meritano di essere scoperti

Lago di Garda e turismo internazionale: il territorio della Garda Doc

La posizione strategica, a metà strada tra Milano e Venezia, e la vicinanza a Verona garantiscono un pubblico potenziale di grande rilievo, alimentato da un flusso turistico che raggiunge milioni di visitatori ogni anno. Germania e Regno Unito restano tra i principali mercati di esportazione anche perché sono proprio tedeschi e inglesi la maggior parte dei turisti stranieri.

Uno scorcio del Lago di Garda, una volta conosciuto come Benaco

Il Benaco, che è il lago più grande del nostro Bel Paese, agisce da regolatore climatico naturale. Il risultato è un ambiente sub-mediterraneo che favorisce agrumi, cipressi, agavi e, soprattutto, la viticoltura. Negli ultimi anni, a causa del cambiamento climatico, l’equilibrio si è fatto meno prevedibile: sbalzi termici improvvisi e piogge intense impongono ai viticoltori una gestione sempre più attenta del vigneto.

Paolo Fiorini, presidente del Corsorzio Garda Doc

Il presidente del Consorzio Garda Doc, Paolo Fiorini, definisce il Garda «un angolo di Mediterraneo ai piedi delle Alpi». Ed è vero! Benaco è citato da Dante (Inferno, Canto XX). Suso in Italia bella giace un laco, a piè de l’Alpe che serra Lamagna sovra Tiralli, c’ha nome Benaco.

Garda Doc: denominazione, territori e caratteristiche dei vini del Garda

La denominazione Garda Doc comprende le province di Verona, Brescia e Mantova, estendendosi dalla Valtènesi alla Valpolicella e dalle rive del Mincio fino all’area veronese. I venti contribuiscono fascinosamente all’identità del territorio. Il Pelér soffia al mattino verso sud, mentre l’Ora risale nel pomeriggio dalle pianure più calde verso nord. Il loro movimento attraversa colline e vigneti, alternando riscaldamento e raffrescamento e contribuendo alla maturazione equilibrata delle uve. Istituita nel 1996, la Garda Doc riunisce dieci aree vinicole attorno al lago, includendo nomi noti come Soave, Bardolino e Valpolicella, oltre ai bianchi di Custoza, apprezzati per eleganza, sapidità e impronta minerale.

I vigneti di Custoza, frazione di Sommacampagna (Vr)

Il tratto comune è rappresentato dai suoli morenici, formati da depositi glaciali composti da sabbia, pietra, argilla e limo. La loro capacità drenante e la presenza di componenti calcaree contribuiscono alla freschezza e alla mineralità che caratterizzano in particolare i vini bianchi della denominazione.

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Garda Doc tra varietà autoctone e nuove regole produttive

Nel 2016 la denominazione è stata ampliata con l’introduzione del Garda Spumante e con l’inserimento di ulteriori vini bianchi e rossi. Oggi l’area conta circa 31 mila ettari, concentrati soprattutto in provincia di Verona, con una quota restante tra Mantova e Brescia. Le principali varietà bianche sono Garganega, Trebbiano di Soave (Turbiana), Chardonnay e Pinot Grigio; tra le rosse figurano Corvina, Marzemino, Merlot e Cabernet Sauvignon, accanto ad altre uve autoctone.

La Corvina, varietà d'uva rossa veronese

Con la vendemmia 2026 entrano pienamente in vigore modifiche pensate per offrire maggiore flessibilità ai produttori e rispondere a consumi in evoluzione. Il Pinot Grigio, già centrale per la visibilità della denominazione, potrà esprimersi anche nelle versioni rosé e Ramato. La Corvina viene valorizzata come varietà simbolo del territorio, grazie al suo profilo fruttato e alle tipiche note di mandorla. Tra le novità figurano anche l’estensione del Müller Thurgau a tutte le tipologie di vino, l’ingresso del Rebo tra i vini fermi e la possibilità di indicare Garganega e Chardonnay come denominazioni singole nelle versioni frizzante e spumante.

Per la denominazione Garda Doc, tante novità con la vendemmia 2026

Produzione Garda Doc: numeri, crescita e nuovi territori

Nel 2025 la produzione ha superato i 23 milioni di bottiglie, con una netta prevalenza dei bianchi, pari all’89% del totale. Il Pinot Grigio rappresenta la categoria più dinamica, con circa 8 milioni di bottiglie, mentre lo Chardonnay si mantiene stabile attorno a 4 milioni. La denominazione continua oggi il proprio percorso di crescita con l'ingresso del comune di Castenedolo (Bs) nell'area di produzione.

Le nuove regole produttive, adottate dalla vendemmia 2025, arrivano dopo anni di sperimentazioni tecniche e mirano a rafforzare il ruolo del Consorzio come promotore e garante della denominazione. L’obiettivo è costruire valore per produttori e consumatori, ampliando al tempo stesso l’identità dei Garda Wines sui mercati nazionali e internazionali.

Vini low alcol Garda Doc e nuove tipologie di spumante

Tra le novità più rilevanti c’è l’apertura ai vini bianchi naturalmente a basso contenuto alcolico (vini low alcol Garda Doc), una scelta considerata pionieristica nel panorama delle Doc italiane. Difatti, è la prima Doc italiana ad aver introdotto questa tipologia. La decisione intercetta una domanda crescente e tiene conto anche delle politiche fiscali sull’alcol nei principali mercati di destinazione.

Un’altra novità della Garda Doc è l’introduzione della menzione Crémant nella categoria degli spumanti metodo tradizionale

Un’altra novità è l’introduzione della menzione Crémant nella categoria degli spumanti metodo tradizionale, sia bianchi sia rosati. La scelta punta ad allineare la denominazione a modelli europei riconosciuti, affiancandosi alle produzioni Charmat e Metodo Tradizionale già presenti.

Smart buy: i vini da conoscere e degustare

A seguire, senza pretesa alcuna di esaustività, alcuni smart buy. Madre Perla Lugana Riserva Dop, ottenuto da sole uve Turbiana, fatto da Perla Del Garda. Lugana Brut Doc Le Palafitte, ottenuto da sole uve Turbiana, fatto da Corte Sermana. Sarò «vecchio e datato», ma questo vino lo abbino volentieri alle linguine alle vongole (rigorosamente in bianco, ovvio!). Custoza Superiore Doc Cà Del Magro, ottenuto da uve Garganega, Trebbiano Toscano, Cortese, Incrocio Manzoni, fatto da Monte Del Frà. Esperienza deliziosa di abbinamento: risotto con i funghi porcini!

Da sinistra, Madre Perla Lugana Riserva Dop, Lugana Brut Doc Le Palafitte e Custoza Superiore Doc Cà Del Magro

Enoturismo sul Lago di Garda: Cantina Pratello e cucina del territorio

A concludere, un vino la cui degustazione può essere pregevolmente incorniciata in un’esperienza memorabile di enoturismo. Arriviamo a Padenghe sul Garda e si sosta piacevolmente alla Cantina Pratello. Lo smart buy è il Garda Spumante Metodo Classico Brut "Donna Caterina", un blend originale costituito da uve Chardonnay (95%) ed Erbamat (5%). Abbinamento sublime con i crostacei.

Garda Spumante Metodo Classico Brut "Donna Caterina"