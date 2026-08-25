Nella suggestiva Rocca di Lonato (Bs) tornano il 26 e 27 agosto ''Le notti del Vino''. Due serate all'insegna delle degustazioni, della buona musica , delle stelle da ammirare sopra le possenti mura viscontee e, soprattutto, alla scoperta di un vasto e ricco patrimonio culturale. L'iniziativa, giunta alla terza edizione, è promossa dall'Associazione nazionale Città del Vino ,che raggruppa 500 comuni italiani espressione dell'eccellenza del made in Italy.

I visitatori potranno anche accedere alla mostra '' Nepal TODAY. In the forest in the village'', recarsi nelle sale dell'interessante museo ornitologic o in gran parte interattivo e osservare il cielo stellato grazie alla collaborazione dell'Unione Astrofili bresciani .«Questo evento- ha dichiarato l'assessore al turismo Silvia Razzi - rappresenta una vetrina straordinaria per le cantine di Lonato, che avranno l'opportunità di farsi conoscere dai moltissimi turisti ancora presenti in questi giorni sul Garda.»

Il comune è infatti uno snodo fondamentale fra le province di Brescia e Verona, Lombardia e Veneto, nello stesso tempo terra di vigne della Lugana e dei chiaretti, architrave del consorzio del Garda Doc e della Strada dei Vini e dei Sapori del Garda. «Per due serate - sottolinea Roberta Valbusa, della fondazione Ugo da Como - il parco della Rocca si trasformerà in un elegante percorso del gusto, dove i visitatori potranno entrare in contatto con i produttori della sponda bresciana, degustare vini selezionati e assaporare, in particolare, in questo periodo, pesce di lago. Un'occasione in più per abbinare un brindisi ad un gioiello artistico e culturale. Un matrimonio, parafrasando Manzoni, che sa da fare!» L'ingresso all'evento costa 20 euro con prenotazione on line e 25 euro, in loco, durante i giorni della manifestazione.